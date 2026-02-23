Calles Mas Seguras: La Gobernadora Hochul Anuncia Casi 21 Millones de Dolares para Programas de Actividad Comunitaria que Trabajan para Reducir la Violencia Con Armas de Fuego y Salvar Vidas en Todo el Estado de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy casi 21 millones de dólares para apoyar los programas de SNUG Street Outreach, una iniciativa de prevención de la violencia basada en la evidencia que trabaja para reducir la violencia con armas de fuego y salvar vidas en 14 comunidades del estado de Nueva York. Estas subvenciones permiten a las organizaciones comunitarias y hospitales contratar a trabajadores de extensión comunitaria, personal de respuesta hospitalaria, trabajadores sociales y administradores de casos que son mensajeros confiables y trabajan con personas en mayor riesgo de violencia con armas de fuego, conectándolas con apoyo y servicios para interrumpir ciclos de daño, promover la sanación y aumentar las oportunidades.

"Me enorgullece seguir invirtiendo en SNUG y en los socios comunitarios que realizan esta labor que salva vidas todos los días”, declaró la Gobernadora Hochul. "SNUG ayuda a mantener los vecindarios más seguros, apoya a las familias tras la violencia y crea oportunidades reales para que los jóvenes prosperen. Estos equipos están marcando una diferencia significativa en las comunidades de todo Nueva York, y seguiremos impulsando ese progreso".

El anuncio de la financiación se produce tras el reciente informe de la gobernadora Hochul, que indica que 2025 marcó niveles récord de violencia con armas de fuego en todo el estado de Nueva York. Los datos publicados a principios de este mes muestran que los 28 departamentos de policía que participan en la iniciativa estatal para la Eliminación de la Violencia con Armas de Fuego (GIVE) reportaron 491 incidentes de tiroteos con heridos en 2025, la cifra más baja desde que el estado comenzó a registrar esta métrica en 2006. La propuesta de Presupuesto Ejecutivo del Gobernador para el año fiscal 2027 mantiene un apoyo sin precedentes a SNUG y otras iniciativas de prevención de la violencia con armas de fuego en comunidades que representan aproximadamente el 90 % de los delitos violentos con armas de fuego y el 85 % de los delitos violentos fuera de la ciudad de Nueva York.

Los incidentes de tiroteos con heridos disminuyeron un 16 % el año pasado en comparación con 2024. El número de personas baleadas disminuyó un 22 %, de 723 en 2024 a 566 en 2025, mientras que las muertes por violencia armada disminuyeron un 23 %, de 116 a 89.Administrado por la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS) estatal, SNUG es un componente clave del plan integral de la gobernadora Hochul para abordar las causas y consecuencias de la violencia armada y otros delitos, junto con la iniciativa GIVE, la Red de Centros de Análisis del Delito del estado, reconocida a nivel nacional, y el Proyecto RISE (Responder, Invertir, Sostener, Empoderar). El programa de Alcance en la Calle SNUG adopta un enfoque de salud pública para abordar la violencia armada mediante la identificación de las fuentes de conflicto, la interrupción de la transmisión y el apoyo a las personas, familias y comunidades afectadas por la violencia.

La Comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York, Rossana Rosado, declaró: “SNUG ayuda a las comunidades a prevenir la violencia antes de que ocurra y a recuperarse cuando ocurre. Esta labor fortalece los vecindarios, restaura la confianza y crea un futuro más seguro para las familias de todo Nueva York. Agradecemos a la gobernadora Hochul su continuo liderazgo e inversión en la prevención de la violencia comunitaria”.

Las organizaciones comunitarias y los hospitales recibirán 20,9 millones de dólares para financiar personal, programas, servicios, equipos y tecnología durante el año calendario 2026. SNUG cuenta con 176 empleados a tiempo completo y 46 a tiempo parcial que trabajan en vecindarios específicos de Albany, el Bronx, Buffalo, Hempstead, Mount Vernon, Newburgh, Niagara Falls, Poughkeepsie, Syracuse, Rochester, Troy, Utica, Wyandanch y Yonkers. El DCJS monitorea los datos de tiroteos en estas "zonas SNUG" y, el año pasado, estas zonas reportaron una disminución significativa de dos dígitos en víctimas de tiroteos, personas fallecidas por violencia armada e incidentes de tiroteos con lesiones, en comparación con 2024.

