Première mondiale – Cartes de la collection Yungang en édition limitée, sur le thème de mille ans de musique

Échantillon de carte Échantillon de carte Échantillon de carte Échantillon de carte Échantillon de carte

La Bourse des droits culturels de Macao, avec le Centre chinois des reliques culturelles, Guowenxuan et les Grottes de Yungang, dévoile une série limitée.

MACAU, MACAU, CHINA, March 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Afin d’explorer l’histoire millénaire des échanges culturels entre l’Orient et l’Occident, la Bourse des Droits Culturels de Macao, en partenariat avec le Groupe Culturel de Macao et le Centre d’Échanges Culturels des Reliques Chinoises, présentera l’« Exposition immersive VR des Grottes de Yungang » le 18 mai 2026 au Centre Culturel de Chine à Paris.En prélude à cette exposition immersive, et à l’occasion du Nouvel An lunaire chinois, le Centre d’Échanges Culturels organisera le 14 février 2026 « Tanmi – Yungang Spectacle Lumineux », conçu comme le prologue officiel de l’exposition VR.Cette pré-exposition marquera également le lancement mondial en prévente d’une collection inédite de cartes en édition limitée consacrées aux musiques millénaires de Yungang.Les Grottes de Yungang, fortes de plus de 1 500 ans d’histoire, constituent l’un des ensembles majeurs de l’art bouddhique de la dynastie des Wei du Nord. Célèbres pour leur monumentalité sculpturale, elles conservent également de précieux témoignages iconographiques des « grottes musicales ».Les représentations de divinités célestes, de musiciens et d’instruments sculptés dans la pierre retracent les échanges culturels le long de la Route de la Soie et témoignent de l’évolution et de la diffusion d’instruments classiques tels que le pipa et le konghou à la croisée des civilisations orientales et occidentales.Ces formes musicales figées dans la roche constituent un patrimoine sonore unique, une mémoire artistique suspendue dans le temps.L’exposition immersive VR du 18 mai 2026 prendra les Grottes de Yungang comme matrice culturelle centrale. Grâce aux technologies de réalité virtuelle de pointe, elle reconstituera l’architecture artistique, l’ordre spatial et l’atmosphère historique des grottes, révélant la richesse musicale née il y a plus de quinze siècles.À cette occasion sera lancée la première collection mondiale de cartes musicales millénaires en édition limitée, conçue comme une extension artistique et patrimoniale de l’exposition.Les visiteurs seront invités à une immersion sensorielle totale, traversant le temps, la lumière et l’esthétique musicale d’un millénaire.Cette collection musicale en édition limitée ne constitue pas un simple objet commémoratif. Elle incarne un lien culturel fondé sur la musique comme fil conducteur d’un dialogue millénaire entre Orient et Occident.Inspirées des scènes musicales sculptées à Yungang il y a plus de 1 500 ans, ces cartes transforment la mémoire sonore des grottes en œuvres d’art uniques, numérotées et destinées à la transmission.Au contact de ces pièces, le collectionneur établit une connexion sensible et intemporelle avec l’histoire.La phase de prévente du 14 février est définie comme une « Collection Prologue ».Les participants à cette prévente deviendront les premiers témoins et gardiens de cette mémoire musicale millénaire, accédant à l’univers culturel de Yungang avant l’ouverture officielle de l’exposition au public le 18 mai 2026.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.