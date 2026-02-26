Trakti e Mia-Platform insieme per avviare una nuova fase di crescita digitale
Partnership between Mia-Platform and Trakti: AI-native platform and smart contracts for digital, agile and compliant processes.
Questa collaborazione non nasce dall’hype, ma da una visione industriale condivisa. È il risultato di anni di stima reciproca e di una convinzione comune: oggi piattaforme e automazione non sono più tecnologie di supporto, ma vere e proprie infrastrutture industriali. E senza infrastruttura, le organizzazioni non possono scalare.
In un contesto di mercato caratterizzato da crescente complessità normativa, requisiti di compliance sempre più stringenti e dall’urgenza di accelerare la trasformazione digitale, le imprese devono ripensare il modo in cui progettano, governano e automatizzano i processi core. La partnership tra Trakti e Mia-Platform risponde a questa sfida unendo due piattaforme complementari e di livello enterprise.
Trakti orchestra i processi contrattuali e di back-office attraverso workflow avanzati di negoziazione, integrazione blockchain e automazione di smart legal contract, coprendo l’intero ciclo di vita del contratto: dalla negoziazione alla firma, fino all’esecuzione e ai pagamenti. Mia-Platform fornisce una base cloud-native scalabile per progettare e governare architetture moderne, modulari e data-driven, consentendo alle imprese di costruire ed evolvere Internal Developer Platform ed ecosistemi componibili.
Insieme, le due aziende creano molto più di una semplice integrazione: definiscono un nuovo punto di partenza operativo per imprese strutturate e regolamentate che vogliono crescere senza perdere controllo, governando processi, agenti AI, relazioni e contratti all’interno di un framework digitale coerente e integrato.
Attraverso questa partnership, i clienti di Trakti possono contare su un’infrastruttura tecnologica solida, enterprise-ready, capace di garantire scalabilità, sicurezza e integrazione fluida. Allo stesso tempo, Mia-Platform arricchisce il proprio ecosistema con competenze distintive in ambito smart contract, execution basata su blockchain e gestione compliant dell’intero ciclo di vita contrattuale.
La collaborazione è particolarmente rilevante per organizzazioni che operano in settori ad alta intensità contrattuale e normativa – tra cui servizi finanziari, assicurazioni, energy & utilities, telecomunicazioni, industria e servizi professionali – dove trasparenza, tracciabilità e governance rappresentano fattori critici di successo.
“Quando due piattaforme si incontrano, le possibilità non si sommano: si moltiplicano. Combinando scalabilità architetturale e automazione compliant dei contratti intelligenti, vogliamo abilitare una nuova generazione di modelli di innovazione industriale, in cui agilità, controllo e allineamento normativo coesistano by design.”
Con questa partnership, Trakti e Mia-Platform rafforzano il proprio impegno nel fornire soluzioni scalabili, compliant e orientate al futuro, capaci di accelerare l’innovazione enterprise preservando governance ed eccellenza operativa.
ABOUT TRAKTI
Trakti è la piattaforma unificata end-to-end per contratti compliant, intelligenti e auto-esecutivi, integrata con tecnologia blockchain e progettata per supportare l’intero ciclo di vita delle negoziazioni contrattuali. Offre workflow di negoziazione multi-modello (aste, gare, onboarding) e processi completi per la firma e l’automazione dei contratti, inclusi i pagamenti.
Trakti semplifica negoziazione, esecuzione e governance contrattuale per aziende medio-grandi, nel pieno rispetto delle normative di mercato. La piattaforma introduce un cambio di paradigma rispetto alle soluzioni tradizionali, rendendo le negoziazioni più agili e collaborative grazie a un flusso operativo integrato con funzioni di controllo, che abilita processi più rapidi, maggiore trasparenza e piena compliance.
L’architettura cloud e l’innovazione tecnologica di Trakti consentono inoltre la piena integrazione con blockchain e l’attivazione di smart contract conformi, posizionando la società come leader nel settore degli smart contract.
→ Scopri di più: www.trakti.com
ABOUT MIA-PLATFORM
Mia-Platform è un Independent Software Vendor (ISV) che offre una AI-Native Developer Platform Foundation leader di mercato. La piattaforma è progettata per aiutare le grandi imprese a creare Internal Developer Platform intelligenti, abilitando lo sviluppo self-service, migliorando la DevX e incrementando la produttività ingegneristica, supportando il percorso di adozione di Platform Engineering, Composable Architecture e progettazione e gestione di AI Agent.
Grazie a un framework rapido da implementare e già validato su numerosi casi d’uso, Mia-Platform garantisce un ROI misurabile fin dal primo giorno, preservando la flessibilità tecnologica e assicurando innovazione scalabile.
→ Scopri di più: www.mia-platform.eu
“La partnership con Mia-Platform rappresenta un passo naturale nel nostro percorso di innovazione nel mondo legal tech. Crediamo fortemente che la combinazione tra piattaforme digitali avanzate e soluzioni basate su smart legal contract e blockchain possa avere un impatto reale sul modo in cui le aziende progettano, gestiscono e automatizzano i processi. Insieme vogliamo offrire strumenti più agili, compliant e scalabili.”
Luigi Telesca, CEO & Co-founder, Trakti
“Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Trakti, un passo chiave che ci consente di arricchire ulteriormente il nostro portafoglio di soluzioni dedicate al settore Financial Services. Integrando le competenze distintive di Trakti in ambito finanziario e pagamenti, offriamo ai nostri clienti una piattaforma ancora più completa. Insieme acceleriamo la digitalizzazione dei processi complessi, garantendo agilità e innovazione su scala enterprise.”
Bruno Natoli, CEO, Mia-FinTech
