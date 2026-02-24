Mexty valide la compatibilité SCORM de ses solutions de création de cours interactifs sur les principaux LMS du marché

Mexty valide la compatibilité SCORM Mexty chat fr

Les modules interactifs générés avec Mexty sont testés et validés pour un déploiement SCORM fiable et un suivi des apprenants dans les LMS professionnels.

Mexty a été conçu pour faire des activités interactives la norme et non l’exception. Cette validation confirme un déploiement SCORM fiable et conforme dans les LMS professionnels.” — Fabien Sabatié, CTO, Mexty

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, February 24, 2026 / EINPresswire.com / -- Mexty annonce aujourd’hui que ses outils de conception pédagogique interactive assistée par IA et de génération de modules SCORM ont été testés et validés sur une sélection de plateformes de gestion de l’apprentissage (Learning Management Systems LMS) parmi les plus utilisées du marché.Cette validation confirme que les organisations peuvent déployer à grande échelle les activités interactives créées avec Mexty, tout en garantissant la compatibilité SCORM , le suivi des apprenants et la fiabilité de la remontée des résultats dans leurs environnements LMS existants.À l’heure où les équipes formation doivent dépasser les contenus statiques et les diapositives passives, Mexty place les activités interactives au cœur de l’expérience d’apprentissage.« Mexty a été conçu pour faire des activités interactives la norme et non l’exception », déclare Fabien Sabatié, CTO de Mexty. « Cette validation confirme que les organisations peuvent créer, publier et suivre des expériences d’apprentissage engageantes sans compromettre la compatibilité ni la conformité, et tout en maintenant un contrôle éditorial complet et une rigueur pédagogique »Des contenus statiques aux activités interactives structuréesContrairement aux outils de création traditionnels centrés sur l’assemblage de contenu, Mexty combine la puissance d’un concepteur de cours interactif avec la générateur SCORM professionnel, pensé pour la production moderne de formations.Avec Mexty, les équipes formation peuvent :• Concevoir des activités interactives structurées : scénarios, simulations, parcours à embranchements, quiz décisionnels, mises en situation• Transformer des PowerPoint et PDF en modules d’apprentissage interactifs en quelques minutes• Concevoir des parcours de formation de A à Z grâce à une structuration assistée par l'IA et des modèles réutilisables, tout en conservant une entière liberté de modification pour affiner les contenus• Exporter des packages SCORM conformes pour déploiement et suivi LMS• Standardiser la qualité via des modèles prêts à l’emploi (templates) et des flux de travail structurésLes activités interactives ne sont pas ajoutées comme un simple élément décoratif. Elles sont intégrées au cœur du parcours pour favoriser la prise de décision, l’engagement et l’application concrète.Ce que signifie « testé et compatible »Le processus de validation de Mexty s’est concentré sur des critères de déploiement réels, notamment :• Importation et lancement SCORM dans différents LMS• Suivi des données telles que la progression, le taux de complétion et les résultats d’évaluation selon la configuration du LMS• Cohérence de l’expérience apprenant dans les environnements LMS• Tests d’interopérabilité sur des modules représentatifsCette validation confirme que les activités interactives créées avec Mexty peuvent être intégrées de manière fiable dans des écosystèmes LMS professionnels.Conçu pour la production moderne de formationMexty permet aux organisations d’accélérer la production tout en renforçant l’engagement des apprenants grâce à :• Un accompagnement natif IA pour structurer rapidement les contenus• Des activités interactives sans programmation (no-code) qui remplacent ou complètent les supports statiques• Des modèles garantissant cohérence et qualité à grande échelle• Des exports SCORM prêts pour un déploiement internationalDans un contexte où la génération de contenu devient instantanée, la différenciation repose sur la qualité de l’interactivité et la capacité à mesurer l’engagement réel.À propos de MextyMexty est un outil de conception pédagogique interactive assisté par IAet un générateur SCORM sans code permettant de créer des contenus e-learning interactifs et de moderniser des bibliothèques de formation existantes.En plaçant les activités interactives au centre de la conception pédagogique et en garantissant la compatibilité LMS, Mexty aide les équipes formation à passer de la production de contenu statique à des expériences d’apprentissage engageantes et déployables à grande échelle.

