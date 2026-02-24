El Grupo Cialfir desembarca en Estados Unidos de la mano del estratega Martín Guijarro

Jaume y Jordi Brau, Co-CEOs del Grupo Cialfir Martin Guijarro MARMAGANIA LLC

La multinacional española propietaria de la emblemática marca La Traca ha puesto rumbo a Norteamérica.

Cialfir ha optado por una estrategia de implantación gradual, altamente planificada y con liderazgo local, confiando la dirección del proyecto a Martín Guijarro presencia operativa en Estados Unidos.” — Julián De la Cruz

BOCA RATON, FL, UNITED STATES, February 24, 2026 / EINPresswire.com / -- El Grupo Cialfir desembarca en Estados Unidos de la mano del estratega Martín GuijarroLa multinacional española propietaria de la emblemática marca La Traca ha puesto rumbo a Norteamérica. En un movimiento que marca un nuevo capítulo en su historia corporativa, el Grupo Cialfir ha iniciado su proceso de expansión en Estados Unidos apoyándose en la consultora Marmagania LLC , con sede en Florida y liderada por Martín Guijarro Paz.BOCA RATON, FLORIDA — El mercado estadounidense, caracterizado por su elevada competitividad, su compleja estructura regulatoria y una fuerte exigencia en términos de cumplimiento normativo, representa uno de los mayores desafíos para cualquier empresa europea del sector pirotécnico. Consciente de esta realidad, Cialfir ha optado por una estrategia de implantación gradual, altamente planificada y con liderazgo local, confiando la dirección del proyecto a un perfil que combina conocimiento histórico del sector y presencia operativa en Estados Unidos.Un puente estratégico en FloridaLa alianza entre Cialfir y Martín Guijarro no es fruto del azar ni de una relación coyuntural. Tras décadas de colaboración y éxito compartido en el mercado europeo, los hermanos Jaume Brau y Jordi Brau, co-CEOs del grupo, identificaron en Martín Guijarro al socio estratégico “in situ” capaz de actuar como puente entre el modelo europeo y la realidad empresarial estadounidense.“Nadie mejor que Martín, que lleva en el sector desde los años ochenta y que ahora reside en Florida, para ofrecernos una visión realista y acertada de cómo introducirnos en este mercado”, afirma Jaume Brau.Desde Boca Ratón, Marmagania LLC ha diseñado una hoja de ruta basada en un despliegue híbrido: por un lado, la introducción de productos de alto valor añadido en grandes superficies y cadenas de distribución masiva; por otro, la implantación progresiva de una red de tiendas físicas especializadas, adaptadas al marco legal y al comportamiento del consumidor estadounidense.Innovación con patente mundial: las bengalas DUOEl primer gran hito de esta ofensiva comercial es el lanzamiento en Estados Unidos de las bengalas DUO, un producto protegido por patente mundial que aspira a redefinir el segmento de celebraciones domésticas y eventos. Se trata de una innovación concebida para un público amplio, con un enfoque en seguridad, facilidad de uso y experiencia visual, factores clave en el mercado norteamericano.Bajo la coordinación directa de Guijarro, Cialfir se encuentra actualmente en negociaciones avanzadas para introducir las bengalas DUO en las principales cadenas de supermercados y retailers especializados de Estados Unidos. Un canal de ventas de enorme volumen que exige estándares muy elevados en logística, packaging, certificaciones y marketing, aspectos que Marmagania LLC gestiona directamente desde Florida, actuando como centro neurálgico del proyecto.Expansión minorista y ‘saber hacer’ españolMás allá de la distribución mayorista, el plan de Cialfir contempla un ambicioso desarrollo del canal minorista. El grupo estudia la apertura de tiendas especializadas bajo marcas como La Traca, Piro Hiper o Pirotecnia Espinos, replicando, con las adaptaciones necesarias, el modelo de éxito implantado en España.Martín Guijarro lidera actualmente los estudios de mercado, análisis regulatorios y procesos de selección de ubicaciones estratégicas en distintos estados de la Unión. Su experiencia previa en la gestión de redes que superaron los 300 puntos de venta en España aporta una ventaja competitiva decisiva a la hora de evaluar escalabilidad, rentabilidad y ritmo de crecimiento en un entorno tan diverso como el estadounidense.La trayectoria de Martín Guijarro comenzó en 1981 en Mataró (Barcelona), en un escenario donde la pirotecnia era una actividad informal. Con una visión avanzada para su tiempo, Guijarro detectó que el éxito residía en la profesionalización absoluta. Al fundar Petardos CM, introdujo innovaciones disruptivas que hoy son estándares en el retail especializado: desde catálogos visuales y escaparatismo de alta gama hasta campañas de publicidad masivas.Su capacidad de anticipación lo posicionó también como un vanguardista digital. Mucho antes del auge del comercio electrónico, Guijarro implementó el eCommerce en una industria analógica, profesionalizando la logística y la experiencia de usuario a escala nacional. Esta mentalidad tecnológica le permitió escalar modelos de negocio con una eficiencia histórica: bajo su dirección estratégica entre 2006 y 2008, lideró una expansión meteórica que llevó a su red comercial de 26 a 100 establecimientos en tiempo récord.Posteriormente, con el lanzamiento de PETAR2M.COM, democratizó el acceso al sector mediante un modelo de franquicias de élite, operando con éxito hasta su desinversión en 2016.El valor de la asesoría sobre el terrenoPara las empresas españolas, el riesgo de “cruzar el charco” se reduce de forma significativa al contar con una figura que combina conocimiento histórico del sector, dominio del entorno digital y presencia física permanente en Estados Unidos. La capacidad de Guijarro para traducir el éxito europeo al contexto americano, desde el retail físico hasta el eCommerce, posiciona a Marmagania LLC como la consultora de referencia para la internacionalización del sector pirotécnico.Con este movimiento, Martín Guijarro no solo reafirma su estatus como uno de los grandes visionarios del negocio pirotécnico, sino que consolida una misión más amplia: convertir el talento empresarial español en un proyecto competitivo y sostenible a escala global, con Estados Unidos como nuevo eje de crecimiento.Por: Julián De la Cruz

