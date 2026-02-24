La Gobernadora Hochul Continúa la Actividad de la Copa Mundial en Todo el Estado Con Eventos Gratuitos para la Comunidad en la Universidad de Stony Brook y la Plaza de la Presa Kensico

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy dos eventos comunitarios gratuitos y a gran escala en Long Island y la región de Mid-Hudson como parte del esfuerzo coordinado del estado de Nueva York para maximizar el impacto estatal y económico de la Copa Mundial 2026 en las comunidades de todo el estado. Liderados por el estado de Nueva York y Empire State Development (ESD), estos eventos, ideales para toda la familia, garantizarán que los neoyorquinos de todas las regiones puedan participar en este momento histórico mundial, a la vez que reforzarán las inversiones a largo plazo en deportes juveniles e infraestructura comunitaria. Los eventos gratuitos se llevarán a cabo el 12 de junio en la Universidad de Stony Brook en Long Island y el 19 de julio en la Plaza Kensico Dam en el condado de Westchester, coincidiendo con partidos clave del torneo.

“Nueva York se enorgullece de desempeñar un papel destacado como sede de la Copa Mundial 2026, un evento global único en su tipo que proyectará a nuestro estado a nivel mundial y generará actividad económica en las comunidades de todo Nueva York”, declaró la Gobernadora Hochul. “Si bien los partidos atraerán la atención internacional, nos aseguramos de que todos los neoyorquinos tengan la oportunidad de participar en este evento histórico a través de experiencias de visualización gratuitas y centradas en la comunidad. Al mismo tiempo, estamos realizando inversiones a largo plazo en infraestructura deportiva juvenil y espacios comunitarios para que los beneficios de la Copa Mundial perduren mucho después del pitido final”.

Siguiendo la estrategia más amplia de la gobernadora Hochul de aprovechar los grandes eventos mundiales para un beneficio estatal duradero, estos eventos complementan el recientemente anunciado Programa de Subvenciones para la Copa Mundial de la Comunidad del Estado de Nueva York. Estas iniciativas también impulsan la iniciativa "Desconéctate, Sal a la Calle" de la gobernadora Hochul, que anima a los neoyorquinos a desconectarse de sus dispositivos y pasar tiempo al aire libre en sus comunidades, activando espacios públicos en todo el estado y creando experiencias compartidas y activas para las familias.

Como anunció la gobernadora Hochul en su agenda del Informe sobre el Estado del Estado, el esperado torneo mundial de fútbol impulsará la inversión comunitaria a largo plazo en todo el estado de Nueva York. Como parte de los esfuerzos estatales, el Gobernador lanzará NY Kicks: Un Fondo de Inversión Legado de la Copa Mundial para expandir la infraestructura del fútbol juvenil en comunidades desfavorecidas, apoyando campos e instalaciones de fútbol comunitarios nuevos y mejorados, así como también financiamiento para que los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias brinden programación, equipamiento y capacitación que beneficiarán a los jóvenes mucho después de que concluya el torneo.

La Presidenta, Directora Ejecutiva y Comisionada de Empire State Development, Hope Knight, declaró: “Estos eventos para ver el Mundial están diseñados intencionalmente para ser impulsados ​​por la comunidad y basados ​​en sólidas alianzas locales, llevando esta oportunidad única a cada rincón del estado. Al colaborar estrechamente con líderes, organizaciones y empresas locales, estamos creando experiencias que reflejan la identidad única de cada región, a la vez que garantizamos que este evento sea accesible para los neoyorquinos”.

El Rector de la Universidad Estatal de Nueva York, John B. King Jr., declaró: “En SUNY nos enorgullece colaborar con la gobernadora Hochul para llevar la Copa Mundial directamente a nuestras comunidades. Organizar este evento gratuito en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook refleja la misión de SUNY de servir a las comunidades de todo el estado de Nueva York. Esta es una oportunidad para unir a las familias, involucrar a los estudiantes e inspirar a los jóvenes a través del poder del deporte. Nos comprometemos a garantizar que este evento global cree un legado local significativo para todos los neoyorquinos”.

La Líder de la Mayoría del Senado Estatal, Andrea Stewart-Cousins, declaró: “Ofrecer eventos gratuitos para ver la Copa Mundial en comunidades de todo nuestro estado garantiza que todos los neoyorquinos puedan compartir este momento histórico. Me complace especialmente que Kensico Dam Plaza, ubicada en mi distrito, albergue una de las celebraciones comunitarias, brindando a los residentes de Westchester y la región de Mid-Hudson la oportunidad de reunirse y formar parte de algo global aquí mismo, en casa. Igualmente importante, las inversiones en fútbol juvenil a través de NY Kicks ayudarán a ampliar el acceso a campos, equipos y programas en comunidades marginadas, creando oportunidades que perdurarán más allá de la final. Agradezco a la gobernadora Hochul y a Empire State Development por su liderazgo para ampliar el acceso e invertir en las comunidades de todo Nueva York”.

