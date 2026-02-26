La Fabrique Deeptech réunit investisseurs, chercheurs et entrepreneurs autour des enjeux européens le 8 avril à Tours

La Fabrique Deeptech accueille Michiel Scheffer, président du Board de l'EIC. La Fabrique Deeptech poster

Sous l'égide de l’État et de la Région Centre-Val de Loire, Da Vinci Labs inaugure La Fabrique Deeptech à MAME (Tours).

Avec la Fabrique Deeptech, notre ambition est de faire de la région Centre-Val de Loire un pôle d’excellence où les découvertes scientifiques se transforment en solutions pour les défis de notre ère” — Anne Besnier, Vice-Présidente de la Région

TOURS, FRANCE, February 26, 2026 / EINPresswire.com / -- La Fabrique Deeptech est une initiative d'envergure qui témoigne de l'ambition de la région Centre-Val de Loire de passer à la vitesse supérieure en matière de souveraineté technologique et de se positionner comme un territoire clé dans les transitions écologique, numérique et énergétique à venir.L’objectif de cet événement est de catalyser l’excellence scientifique des laboratoires régionaux pour la transformer en une nouvelle génération de champions industriels, capables de porter les innovations deep tech françaises sur la scène internationale.Afin de dépasser le cadre des conférences traditionnelles, La Fabrique Deeptech propose une approche concrète pour décloisonner l'innovation. Le 8 avril 2026, cet événement rassemblera chercheurs, entrepreneurs, investisseurs et industriels au sein d'un écosystème unique, pour inspirer et accélérer le transfert des technologies de rupture issues des laboratoires vers le marché.DU LABORATOIRE AU MARCHE EUROPEENLa deep tech n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est un enjeu de souveraineté.Pour porter cette vision, l’événement accueillera un invité de marque, Michiel Scheffer, Président du Board de l’EIC (Conseil Européen de l’Innovation).Doté d’un budget de 10 milliards d’euros pour la période 2021–2027, l’EIC s’affirme comme le principal instrument européen de soutien à la deep tech, combinant subventions et investissements en fonds propres afin d’accompagner les pépites européennes de la deep tech.La matinée décryptera les mécaniques du succès à l’échelle continentale : financements Horizon Europe, stratégies de croissance et synergie entre capitaux publics et privés.« Avec la Fabrique Deeptech, notre ambition est claire : faire de la région Centre-Val de Loire un pôle d’excellence où les découvertes scientifiques se transforment en solutions concrètes pour répondre aux grands défis de notre ère. », affirme Anne Besnier, Vice-Présidente de la Région, déléguée à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche et à l’Innovation.UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LES PORTEURS DE PROJETSLa Fabrique Deeptech ne se contente pas de préparer le futur, elle accompagne sa concrétisation. Le programme de l’après-midi offre un parcours immersif et opérationnel, spécifiquement structuré pour lever les verrous majeurs de l’entrepreneuriat scientifique.Retour d’expérience : des chercheurs-entrepreneurs partagent leurs succès et les challenges qu’ils ont dû affronter.Ateliers : des experts présentent les enjeux de propriété intellectuelle, de recrutement et de levée de fonds avec des exemples concrets.Showcase : des fondateurs de startups présentent leurs technologies et des chercheurs présentent leurs projets européens collaboratifs.« La Fabrique Deeptech est bien plus qu'un événement : c'est le tremplin indispensable pour transformer l'audace de nos chercheurs en succès industriels. Que vous soyez déjà lancé ou encore en phase de réflexion, ce rendez-vous est conçu pour lever les doutes et franchir le pas de l'entrepreneuriat avec l'appui de vos pairs. », ajoute Xavier Aubry, fondateur de Da Vinci Labs, qui coordonne la première édition de cet événement.UN EVENEMENT ANCRE DANS L'ECOSYSTEME REGIONALLa Fabrique Deeptech est un événement coordonné par Da Vinci Labs, à la demande de l’État (DRARI) et de la Région Centre-Val de Loire, en partenariat avec l’ensemble de l’écosystème régional, notamment Tours Métropole Val de Loire, le Pôle Universitaire d’Innovation Loire Valley Innov’, MAME, Bpifrance, Adoc Talent Management et Dev’Up Centre-Val de Loire (dans le cadre du cycle des Rencontres Innovation).Informations pratiquesDate : mercredi 8 avril 2026Lieu : MAME, 49 Bd Preuilly, ToursHoraires : 10h00 – 17h00Événement gratuit – inscription obligatoire A propos de Da Vinci LabsDa Vinci Labs est un incubateur de technologies inspiré par l’héritage interdisciplinaire de Léonard de Vinci. Sa mission : relever de manière compétitive les grands défis environnementaux en accompagnant l’émergence des futurs leaders de la deep tech dans des domaines clés tels que les technologies quantiques, l’intelligence artificielle et la biologie synthétique. Pour concrétiser cette ambition, Da Vinci Labs soutient activement la création et le développement de startups innovantes en région Centre-Val de Loire.Da Vinci Labs | L'innovation Deeptech au service de la planète | Tours, FrancePour toute information complémentaire : Pauline Tartarin, chargée de communication, pauline.tartarin@davincilabs.eu

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.