Los trabajadores sociales, gestores de casos y personal de respuesta hospitalaria de SNUG atienden a vecindarios desproporcionadamente afectados por la violencia armada y están integrados en centros de trauma en Albany, Buffalo, el Bronx y Rochester para apoyar a personas y familias tras la violencia y conectarlas con los servicios continuos en sus comunidades.

El personal de SNUG es un portavoz confiable que vive en las comunidades a las que sirve, muchos de ellos con experiencia propia de violencia. Trabajan con adolescentes y jóvenes adultos para calmar conflictos, prevenir represalias tras tiroteos, apoyar a las familias y conectar a los participantes con educación, empleo y otros servicios. Los programas también colaboran con líderes comunitarios y religiosos, y empresas locales para organizar eventos contra la violencia, ferias de empleo y otras actividades vecinales que promueven la seguridad y la sanación.

Las siguientes organizaciones y hospitales recibirán financiación y apoyo del DCJS para administrar los programas SNUG:

Ciudad de Nueva York y Long Island

Bronx – Centro Médico Jacobi: $2,781,137

Hempstead – Asociación de Familias y Niños: $1,190,580

Wyandanch – Consejo de Oportunidades Económicas de Suffolk: $762,683

Valle del Hudson

Mt. Vernon – Servicios Familiares de Westchester: $1,109,075

Newburgh – Plan de Acción Económica Regional Comunitaria: $917,953

Poughkeepsie – Servicios Familiares Inc.: $1,101,943

Yonkers – YMCA de Yonkers: $941,123

Centro Médico de Westchester: $250,000

Región Capital

Albany – Alianza Trinity de la Región Capital: $1,863,270 y Centro Médico de Albany: $267,315

Troy – Alianza Trinity de la Región Capital: $887,017

Centro de Nueva York

Syracuse – PathStone Corp: $1,820,189

Valle Mohawk

Utica – Red Integrada de Alternativas Comunitarias: $813,610

Finger Lakes

Rochester – PathStone Corp.: $2,039,184 y Hospital General de Rochester: $580,930

Oeste de Nueva York

Buffalo – Centro Médico del Condado de Erie: $2,864,635

Cataratas del Niágara – Misiones Comunitarias de Niagara Frontier: $694,280

La capacitación integral, las visitas a los centros y el apoyo del DCJS distinguen a SNUG de otros programas comunitarios de interrupción de la violencia en todo el estado y el país. El personal nuevo debe completar 40 horas de capacitación y los supervisores nuevos, 32 horas de capacitación en gestión. Todo el personal también debe completar 40 horas de capacitación de desarrollo profesional anualmente. Esta capacitación y apoyo continuos ayudan a garantizar que el programa funcione de manera consistente en todos los centros de SNUG, a pesar de ser operado por diferentes organizaciones comunitarias y hospitales.

La Líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, declaró: “Cuando lanzamos SNUG, nos basamos en la convicción de que las soluciones basadas en la evidencia e impulsadas por la comunidad son clave para detener la violencia armada antes de que se manifieste. Desde entonces, hemos seguido observando que el apoyo sostenido a la prevención funciona. Me enorgullece especialmente que la YMCA de Yonkers y el Centro Médico Westchester, ambos ubicados en mi distrito, estén recibiendo esta financiación crucial para fortalecer la difusión, la respuesta hospitalaria y el apoyo a largo plazo para las personas en mayor riesgo. Como líder de la mayoría, mantengo mi compromiso de mantener estrategias como SNUG, que han contribuido a niveles récord de violencia armada en todo el estado. Agradezco a la gobernadora Hochul, a mis colegas del Senado y a nuestros socios en la Asamblea por su continuo liderazgo y colaboración en la lucha contra la violencia.”

La Senadora Estatal Mónica R. Martínez declaró: “La violencia con armas de fuego cobra vidas neoyorquinas e infunde miedo en nuestras comunidades. El programa SNUG de Alcance en las Calles es una herramienta de eficacia comprobada que previene estas tragedias devastadoras al involucrar a las personas en riesgo y brindarles el apoyo necesario para elegir un camino diferente. Esta financiación, que incluye más de 750.000 dólares para el Consejo de Oportunidad Económica de Suffolk, mantendrá la seguridad en Long Island”.

