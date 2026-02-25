Lubrinox Reduce Costes y Elimina el Riesgo de Gripado en la Industria Europea

Las fijaciones inox prelubricadas reducen tiempo de montaje, eliminan lubricación manual y minimizan el riesgo de paradas en entornos críticos.

MADRID, SPAIN, February 25, 2026 / EINPresswire.com / -- En todo el sector europeo de construcción de máquinas, especialmente en los entornos alimentario, de bebidas y farmacéutico, los artículos de fijación de acero inoxidable son componentes pequeños que a menudo esconden costes, complejidad y riesgos desproporcionados.Cuando los tornillos se bloquean, se gripan o requieren lubricación manual para evitar el gripado, el impacto se refleja directamente en horas de trabajo, retrasos en la producción y riesgo operativo. Para mitigar estos desafíos, un número creciente de fabricantes de equipos originales (OEM) está optando por artículos de fijación de acero inoxidable prelubricados, reduciendo el coste total y el riesgo de paradas para los usuarios finales.Gripado: un riesgo operativo silenciosoLas roscas de acero inoxidable no lubricadas o mal lubricadas pueden bloquearse inesperadamente, especialmente durante montajes a alta velocidad. Los fabricantes estiman que aproximadamente uno de cada 100 tornillos se gripa, frecuentemente debido a la ausencia o aplicación incorrecta de lubricación.Cuando se produce el gripado, el tornillo puede quedar prácticamente soldado en su lugar. Cada elemento bloqueado puede requerir 20 minutos o más para resolverse, implicando cortar, taladrar o rectificar - operaciones que generan partículas metálicas y aumentan el riesgo de contaminación en entornos sensibles. Para los usuarios finales que reconfiguran equipos in situ, un tornillo gripado puede interrumpir la producción y comprometer la continuidad operativa.El verdadero coste de los artículos de fijación lubricados manualmenteLa lubricación manual se ha considerado un procedimiento necesario para prevenir el gripado. Típicamente, el operario aplica grasa lubricante antes del montaje y, tras el apriete, elimina el exceso para evitar la contaminación. Los estudios indican que el proceso puede consumir hasta 25 segundos por tornillo.En máquinas con miles de artículos de fijación, esto representa horas adicionales de montaje por unidad y días acumulados de mano de obra al año. En uno de nuestros clientes industriales, la eliminación de la lubricación manual generó ahorros superiores a €200.000 anuales en una única unidad. La reducción de la compra de compuestos antigripado añadió aproximadamente €3.000 por año.Además del coste y el tiempo, la aplicación manual es frecuentemente inconsistente. Diferentes operarios utilizan distintos productos - desde compuestos específicos hasta alternativas como grasa de cobre - que pueden no ser adecuados para acero inoxidable o para entornos con requisitos reglamentarios rigurosos. El proceso también genera residuos y materiales contaminados, aumentando el impacto ambiental y la complejidad de gestión.Un enfoque más predecibleLos artículos de fijación Lubrinox han sido desarrollados para evitar el gripado, minimizar las paradas y reducir el coste total. Cada tornillo y tuerca se suministra con un recubrimiento de lubricación de alto rendimiento aplicado en fábrica, reduciendo significativamente la fricción y manteniéndose seco, inodoro e invisible.El recubrimiento garantiza características de fricción consistentes (aprox. 0,12 ± 0,04), haciendo que el par sea predecible y reduciendo el esfuerzo durante el apriete. Al estar adherido al metal, no mancha, no se desprende ni atrae suciedad, contribuyendo a entornos de trabajo más limpios. Los bloqueadores de rosca pueden aplicarse cuando sea necesario, algo que no siempre es compatible con residuos de grasa lubricante.Lubrinox también es detectable mediante rayos UV, apoyando las inspecciones de calidad en entornos regulados, y funciona en una amplia gama de temperaturas - desde almacenamiento en frío profundo hasta procesamiento a altas temperaturas.Impacto directo en el montajePara los fabricantes de maquinaria, las implicaciones son inmediatas. El operario simplemente monta el tornillo, eliminando el proceso de lubricación manual. En lugar de hasta 25 segundos adicionales por elemento de fijación, el tiempo se limita al ciclo de inserción normal.El resultado es un proceso más rápido, limpio y controlado, con menor variabilidad, reducción del coste de mano de obra y menor riesgo de fallo en campo.Los artículos de fijación Lubrinox ya se utilizan en los sectores alimentario, lácteo, farmacéutico, petroquímico y en la construcción general de maquinaria, donde el acero inoxidable es indispensable y la conformidad higiénica es prioritaria. Están disponibles en stock a través de Fabory en una gama completa de normas DIN e ISO, con trazabilidad total por lote.En sectores con márgenes reducidos y plazos exigentes, eliminar hasta 25 segundos de desperdicio por elemento de fijación representa una clara ventaja competitiva.Para más información, visite Lubrinox