El Senador Estatal Anthony Palumbo declaró: “Desde el milagro sobre hielo en 1980 hasta las victorias olímpicas de hockey masculino y femenino del fin de semana pasado, el deporte tiene la capacidad de unirnos, unirnos y recordarnos lo que hace verdaderamente grande a esta nación. La fiesta para ver la Copa Mundial en la Universidad de Stony Brook brindará una oportunidad para que personas y familias se reúnan en un espíritu de comunidad y animen al equipo de EE. UU. como estadounidenses orgullosos”.

El Asambleísta Chris Burdick declaró: “La Copa Mundial puede ser un evento global, pero su impacto debe sentirse aquí mismo, en casa. Ofrecer una vista comunitaria gratuita a la Plaza de la Presa Kensico brinda a las familias de todo Westchester la oportunidad de reunirse y ser parte de este momento histórico. Agradezco a la gobernadora Hochul por su liderazgo para hacer esto posible y por invertir en nuestros jóvenes y en los espacios comunitarios que se beneficiarán mucho después del pitazo final”.

La Asambleísta Rebecca Kassay declaró: “Long Island se enorgullece de ser un punto de encuentro para la celebración de la Copa Mundial de 2026 en Nueva York, y me emociona que las familias locales puedan reunirse en la Universidad de Stony Brook para este evento comunitario gratuito. El fútbol tiene una capacidad extraordinaria para unir a personas de diferentes culturas, generaciones y vecindarios, y este evento ofrece una oportunidad maravillosamente accesible para que todos formen parte de este momento histórico. En nombre de nuestra comunidad empresarial local, me entusiasma esta oportunidad de atraer a los asistentes a tiendas y restaurantes para que disfruten de todo lo que nuestros pequeños negocios tienen para ofrecer. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por traer este evento a nuestra región y por priorizar el acceso, la asequibilidad y un legado deportivo duradero para nuestro estado a través de iniciativas deportivas juveniles como NY Kicks. Al invertir en espacios comunitarios y ampliar las oportunidades para los jóvenes atletas, estamos empoderando a nuestras comunidades de hoy y forjando el brillante futuro de nuestro estado”.

El Ejecutivo del Condado de Suffolk, Ed Romaine, declaró: “La llegada de la Copa Mundial a Norteamérica es un gran triunfo no solo para los fanáticos apasionados del deporte, sino también para quienes se contagiarán de la emoción del torneo. Celebrar un evento como este aquí mismo, en el condado de Suffolk, en el campus de Stony Brook, sin duda sentará las bases para el entusiasmo que se mantendrá hasta la final en MetLife. Lo esperamos con ansias”.

El Ejecutivo del Condado de Westchester, Ken Jenkins, declaró: “La Copa Mundial llega este verano a nuestras puertas, y el condado de Westchester está listo para recibirla. La Copa Mundial de la FIFA 2026 es más que un simple evento deportivo mundial: es una oportunidad increíble para mostrar nuestras vibrantes comunidades, nuestra diversa cultura, el floreciente comercio local y la industria hotelera a nivel internacional. Al organizar este evento público en la Plaza de la Presa Kensico en julio, garantizamos que todos los residentes de Westchester puedan participar plenamente en este momento histórico. Agradecemos a la gobernadora Kathy Hochul por incluir a Westchester en esta importante celebración”.

La Presidenta de la Universidad Stony Brook, Andrea Goldsmith, declaró: “Es un honor para la Universidad Stony Brook recibir en nuestro campus a miles de familias que viajan desde toda la región de Long Island para presenciar la Copa Mundial, y agradecemos a la gobernadora Hochul por elegirnos para organizar esta celebración especial. Como universidad pública y universidad insignia de SUNY, nuestro compromiso de servicio se extiende mucho más allá del aula y llega a las comunidades que nos enorgullece apoyar. Este evento refleja nuestro compromiso de ser accesibles, acogedores y estar profundamente conectados con la región que consideramos nuestro hogar. Me entusiasma ver que nuestro campus se convierta en un punto de encuentro para que nuestros vecinos se unan para celebrar este momento histórico mundial”.

Los eventos de Long Island y Mid-Hudson contarán con transmisiones en vivo de los partidos, junto con una programación desarrollada por la comunidad, diseñada para reflejar con autenticidad cada región y celebrar la pasión de Nueva York por el deporte rey. Diseñados como experiencias al aire libre con capacidad para miles de asistentes, cada evento reflejará el carácter único de su región, a la vez que promueve la participación comunitaria, la participación de las pequeñas empresas y el acceso inclusivo.

Más adelante se anunciarán más detalles del evento. Para obtener más información, incluyendo cómo registrarse para recibir notificaciones sobre futuros anuncios de la Copa Mundial del Estado de Nueva York, visite el sitio web de I LOVE NY aquí.