La Senadora Estatal Nathalia Fernández declaró: “Se ha comprobado que programas como SNUG brindan a nuestras poblaciones en mayor riesgo las herramientas, el apoyo y la orientación para prevenir la violencia con armas de fuego y construir un futuro más seguro. Al invertir en intervenciones comunitarias, Nueva York continúa liderando con evidencia y compasión. Así es como se ve la seguridad pública inteligente”.

La Senadora Estatal Patricia Fahy declaró: “Invertir en programas basados ​​en la evidencia y recursos locales como SNUG es precisamente la manera en que continuamos combatiendo el flagelo de la violencia armada en nuestras comunidades. Colaborar con las fuerzas del orden, con organizaciones comunitarias que interrumpen los ciclos de violencia, como la Alianza Trinity de la Región Capital, y aumentar el compromiso del estado con la financiación de estas iniciativas es la razón por la que estamos viendo una disminución en las tasas de violencia armada en comunidades de todo el estado, incluyendo aquí en Albany, que registró la mayor reducción en violencia armada de todas las jurisdicciones GIVE del estado de Nueva York a finales del año pasado. Gracias una vez más a la gobernadora Hochul y a mis colegas legislativos por trabajar para garantizar que los neoyorquinos de todo el mundo se sientan seguros en nuestras calles y por poner fin a la epidemia de violencia armada aquí en el estado de Nueva York”.

La Senadora Estatal April N.M. Baskin declaró: “Esta inversión es un claro recordatorio de que cuando apoyamos a mensajeros creíbles y colaboradores de base, salvamos vidas. Los trabajadores sociales, los trabajadores de extensión comunitaria y el personal de respuesta hospitalaria de SNUG trabajan a diario interrumpiendo la violencia, abriendo oportunidades para los jóvenes y ayudando a las familias a sanar. El compromiso de casi 21 millones de dólares de la gobernadora Hochul refuerza las estrategias de eficacia comprobada que han reducido la violencia con armas de fuego a niveles históricamente bajos en todo nuestro estado. Este financiamiento garantiza que las comunidades de Buffalo y de todo el estado de Nueva York cuenten con las herramientas, los recursos y el apoyo adicional para seguir construyendo vecindarios más seguros y sólidos para todos”.

El Senador Estatal Joseph Griffo declaró: “Es imperativo que sigamos buscando maneras de abordar y reducir la violencia con armas de fuego en el estado. Este financiamiento fortalecerá el programa SNUG en Utica al apoyar diversos servicios y recursos importantes que mejorarán la seguridad pública en la ciudad y la región”.

El Senador Estatal Rob Rolison declaró: “El Plan de Acción Económica Regional Comunitaria de Newburgh y los Servicios Familiares de Poughkeepsie están realizando una labor que salva vidas, conectando a personas con apoyo crucial y reduciendo activamente la violencia armada en nuestras comunidades. Estoy profundamente agradecido con los dedicados colaboradores comunitarios que se dedican a diario a mantener nuestros vecindarios seguros y salvar vidas. Estos fondos fortalecerán enormemente su misión y ayudarán a garantizar que esta importante labor siga teniendo un impacto duradero”.

El Senador Estatal Jacob Ashby declaró: “He sido un firme defensor de conectar a los neoyorquinos en riesgo con servicios productivos que puedan ayudarles a cambiar sus vidas antes de que se vean atrapados por el flagelo de la violencia armada. Me complace haber trabajado en conjunto para entregar estos recursos a Trinity Alliance en Troy, y seguiré abogando por políticas sensatas que promuevan la seguridad pública, apoyen a las fuerzas del orden y ayuden a las personas vulnerables”.

La Líder de la Mayoría de la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, declaró: “La disminución de la violencia con armas de fuego en todo el estado es resultado de la participación del gobierno, las fuerzas del orden y, sobre todo, de los grupos locales contra la violencia que trabajan a diario en nuestras comunidades. Nuestros vecindarios son más seguros gracias al esfuerzo incansable de nuestros grupos contra la violencia”.

