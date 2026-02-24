La Fiscal General James Defiende la Seguridad Pública y Las Comunidades Inmigrantes en la Ciudad de Nueva York

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, tomó hoy medidas para defender las leyes de la Ciudad de Nueva York que mejoran la seguridad pública y protegen a las comunidades inmigrantes en toda la ciudad. En un escrito amicus curiae (amigos de la corte en español) presentado en un caso interpuesto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ en inglés) que impugna las leyes de ciudad santuario de la Ciudad de Nueva York, la Fiscal General James argumenta que estas políticas, que limitan la participación de las fuerzas del orden y otros funcionarios municipales en la aplicación de las leyes federales de inmigración civil, son esenciales para la seguridad pública. Las leyes de la Ciudad de Nueva York protegen a los neoyorquinos al permitir que los inmigrantes interactúen con las fuerzas del orden locales para denunciar delitos, servir como testigos y buscar ayuda sin temor. Además, estas políticas centran los esfuerzos de las fuerzas del orden locales en prioridades de seguridad pública, como la lucha contra la delincuencia y la reducción de la violencia armada. La Fiscal General James insta al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York a que conceda la moción de la Ciudad de Nueva York para desestimar la demanda del DOJ.

“Las leyes santuario de la Ciudad de Nueva York ayudan a mantener seguras a nuestras comunidades”, declaró la Fiscal General James. “Nuestra ciudad fue construida por inmigrantes, y los intentos de esta administración de revocar las leyes locales que los protegen son injustos e inconstitucionales. Siempre defenderé a las comunidades inmigrantes de Nueva York y defenderé el estado de derecho”.

Las leyes santuario de la ciudad de Nueva York se originaron en la década de 1980 y han sido apoyadas tanto por alcaldías republicanas como demócratas. Estas leyes limitan la participación de los funcionarios municipales en la aplicación de la ley federal de inmigración civil y, al igual que muchas otras políticas municipales similares, garantizan que los recursos de las agencias policiales se destinen a las prioridades locales de seguridad pública. Estas leyes también fomentan la confianza entre las comunidades inmigrantes y los funcionarios municipales. Diversas investigaciones han demostrado que políticas como la de la ciudad de Nueva York mejoran la seguridad pública al permitir que los inmigrantes contacten a las agencias policiales y a otros funcionarios municipales sin poner en riesgo su estatus migratorio ni el de sus seres queridos. Es importante destacar que las leyes de la ciudad no limitan la cooperación entre las autoridades locales y federales en asuntos penales.

En julio de 2025, el DOJ demandó a la ciudad de Nueva York, impugnando sus leyes que limitan la participación en la aplicación de la ley federal de inmigración civil. En el escrito amicus curiae, la Fiscal General James argumenta que estas leyes son compatibles con las leyes estatales y federales y no están sustituidas. La ley de Nueva York no otorga a las agencias policiales locales la autoridad para arrestar o detener a personas por infracciones civiles de inmigración, ni siquiera a petición de las autoridades federales de inmigración.

La Fiscal General James también explica que las leyes santuario de la Ciudad de Nueva York hacen que la ciudad sea más segura. Un estudio reveló que la mitad de los inmigrantes, incluyendo más de dos tercios de los indocumentados, reportaron ser menos propensos a denunciar u ofrecer información sobre delitos a la policía local por temor a que los agentes preguntaran sobre su estatus migratorio o el de otras personas. Al limitar la participación de los funcionarios municipales en la aplicación de las leyes migratorias, se anima a los inmigrantes a denunciar delitos, servir como testigos y buscar atención médica y otros servicios de la ciudad sin temer por su seguridad.

La Fiscal General James ha sido una líder nacional en la lucha por proteger y defender a las comunidades inmigrantes. A lo largo del año, ha presentado escritos amicus defendiendo el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) para inmigrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua, Nepal y Honduras. En noviembre, presentó una demanda para proteger los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés) para decenas de miles de residentes permanentes legales en Nueva York. También en noviembre, la Fiscal General James defendió con éxito la ley de Nueva York que impide los arrestos civiles en los tribunales estatales. En septiembre, la Fiscal General James obtuvo una orden judicial que impedía a la administración Trump vincular los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) a las acciones estatales de control migratorio. En julio, la Fiscal General James presentó un escrito amicus defendiendo las leyes de Rochester sobre ciudades santuario.