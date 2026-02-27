En Sintonía destacará el Próximo Foro para los Profesionales de la Construcción, este Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, February 27 - ROCKVILLE, Md., 26 de febrero del 2026—Los invitados de esta semana del programa En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Rabbiah Sabbakhan, director del Departamento de Servicios de Permisos del Condado de Montgomery; Patsy Warnick, gerente de cumplimiento del código de incendios; y Ana Arriaza, gerente de alcance comunitario del Departamento de Protección Ambiental. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 27 de febrero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

Esta semana en el programa En Sintonía, el Departamento de Servicios de Permisos presentará un adelanto de su foro anual con valiosa información para los que trabajan en la industria de la construcción. El evento se llevará a cabo el martes 3 de marzo, de 8:30 a 11:30 a.m., en el 2425 Reedie Drive, en Wheaton. El foro ha sido diseñado para arquitectos, constructores, contratistas, diseñadores, ingenieros y solicitantes de permisos, y la agenda incluye una actualización sobre el “Estado de los Permisos”, un informe titulado “Por los Números” y sesiones sobre códigos de energía, vivienda y mucho más. El director, Rabbiah Sabbakhan, y la gerente de cumplimiento del código de incendios, Patsy Warnick, compartirán todos los detalles de la agenda del evento. Se proporcionará interpretación al español y es necesario registrarse para participar del foro informativo.

La segunda mitad del programa destacará la campaña “Manteniendo Limpio al Condado de Montgomery”, iniciativa organizada por el Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery, que enfatiza la reducción de basura y el mejoramiento ambiental de la comunidad. Los residentes conocerán detalles sobre las iniciativas locales, oportunidades de voluntariado y consejos prácticos para reducir desechos, mantener limpios los vecindarios y promover la conservación ambiental. Ana Arriaza proporcionará detalles sobre cómo inscribirse en jornadas de limpieza de parques, reciclar correctamente y cómo reducir, reutilizar y reciclar de manera más efectiva.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.