El Asambleísta Harry Bronson declaró: “Desde la implementación de SNUG, Rochester ha experimentado una disminución significativa y marcada de la violencia en todos los niveles. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer. El programa SNUG ha demostrado ser impactante porque empodera a las organizaciones comunitarias para aprovechar sus relaciones y alianzas existentes para reducir la violencia con armas de fuego en las zonas donde prestan servicios. La financiación proporcionada al Hospital General de Rochester y a Pathstone Corp. les permitirá aumentar sus inversiones en la programación, el personal y los servicios necesarios para expandir esta crucial iniciativa de seguridad pública y continuar con la reducción de la delincuencia violenta”.

El Asambleísta John T. McDonald III, RPh, declaró: “Los programas de extensión comunitaria funcionan, y me complace ver esta inversión en los programas SNUG de Trinity Alliance en Troy, para ayudar a mantener nuestros vecindarios más seguros y, al mismo tiempo, conectar a los jóvenes y las familias con el apoyo que necesitan. Agradezco a la gobernadora Hochul y a nuestros socios estatales por mantener este enfoque de salud pública de eficacia comprobada para reducir la violencia armada y fortalecer a las comunidades de toda la Región Capital”.

La Asambleísta Sarah Clark declaró: “El modelo de alcance comunitario de SNUG reconoce que prevenir la violencia armada requiere voces de confianza en la comunidad y un apoyo real a las comunidades más afectadas. Con estos fondos para SNUG en el Hospital General de Rochester, los trabajadores sociales y mensajeros confiables seguirán acompañando a las personas y familias en momentos de crisis, ayudando a prevenir represalias, conectando a los jóvenes con oportunidades y fortaleciendo las vías hacia la seguridad y la sanación en nuestros vecindarios. Este programa ha demostrado su eficacia, y seguiré asegurándome de que consigamos los recursos necesarios para que SNUG tenga éxito. Gracias, gobernador, por su compromiso de invertir en iniciativas para reducir los ciclos de violencia y aumentar las oportunidades en nuestra comunidad”.

El Asambleísta Jonathan Jacobson declaró: “Lamentablemente, la violencia armada azota las ciudades de Newburgh y Poughkeepsie, al igual que en muchas otras zonas del país. Debe abordarse de tres maneras: poniendo fin al tráfico de armas desde fuera del estado de Nueva York; haciendo cumplir nuestras leyes de armas, incluyendo la plena aplicación de las leyes de alerta; e involucrando a las comunidades a través de organizaciones locales para detener la violencia armada antes de que comience. Aplaudo a la gobernadora Hochul por su compromiso con las tres soluciones y por invertir en iniciativas contra la violencia a nivel local. También aprecio la labor de SNUG en Newburgh y Poughkeepsie para apoyar a las personas en riesgo. Me enorgullece haber apoyado estos esfuerzos en el presupuesto del año pasado”.

El Ejecutivo del Condado de Albany, Daniel P. McCoy, declaró: “Quiero agradecer a la gobernadora Hochul su continua dedicación a la seguridad pública y su inversión en estrategias que previenen la violencia antes de que ocurra. Este apoyo a SNUG Street Outreach pone recursos directamente en manos de socios comunitarios de confianza, como Trinity Alliance of the Capital Region y el Centro Médico de Albany, quienes llegan a las personas en momentos críticos y las conectan con ayuda y oportunidades reales. Así es como construimos vecindarios más seguros, a través de la prevención, la confianza y la participación constante”.

El Ejecutivo del Condado de Erie, Mark C. Poloncarz, declaró: “La violencia armada está disminuyendo en todo el estado de Nueva York y programas como SNUG Street Outreach son una de las principales razones, ya que empoderan a los socios comunitarios para abordar el problema directamente a nivel local para lograr mejores resultados, reducir la delincuencia y mantener los vecindarios más seguros. Estos fondos son fundamentales para continuar con esta labor que salva vidas y agradezco a la gobernadora Hochul por invertir en nuestra comunidad”.

