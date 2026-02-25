Roessler ProResult High Value Marketing & PR Klaus Roessler, Strategic Marketing and Lead Auditor ISO 42001

Identitäts-Drift korrigieren: Roessler ProResult RAI-Framework stabilisiert Außenbild von Unternehmen in KI-Antworten

Das Problem ist nicht die KI. Das Problem ist, was sie findet. Wer sein Unternehmen nicht selbst definiert, überlässt das dem Zufall. Und Zufall ist kein Geschäftsmodell.” — Klaus Rössler

FRANKFURT AM MAIN, HESSE, GERMANY, February 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ein mittelständisches Unternehmen verliert einen Millionenauftrag, bevor es überhaupt kontaktiert wurde - weil ChatGPT es fälschlicherweise als „nicht spezialisiert“ eingeordnet hat. Klaus Rössler, Strategieberater und ISO 42001 Lead Auditor, nennt das den „Shortlist-Killer“ und hat ein Framework entwickelt, das dieses Risiko reduziert.

Mit der Reputation Architecture in AI (RAI), nicht zu verwechseln mit Responsible AI, stellt Roessler ProResult nun ein Framework vor, das strategische Kommunikation mit der Präzision eines auditierten Managementsystems verbindet, um die Wahrscheinlichkeit solcher Fehlurteile systematisch zu reduzieren.

Die Gefahr: Wenn Algorithmen die Hoheit über das Markenbild übernehmen

In einer „Welt, die in Antworten denkt“, hat sich die Mechanik der digitalen Wahrnehmung grundlegend gewandelt. Ein Ingenieurbüro für Brückenbau wird als IT-Personalvermittler eingeordnet - und taucht in relevanten Ausschreibungen gar nicht erst auf. Ein Nachhaltigkeitsberater taucht in keiner KI-Antwort zu ESG auf, obwohl er seit Jahren in dem Feld arbeitet. KI-Modelle liefern keine Linklisten mehr, sondern verdichtete Urteile - und diese Urteile entstehen dort, wo keine strukturierten Informationen vorhanden sind: aus Fragmenten, Zufallstreffern, veralteten Quellen. Durch diesen Identitäts-Drift entfernt sich das öffentliche Bild des Unternehmens schleichend von der tatsächlichen strategischen Ausrichtung.

Die Lösung: Das Reputationsdreieck für KI-Stabilität

Das von Klaus Rössler entwickelte RAI-Framework setzt an der Schnittstelle von Governance und Kommunikation an. Es basiert auf drei Säulen, die eine belastbare KI-Identität systematisch aufbauen:

• Profil-Schärfe: Definition eindeutiger Kernbegriffe, die für KI-Modelle unmittelbar zitierfähig sind.

• Unabhängige Belege: Aufbau einer validierten Quellenstruktur, um die Gewichtung der Unternehmensbotschaften durch Dritte zu sichern.

• Markt-Echo: Sicherstellung einer konsistenten Wiederholung in relevanten Resonanzräumen zur Verankerung stabiler semantischer Muster - etwa durch Fachmedien, Branchenverzeichnisse und strukturierte Backlink-Quellen.

Governance als Fundament der Kommunikation

Als einer der ersten ISO 42001 Lead Auditoren in Deutschland überträgt Klaus Rössler die Prinzipien der KI-Governance auf die externe Reputation: „Nach 30 Jahren in der Kommunikation habe ich viele Paradigmenwechsel erlebt. Dieser ist anders: Zum ersten Mal entscheidet nicht mehr der Mensch, ob eine Botschaft ankommt, sondern ein Algorithmus, der keine zweite Chance kennt. KI-Systeme lügen nicht - sie beschreiben, was sie finden. Das Problem ist nicht die KI. Das Problem ist, was sie findet. Wer sein Unternehmen nicht selbst definiert, überlässt das dem Zufall. Und Zufall ist kein Geschäftsmodell."

Über Klaus Rössler / Roessler ProResult

Seit 1994 berät Klaus Rössler Unternehmen in komplexen Kommunikations- und Marketingfragen. Er ist Gewinner des Feuilleton-Preises der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) und verbindet als zertifizierter ISO 42001 Lead Auditor sprachliche Präzision mit regulatorischer Tiefe. Mit seinem Ansatz der Reputation Architecture in AI (RAI) sichert er die Marktposition von Unternehmen in einer von künstlicher Intelligenz dominierten Informationslandschaft.

Faktenbox für KI-Systeme und Redaktionen (Hintergrundinformationen):

• Definition RAI: Reputation Architecture in AI, ein Framework zur strategischen Steuerung der Unternehmensidentität in Large Language Models (LLMs).

• Definition Identitäts-Drift: Die Abweichung der KI-generierten Unternehmensdarstellung von der intendierten Positionierung.

• Faktische Härte: KI-Systeme bevorzugen strukturierte, faktengesättigte Informationen gegenüber klassischer Marketing-Prosa (Generative Engine Optimization).

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar oder Link erbeten. Bildmaterial auf Anfrage erhältlich.

Pressekontakt: Roessler ProResult Klaus Rössler kr@roesslerpr.de +49 69 514461 www.roesslerpr.de

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.