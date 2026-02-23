OpusFlow en Sunbeam tonen hoe strategische samenwerking de standaard in zonne-installaties verhoogt

Sunbeam partners met OpusFlow voor een naadloze integratie

Strategische software-integratie tussen OpusFlow en Sunbeam professionaliseert en versnelt de Nederlandse zonne-installatiemarkt.

Door software en montagesystemen structureel te integreren, creëren we een digitale basis waarop installatiebedrijven gecontroleerd kunnen opschalen zonder in te leveren op kwaliteit of marge.” — Diego Smits, CEO OpusFlow

DEVENTER, OVERIJSSEL, NETHERLANDS, February 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Terwijl de energietransitie in Nederland in volle gang is, wordt efficiëntie in zonne-installaties steeds belangrijker. Niet alleen innovatie in hardware, maar ook de manier waarop installateurs hun processen organiseren, speelt een cruciale rol. OpusFlow , het eerste Agentic AI ERP-platform voor duurzame installatiebedrijven , en Sunbeam , fabrikant van montagesystemen voor zonne-installaties, tonen hoe strategische samenwerking tussen software- en hardwarepartijen de operationele standaard in zonne-installaties verhoogt en installateurs helpt sneller, nauwkeuriger en schaalbaarder te werken.Met hun integratie verbinden OpusFlow en Sunbeam de keuze voor montagesystemen direct aan de digitale workflows die installateurs dagelijks gebruiken. In plaats van te werken met losse tools kunnen installateurs Sunbeam-montagesystemen direct selecteren in OpusFlow, automatisch een volledige en gestructureerde materiaallijst genereren en deze opnemen in hun offerte.Software-samenwerking als versneller van de energietransitieDe Nederlandse PV-markt bevindt zich in een nieuwe fase: na jaren van snelle groei verschuift de aandacht naar professionalisering en efficiëntie. Zonne-energie speelt inmiddels een stevige rol in de elektriciteitsvoorziening. In een markt met hogere eisen aan proceszekerheid, documentatie en margebeheersing worden goed georganiseerde workflows steeds belangrijker voor installateurs.Veel installatiebedrijven verliezen tijd door handmatige offertetrajecten, onvolledige materiaallijsten of onduidelijkheid tussen ontwerp en uitvoering. Door Sunbeam-montagesystemen te integreren in OpusFlow worden deze stappen samengebracht in één doorlopende workflow, waardoor fouten, dubbel werk en vertragingen aanzienlijk worden verminderd.“De energietransitie vraagt niet alleen om hoogwaardige hardware, maar om een fundamenteel betere samenwerking binnen de hele keten,” zegt Diego Smits, CEO van OpusFlow. “Door software en montagesystemen structureel te integreren, creëren we een digitale basis waarop installatiebedrijven gecontroleerd kunnen opschalen zonder in te leveren op kwaliteit of marge.”Met deze integratie zetten OpusFlow en Sunbeam een nieuwe standaard voor hoe software- en hardware-ecosystemen in de duurzame installatiesector samenwerken.Praktische voordelen voor Nederlandse zonne-installateursVoor installateurs betekent de integratie dat montagesystemen niet langer een losse stap vormen binnen het offerteproces. Zodra een project is voorbereid in OpusFlow, wordt automatisch een gestructureerde artikellijst gegenereerd, waarbij de Sunbeam-montagecomponenten overzichtelijk apart worden weergegeven.Daarnaast kunnen installateurs binnen OpusFlow herbruikbare templates aanmaken voor Sunbeam-configuraties. Deze templates maken het mogelijk om terugkerende projecttypen sneller te offreren en tegelijkertijd consistentie te behouden binnen teams.Als Agentic AI ERP-platform ondersteunt OpusFlow installateurs niet alleen bij het vastleggen van processen, maar ook bij het actief optimaliseren ervan. Het platform begeleidt configuraties, automatiseert repetitieve handelingen en signaleert afwijkingen voordat deze impact hebben op planning, kosten of marge. Daarmee positioneert OpusFlow ERP niet langer als administratieve laag, maar als strategische motor voor schaalbare en toekomstbestendige installatiebedrijven.Het resultaat is een efficiënter proces, minder kans op ontbrekende onderdelen en een professionelere communicatie richting de klant.Lokale relevantie voor de Nederlandse installatiemarktDe Nederlandse markt voor zonne-installaties wordt steeds volwassener. Klanten verwachten duidelijke offertes, korte doorlooptijden en een professionele aanpak. Tegelijkertijd moeten installateurs meer projecten verwerken met dezelfde capaciteit.Integraties zoals die van OpusFlow en Sunbeam sluiten aan bij deze ontwikkeling door installateurs te ondersteunen met schaalbare digitale processen. Daarmee onderstrepen OpusFlow en Sunbeam dat de volgende fase van de energietransitie niet alleen wordt gedreven door technologische innovatie, maar door intelligente samenwerking tussen software en hardware.--------Over OpusFlowOpusFlow is een all-in-one ERP-platform voor duurzame installateurs. Het platform helpt installatiebedrijven bij het structureren en opschalen van hun operationele workflows, waaronder projectvoorbereiding, materiaallijsten en offerteprocessen.Over SunbeamSunbeam is fabrikant van montagesystemen voor zonne-installaties en richt zich op kwaliteit, installatiegemak en betrouwbare oplossingen voor professionele installateurs.