El Ejecutivo del Condado de Westchester, Ken Jenkins, declaró: “La inversión continua de la gobernadora Hochul en SNUG está marcando una diferencia significativa en todo Nueva York, y estamos viendo ese impacto aquí mismo en el condado de Westchester. Con nuevos fondos para apoyar a los equipos de SNUG en Mt. Vernon y Yonkers, y recursos adicionales para el Centro Médico de Westchester, esta inversión fortalece el enfoque comunitario y confiable que previene la violencia antes de que ocurra y apoya a las familias cuando ocurre. Los datos son claros: la violencia armada ha disminuido en todo el estado y estas estrategias están funcionando. El condado de Westchester se enorgullece de apoyar a la gobernadora Hochul y a nuestros socios comunitarios locales mientras continuamos esta labor crucial para salvar vidas y fortalecer nuestras comunidades”.

El Alcalde de la Ciudad de Buffalo, Sean Ryan, declaró: “Esta inversión se basa en el trabajo demostrado que ya se está realizando en Buffalo para prevenir la violencia y apoyar a las familias tras un trauma. Cuando las personas conocen y confían en los líderes que trabajan para reducir los delitos con armas de fuego en sus vecindarios, se sienten más seguras y más conectadas con los servicios que ayudan a romper los ciclos de violencia. Agradezco a la gobernadora Hochul por seguir invirtiendo en estrategias comunitarias que salvan vidas y fortalecen nuestras comunidades”.

El Alcalde de la Ciudad de Yonkers, Mike Spano, declaró: “Gracias a la gobernadora Hochul por asegurar esta importante inversión de SNUG para nuestra ciudad. Este financiamiento de casi un millón de dólares, administrado localmente por la YMCA de Yonkers, fortalecerá nuestros esfuerzos comunitarios para prevenir la violencia con armas de fuego, apoyar a las víctimas y sus familias, y crear oportunidades reales para nuestros jóvenes en mayor riesgo. El compromiso continuo de la gobernadora Hochul con las estrategias basadas en la evidencia nos ayuda a construir vecindarios más seguros y a salvar vidas aquí en Yonkers y en todo el estado de Nueva York”.

El Alcalde de la Ciudad de Rochester, Malik D. Evans, declaró: “Gracias al enfoque integral de la gobernadora Kathy Hochul contra los delitos violentos, comunidades como Rochester siguen experimentando descensos drásticos en la violencia armada año tras año. Agradezco esta continua inversión en el Programa SNUG del Estado de Nueva York, que reconoce que la violencia armada es una enfermedad contagiosa que puede prevenirse mediante la intervención directa de mensajeros fiables con un profundo conocimiento de sus causas y efectos a largo plazo”.

La Alcaldesa de la Ciudad de Syracuse, Sharon Owens, declaró: “Quiero agradecer a la gobernadora Hochul su continuo compromiso con la seguridad pública y su inversión en programas que marcan una diferencia real en nuestros vecindarios. Los fondos adicionales proporcionados para SNUG Street Outreach son fundamentales para nuestros esfuerzos continuos por reducir la violencia armada y crear calles más seguras para todos los residentes. Estos recursos nos permitirán fortalecer las intervenciones comunitarias, apoyar a los trabajadores sociales en primera línea y ofrecer alternativas que alejen a las personas de la violencia. Valoramos la colaboración y el apoyo incondicional del estado para abordar este problema urgente, y esperamos seguir trabajando juntos para construir una Syracuse más fuerte y segura”.

La Dra. Dorcey Applyrs, Alcaldesa de la Ciudad de Albany, declaró: “La seguridad pública y la prevención de la violencia han sido prioritarias en mi trabajo como alcaldesa. En Albany, sabemos que la seguridad duradera comienza con la prevención y la movilización de quienes tienen un profundo vínculo con nuestra comunidad. Este financiamiento fortalece la capacidad de Trinity Alliance of the Capital Region y del Centro Médico de Albany para llegar a las personas en mayor riesgo, responder en momentos de crisis y ayudar a las personas a alcanzar la estabilidad y las oportunidades. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por esta inversión y por la colaboración del estado de Nueva York para apoyar soluciones comunitarias que salvan vidas”.

