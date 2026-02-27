Agrotek conclui missão técnica no Brasil e destaca oportunidades de cooperação em agricultura regenerativa

Agrotek na Coplacana em Piracicaba

A Agrotek Industries, empresa canadense de agritech sediada na Colúmbia Britânica, concluiu nesta semana uma missão técnica ao Brasil voltada ao fortalecimento da cooperação internacional em agricultura regenerativa, inovação em saúde do solo e desenvolvimento de parcerias estratégicas.

A missão foi organizada pelo Consulado Geral do Canadá em São Paulo, por meio de seu escritório comercial (Trade Commissioner Service – TCS), e reuniu empresas canadenses para uma agenda de encontros com instituições de pesquisa, hubs de inovação e representantes do ecossistema agro brasileiro nas cidades de São Paulo, Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto.

Durante a visita, a Agrotek se reuniu com representantes da FAPESP, EMBRAPA, Instituto PECEGE e Supera Parque Innovation Hub, entre outras organizações, com o objetivo de compreender o ambiente técnico e regulatório brasileiro e identificar oportunidades de colaboração em pesquisa e desenvolvimento.

“Ficamos muito impressionados com o nível de tecnologia aplicada ao agro no Brasil e com a integração entre universidades, centros de pesquisa, startups e produtores. O dinamismo e a rapidez com que a inovação acontece aqui são extraordinários", afirma Jonathan Mathias, CEO da Agrotek.

A Agrotek desenvolve bioestimulantes à base de ácido húmico, derivados de leonardita canadense de alta qualidade. A empresa opera uma das únicas minas de leonardita do Canadá, localizada na província de Saskatchewan, garantindo rastreabilidade e controle de qualidade de sua matéria-prima. Seus produtos são voltados ao fortalecimento da saúde do solo, eficiência nutricional e resiliência das culturas dentro de sistemas de agricultura regenerativa.

Com clientes em todo o Canadá e nos Estados Unidos, além de parcerias comerciais na Europa, a empresa vê o Brasil como um mercado estratégico para futuras colaborações.

“A missão reforçou que há grande alinhamento entre a expertise brasileira e canadense em agricultura sustentável. Identificamos oportunidades reais de troca de conhecimento e desenvolvimento conjunto. Esperamos retornar em breve para dar continuidade às conversas iniciadas nesta semana”, acrescenta Mathias.

A Agrotek mantém ainda parcerias de pesquisa com a Simon Fraser University e já recebeu financiamento do BC Centre for Agritech Innovation, reforçando seu posicionamento como empresa orientada por ciência e inovação.

A companhia seguirá avaliando possibilidades de cooperação técnica e oportunidades comerciais no Brasil como parte de sua estratégia de expansão internacional.

𝗦𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗮 𝗔𝗴𝗿𝗼𝘁𝗲𝗸

A Agrotek Industries é uma empresa canadense de agritech com liderança indígena, sediada na Colúmbia Britânica. A companhia desenvolve bioestimulantes à base de ácido húmico para fortalecer a saúde do solo, aumentar a eficiência das culturas e promover sistemas agrícolas mais sustentáveis.



