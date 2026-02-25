L’OPEN WING ALLIANCE SALUE LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL PREMIÈRE MULTINATIONALE À COMPENSER L’IMPACT DE ACTIVITÉS SUR ANIMAUX

Chicken Open Wing Alliance Logo

Une innovation en matière d’approvisionnement pour s’adapter au contexte des marchés émergents comme l’Asie où les œufs de poules élevées hors cages manquent.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, February 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- L’Open Wing Alliance (OWA), coalition mondiale de 84 associations de protection des animaux dans 72 pays, célèbre une victoire majeure pour les animaux. Lagardère Travel Retail, leader mondial de l'industrie des services de restauration aux voyageurs, a définitivement tourné le dos à l’élevage en cage des poules pondeuses pour ses produits dans les 51 pays où le groupe opère. Cette avancée fait suite au dialogue entre Lagardère Travel Retail et l’OWA.

Lagardère Travel Retail a rendu public son approvisionnement à 100 % hors cages, y compris en Asie, avec 62 % d'œufs hors cage et 38 % de « cage-free credits ». Ces crédits permettent de financer la transition des élevages de poules en cage en élevages hors cages dans les pays où l’offre manque. Cette démarche transparente fait de Lagardère Travel Retail la première entreprise au monde à faire usage de crédits hors cage pour assurer les consommateurs du respect total de ses engagements.

« Il s’agit là d’un engagement fort pour les animaux » explique Léo Le Ster, Principal Strategist pour l’Open Wing Alliance. « Lagardère Travel Retail se place comme leader sur les questions d’approvisionnement éthiques en alignant ses engagements français avec tous les pays dans lesquels le groupe opère. »

Plus de 3 000 entreprises agro-alimentaires dans le monde se sont engagées à tourner le dos à l’élevage en cage des poules pondeuses avec pour beaucoup comme échéance le 31 décembre 2025. Pourtant, nombre d’entre elles accusent un retard sur cette question.

L’élevage en cage des poules pondeuses est une pratique cruelle qui existe encore dans toutes les régions du monde. Dans ces élevages, les oiseaux ont chacun à peine la surface d’une feuille A4. Le sol grillagé leur blesse les pattes et elles ne peuvent même pas déployer leurs ailes. Beaucoup meurent dans ces conditions sans jamais avoir vu la lumière du jour.

A propos des crédits hors cage

Sur un modèle similaire aux crédits carbone pour les émissions de CO2, les crédits pour les œufs hors cage sont un mécanisme économique qui permet de financer et vérifier la transition des élevages de poules en cage (code 3) vers des systèmes hors cage (code 2, 1, 0). Ce mécanisme permet d’accélérer la transition. Ce financement permet aux entreprises de valider leur engagement là où les œufs hors cage manquent, tout en soutenant les producteurs dans leur transition.

A propos de l’Open Wing Alliance

Fondée en 2016 par l’association états-unienne The Humane League, l’Open Wing Alliance est une coalition de 84 associations de défense des animaux dans 72 pays sur six continents dont L214 et Anima sont les représentants en France. En partageant des ressources, connaissances, et actions, l’OWA est unie pour mettre fin aux souffrances des poules pondeuses et des poulets dans le monde entier grâce à des campagnes vis-à-vis de l’industrie agro-alimentaire.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.