El Alcalde de la Ciudad de Utica, Michael Galime, afirmó: “La continuidad de estos fondos, canalizados a través de ICAN, resulta valiosa para nuestra comunidad. La reacción directa e indirecta y el dolor ante la violencia armada son reales, y SNUG contribuye a la capacidad de sanación y a la difusión constante para reducir la violencia armada”.

El Alcalde de la Ciudad de Niagara Falls, Robert Restaino, declaró: “El éxito de los esfuerzos de la gobernadora Hochul para erradicar la lacra de la violencia armada en las comunidades habla por sí solo, con la históricamente baja incidencia de violencia armada en todo el estado. La inversión de la gobernadora Hochul en organizaciones como Community Missions of Niagara Frontier, Inc., y gracias al arduo trabajo del Departamento de Policía de Niagara Falls, los vecindarios de toda la ciudad son más seguros, pero sabemos que aún queda mucho por hacer en nuestro trabajo colectivo para reducir aún más la violencia armada”.

La Alcaldesa de la Ciudad de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, declaró: “Tras 10 años como directora y coordinadora del primer programa SNUG en el estado de Nueva York, comprendo de primera mano el poder de las estrategias de intervención contra la violencia comunitaria que se basan en mensajeros creíbles como un enfoque crucial de prevención e intervención para reducir la violencia armada. Ahora, en mi sexto año como alcaldesa de la ciudad de Mount Vernon, sigo confiando en que SNUG es un modelo probado y vital para construir comunidades más seguras. Agradezco a la gobernadora Hochul su continua inversión en la seguridad pública y en las personas y los programas que hacen posible esta labor”.

El Alcalde de la Ciudad de Newburgh, Torrance Harvey, declaró: “La ciudad de Newburgh agradece a la gobernadora Hochul esta inversión crucial en la prevención de la violencia comunitaria. Los $917,953 otorgados para apoyar el programa SNUG en nuestra ciudad fortalecerán las iniciativas de divulgación, interrumpirán los ciclos de violencia y brindarán apoyo y oportunidades significativas a los residentes en mayor riesgo. Esta financiación refleja la colaboración continua entre el estado de Nueva York y los líderes locales para garantizar vecindarios más seguros, familias más fuertes y un futuro más prometedor para nuestra comunidad”.

La Alcaldesa de la Ciudad de Troy, Carmella R. Mantello, declaró: “Agradecemos la continua inversión de la gobernadora Hochul en el programa SNUG y su compromiso de apoyar a comunidades como Troy. En los últimos dos años, nuestra ciudad ha experimentado una drástica disminución del 53 % en la violencia armada, en comparación con el promedio de los cinco años anteriores. Un progreso real que refleja sólidas alianzas e inversiones inteligentes en prevención. Estos casi $900,000 en nuevos fondos para la sucursal de Troy de Trinity Alliance de la Región Capital fortalecerán las iniciativas de divulgación, ampliarán los servicios de intervención y nos ayudarán a seguir aprovechando este impulso. Juntos, seguimos enfocados en mantener Troy más segura, más limpia y avanzando en la dirección correcta”.

El Alcalde de la Villa de Hempstead, Waylyn Hobbs, declaró: “La gobernadora Hochul sigue priorizando la seguridad pública y agradezco su compromiso para mejorar la seguridad de nuestras comunidades. El programa SNUG Street Outreach ha demostrado reducir la violencia armada mediante un enfoque comunitario. Esta inversión en Hempstead, a través de la Asociación de Familias y Niños, ayudará a las fuerzas del orden a seguir reduciendo la delincuencia y, en última instancia, a salvar vidas. Aplaudo a la gobernadora Hochul por las inversiones en nuestras comunidades que producen resultados reales”.

El Supervisor de la Ciudad de Babylon, Rich Schaffer, declaró: “Inversiones como esta son fundamentales para apoyar las soluciones comunitarias que realmente marcan la diferencia en la vida de las personas. Los fondos otorgados al Consejo de Oportunidades Económicas de Wyandanch ayudarán a ampliar las iniciativas de divulgación, conectar a las personas con recursos importantes y fortalecer la labor de prevención de la violencia aquí mismo en la ciudad de Babylon. Agradezco el compromiso continuo de la gobernadora Hochul de trabajar con socios locales para mejorar la seguridad pública y crear comunidades más seguras”.

