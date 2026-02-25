Das Interesse der Deutschen an Elektrofahrzeugen steigt nach Einführung neuer Fördermaßnahmen für Elektrofahrzeuge

AMSTERDAM, NETHERLANDS, February 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- Neue Daten aus dem Automotive Insights-Bericht von IMAGIN.studio zeigen ein deutlich gestiegenes Interesse an Elektroautos in Deutschland nach der Einführung des neuen staatlichen Förderprogramms für Elektroautos.

Zwischen Juni 2025 und Februar 2026 verzeichnete IMAGIN.studio mehr als 13 Millionen Aufrufe ihrer Bilder auf deutschen Autokauf-Websites, darunter Händler, Makler und Autofinanzierungsunternehmen.

Seit der Bekanntgabe des nationalen Plans im vergangenen Oktober, der rund 3 Milliarden Euro an gezielten Subventionen für Käufer von batterieelektrischen und Plug-in-Hybridfahrzeugen vorsieht, sind die Suchanfragen nach EV-Modellen um 47 % gestiegen, was auf eine wachsende Begeisterung der Verbraucher hindeutet, da die finanzielle Unterstützung auf den Markt zurückkehrt.

Die Daten zeigen auch einen Anstieg der Suchanfragen nach elektrischen SUVs um 59 % von 3,1 Millionen auf 5 Millionen Suchanfragen im gleichen Zeitraum. Der BMW i4 war sowohl vor als auch nach der Ankündigung des neuen EV-Förderprogramms in Deutschland das am häufigsten gesuchte Elektrofahrzeug online.

Das Förderprogramm, das offiziell am 1. Januar 2026 in Kraft trat, hat zu einem starken Anstieg des Interesses an Elektrofahrzeugen und der Suchanfragen geführt, was auf ein erneutes Interesse der Verbraucher an emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen hindeutet. Die Daten von IMAGIN.studio belegen diese steigende Nachfrage und spiegeln einen allgemeinen Wandel in der Kaufabsicht und im Bewusstsein der Käufer hinsichtlich der finanziellen und ökologischen Vorteile des elektrifizierten Verkehrs wider.

Die Daten von IMAGIN.studio zeigen auch einen Rückgang der Nachfrage nach Benzinfahrzeugen im gleichen Zeitraum. Die Suchanfragen gingen von 5,6 Millionen zwischen Juni und Oktober 2025 auf 5,2 Millionen zwischen Oktober und Februar zurück, was einem Rückgang von 7 % nach der Ankündigung der neuen EV-Förderprogramme entspricht.

Die Wiedereinführung von Subventionen hat auch die Diskussion über die Erschwinglichkeit, die Ladeinfrastruktur und das umfassendere Ökosystem, das für den Übergang Deutschlands zur Elektromobilität erforderlich ist, neu entfacht.

Martijn Versteegen, CEO von IMAGIN.studio, kommentiert: „Das wiederauflebende Interesse an Elektrofahrzeugen in Deutschland zeigt, wie stark Verbraucher auf politische Signale reagieren. Wenn finanzielle Unterstützung wieder auf den Tisch kommt, kehrt auch die Aufmerksamkeit der Käufer zurück. Aber die erhöhte Suchaktivität ist nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, diese wiedererwachte Neugier in eine nachhaltige Nachfrage und langfristige Akzeptanz umzuwandeln.

Für viele Autofahrer bedeutet der Umstieg auf Elektroautos nach wie vor eine erhebliche Veränderung ihres Lebensstils. Förderprogramme tragen zwar dazu bei, die Lücke in der Erschwinglichkeit zu schließen, aber Käufer brauchen auch Klarheit, Sicherheit und Vertrauen in ihre Entscheidung. Der deutsche Markt für Elektroautos wächst weiterhin rasant, und jedes Jahr kommen neue Modelle und Varianten hinzu. In einem derart wettbewerbsintensiven Umfeld müssen Marken mehr tun, als nur über den Preis zu konkurrieren. Sie müssen Fahrzeuge so präsentieren, dass deren Wert, Praktikabilität und Eignung für verschiedene Lebensstile klar kommuniziert werden. Eine hochwertige, genaue und ansprechende digitale Darstellung von Elektrofahrzeugen wird eine wesentliche Rolle dabei spielen, fundierte Entscheidungen zu unterstützen und Interesse in Taten umzusetzen.”

Da sich die Automobilbranche in Europa zunehmend ins Internet verlagert, ist die Art und Weise, wie Fahrzeuge digital präsentiert werden, wichtiger denn je. Jeden Tag nutzen mehr Menschen KI-Suchwerkzeuge wie ChatGPT und Gemini für die Online-Orientierung. Während KI Stock- und OEM-Bilder ignoriert, ist IMAGIN.studio einzigartig positioniert, um diese KI-Suchrevolution in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen, indem es einzigartige, hochwertige, datengesteuerte Fahrzeugbilder für Händler, OEM-Partner, Leasinggesellschaften und digitale Marktplätze in mehr als 100 Ländern weltweit bereitstellt.

Durch die Bereitstellung konsistenter, präziser Bilder auf Abruf über seine API hilft IMAGIN.studio Unternehmen dabei, Elektro- und Hybridmodelle für Verbraucher genau dann zum Leben zu erwecken, wenn diese Fahrzeuge recherchieren und vergleichen. Dies ist eine wichtige Brücke zwischen dem steigenden Online-Interesse und der tatsächlichen Einführung von Elektrofahrzeugen.

