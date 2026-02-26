Kuzá Beach & Adventure Park se suma a la promoción del Caribe Mexicano en feria turística de Colombia

Kuza's Beach and Adventure Park's General Concept

Beach club y parque temático participa por primera ocasión en el Pabellón del Caribe Mexicano en la Vitrina Turística ANATO 2026

COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, February 26, 2026 / EINPresswire.com / -- Kuzá Beach & Adventure Park participa por primera ocasión en el Pabellón del Caribe Mexicano dentro de la Vitrina Turística de ANATO , con el objetivo de promover los atractivos naturales y la oferta de entretenimiento que distinguen a la isla de Cozumel.Durante el primer día de actividades, el parque registró una destacada participación en la feria de negocios más importante de Colombia y una de las más relevantes de Latinoamérica, organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, que se celebra del 25 al 27 de febrero.La representación de Kuzá está encabezada por Leyla Osorio, CEO de Global Cruises, quien sostuvo reuniones estratégicas con agencias mayoristas y empresas turísticas de distintos países que asisten a esta edición del encuentro.“Es muy grato sumarnos a los esfuerzos de promoción que realizan las autoridades y empresarios de todo el estado. Venimos a ANATO para dar a conocer a los mayoristas el inicio de operaciones del parque acuático de Kuzá y próximamente 3 líneas de tirolesas, un extraordinario espacio de entretenimiento que renueva y fortalece la oferta turística de Cozumel”, destacó Leyla Osorio.Kuzá forma parte de una nutrida comitiva integrada por autoridades y empresas de Quintana Roo que participan en el Pabellón del Caribe Mexicano, espacio de promoción que fue inaugurado oficialmente por la secretaria de Turismo de México , Josefina Rodríguez Zamora.La delegación de Quintana Roo presente en la ANATO 2026 está conformada por el Secretario Estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra; el Director General y el Director de Promoción del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Andrés Martínez y Jorge Luis Tellez Vignet; el Subsecretario Estatal de Turismo, Pablo Casas; el Secretario de Turismo de Cancún, Juan Pablo de Zulueta; y el Presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo, Raúl Andrade, entre otros representantes del sector.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.