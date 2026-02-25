LodgIQ étend sa présence au cœur de Paris grâce à un partenariat avec l'hôtel Montfleuri

L’hôtel haut de gamme situé près de l'Arc de Triomphe a choisi LodgIQ pour améliorer sa stratégie de revenue management

Nous avons déjà constaté une amélioration de la précision des prévisions et une plus grande confiance dans les décisions prises par notre équipe.” — Responsable des revenus, Hôtel Montfleuri Paris

SILICON VALLEY, CA, UNITED STATES, February 25, 2026 / EINPresswire.com / -- LodgIQ , un leader de solutions de revenue management basées sur l'intelligence artificielle, spécialisé dans le secteur hôtelier, a annoncé un nouveau partenariat avec l’hôtel Montfleuri , un établissement parisien haut de gamme. Situé à quelques pas de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées, l'hôtel Montfleuri a choisi la plateforme de gestion dynamique des revenus de LodgIQ afin d'optimiser ses décisions en matière de tarification et d'améliorer ses performances financières tout au long de l'année. Ce déploiement s'inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance européenne de LodgIQ et soutient l'excellence opérationnelle de l’hôtel grâce à une technologie data-driven.L'Hôtel Montfleuri, un boutique-hôtel 4 étoiles situé dans le 16e arrondissement de Paris, attire une clientèle variée composée de touristes internationaux et de voyageurs d'affaires grâce à son emplacement prestigieux et à son service raffiné. À la recherche d'une solution capable de s'adapter à l'évolution de la demande touristique et au marché hôtelier très concurrentiel de Paris, l'hôtel a choisi la plateforme de revenue management de LodgIQ pour son interface intuitive, sa modélisation de données robuste et son succès avéré auprès des établissements urbains de type boutique et lifestyle.« LodgIQ nous a permis d'avoir une meilleure visibilité sur les tendances de la demande et les opportunités de tarification en temps réel », a confié un responsable des revenus de l'hôtel Montfleuri. « Nous avons déjà constaté une amélioration de la précision des prévisions et une plus grande confiance dans les décisions prises par notre équipe. C'est une véritable valeur ajoutée pour nos opérations quotidiennes. »La plateforme LodgIQ utilise l'IA générative pour fournir des recommandations de tarification en temps réel basées sur la demande, étayées par une solide logique fondée sur les données. Le système analyse plusieurs ensembles de données, notamment les données historiques de réservation, les signaux de la demande du marché et les analyses comparatives de la concurrence. Pour les hôtels indépendants comme Montfleuri, cette vision permet d'améliorer les performances du RevPAR sans la complexité des systèmes RMS traditionnels.« L'hôtel Montfleuri incarne le type d'établissement qui tire pleinement profit de la technologie LodgIQ. Il est élégant, performant et prêt à déployer sa stratégie de revenus à l’aide d’outils pilotés par les données », a déclaré Vincent Ramelli, CEO de LodgIQ. « Nous sommes fiers de les soutenir sur l'un des marchés hôteliers les plus dynamiques au monde. »Situé avenue de la Grande Armée, l'hôtel Montfleuri dispose de 44 chambres et suites, chacune élégamment conçue pour refléter le charme parisien. Dans le cadre de son investissement continu dans l'expérience client et la transformation numérique, l'hôtel continue d'adopter des solutions d'hospitalité intelligentes qui favorisent l'efficacité et les revenus.À propos de LodgIQ™LodgIQ™ est une plateforme leader de revenue management optimisé par l'IA destinée à l'industrie hôtelière. Elle révolutionne l'intégration des données et la prise de décision pour les équipes commerciales des hôtels. Notre plateforme consolide les données relatives aux revenus, aux ventes et au marketing, offrant un aperçu des tendances du marché et des comportements des consommateurs pour des décisions stratégiques basées sur les données. LodgIQ offre une vision complète et en temps réel des indicateurs clés, améliorant ainsi les ajustements des tarifs des chambres, les campagnes marketing et les stratégies de vente. Engagé dans l'optimisation des opérations et la maximisation des revenus, LodgIQ est l'outil essentiel pour des stratégies commerciales unifiées dans le secteur de l'hôtellerie. Travaillant actuellement avec plus de 550 hôtels, les produits de LodgIQ combinent un apprentissage automatique sophistiqué avec une interface utilisateur intuitive et puissante, fournissant des recommandations avancées et des analyses exploitables. Le siège de LodgIQ se trouve dans la Silicon Valley, avec des bureaux à New York et à Bangalore.Pour en savoir plus : https://lodgiq.com/ À propos de Hôtel Montfleuri ParisL'hôtel Montfleuri est un hôtel 4 étoiles situé avenue de la Grande Armée, à quelques pas de l'Arc de Triomphe, des Champs-Élysées et du Palais des Congrès de la Porte Maillot, dans le prestigieux 16e arrondissement de Paris. Avec ses 44 chambres élégantes, son bar et son espace business, il constitue un pied-à-terre idéal pour les voyageurs d'affaires et les touristes qui souhaitent profiter de l'énergie de la ville tout en séjournant dans un cadre chaleureux et contemporain. Grâce à son emplacement privilégié et à ses services personnalisés, l'hôtel Montfleuri est un point de départ idéal pour explorer les principales attractions de Paris, assister à des conférences ou planifier des séjours sur mesure dans la ville lumière. https://paris-hotel-montfleuri.com/fr/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.