55 anni di attività: Rigel e Rigel, realtà storica della chiropratica a Roma

55 anni di attività: Rigel e Rigel, realtà storica della chiropratica a RomaROME, ITALY, February 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- Rigel e Rigel, storico studio chiropratico di Roma, celebra 55 anni di attività al servizio del paziente e di continuità professionale. Fondato nel 1971 dal dott. Thomas Rigel, lo studio rappresenta da oltre mezzo secolo un punto di riferimento per la chiropratica nella Capitale, accogliendo pazienti italiani e internazionali.
Il dott. Thomas Rigel arrivò in Italia all’inizio degli anni Settanta dopo aver completato la sua formazione universitaria negli Stati Uniti e aprì nel cuore di Roma un centro di chiropratica, oggi conosciuto come Rigel & Rigel Studio Chiropratico. Fin dalla fondazione, lo studio si è dedicato ai problemi della colonna vertebrale, nel rispetto dei principi fondamentali della chiropratica e con una visione globale della salute, integrata da un approccio conservativo orientato al benessere del paziente. Nel corso degli anni, la struttura si è distinta per l’attenzione alla persona e l’elevato livello professionale.
Oggi l’attività prosegue con il dott. Daniel Rigel, entrato nello studio nel 2006 e attualmente alla guida della struttura. Nel rispetto della tradizione familiare, il dott. Daniel integra l’esperienza maturata nel tempo con approcci chiropratici contemporanei, trattando disturbi quali mal di schiena, dolori cervicali e cefalee croniche.
"Celebrare 55 anni di attività è per noi motivo di grande orgoglio e un’occasione per ringraziare i pazienti che ci hanno scelto e continuano a darci fiducia", afferma il dott. Daniel Rigel.
Rigel e Rigel continua a operare secondo elevati standard professionali, offrendo percorsi personalizzati in un ambiente accogliente e attento alle esigenze del paziente. Lo studio conferma così il proprio ruolo all’interno della comunità romana come realtà consolidata nel panorama della chiropratica.
