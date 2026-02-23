Innenmeister setzt in seinen Malerarbeiten in Wuppertal, Düsseldorf, Köln und Essen auf Breitformat-Tapeten

Innenmeister analysiert Einsatz von Breitformat-Tapeten im regionalen Renovierungsmarkt Nordrhein-Westfalens

WUPPERTAL, NRW, GERMANY, February 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Der Markt für Maler- und Renovierungsarbeiten in Deutschland wird weiterhin von klassischen Tapetenformaten wie Raufaser und Vliestapeten in Breiten von 53 cm sowie 70–75 cm geprägt. Diese Formate werden insbesondere bei Wohnungs- und Einfamilienhausrenovierungen eingesetzt.Parallel dazu bieten Hersteller zunehmend breitformatige Alternativen an. Hierzu zählen Tapeten mit Breiten von über einem Meter sowie Großformate zwischen 2,60 m und 3,20 m. Nach Angaben von Lieferanten werden diese Produkte überwiegend auf Bestellung bezogen und seltener bevorratet, was auf eine vergleichsweise moderate Marktnachfrage hinweist.Im Zuge dieser Entwicklung beobachten Fachbetriebe im Raum Nordrhein-Westfalen eine differenzierte Anwendung solcher Materialien, insbesondere bei Projekten mit erhöhten optischen Anforderungen.Reduzierung von Stoßkanten als technischer FaktorBei der Verarbeitung von Tapeten beeinflusst die Bahnbreite unmittelbar die Anzahl der Stoßkanten.Beispielsweise entstehen bei einer Wandlänge von fünf Metern bei Verwendung von 50 cm breiten Bahnen etwa zehn Stoßstellen. Bei Meterware reduziert sich diese Zahl auf rund vier bis fünf Stoßkanten.Im professionellen Malerhandwerk gilt die fachgerechte Stoßverarbeitung als qualitätsrelevant, insbesondere bei nachträglicher Beschichtung von Raufasertapeten, da Unebenheiten nach dem Farbauftrag sichtbar werden können.Technische Anforderungen bei GroßformatenGroßformate mit Höhen zwischen 2,60 m und 3,20 m erfordern eine koordinierte Verarbeitung, insbesondere bei Deckenflächen oder großflächigen Wandbereichen. In der Praxis werden solche Formate meist im Team verarbeitet, um eine gleichmäßige Positionierung und spannungsfreie Verklebung sicherzustellen.Unternehmen wie https://innenmeister.de/ mit Sitz in Nordrhein-Westfalen berichten von wachsendem Interesse an homogen wirkenden Oberflächenlösungen im Innenausbau. Fachbetriebe mit entsprechender personeller Ausstattung können auch großflächige Projekte realisieren, darunter die durchgehende Tapezierung größerer Deckenflächen.Marktentwicklung im InnenausbauIm Zuge steigender Anforderungen an Oberflächenqualität und Detailausführung gewinnen alternative Tapetenformate im Renovierungsmarkt an Aufmerksamkeit. Die technische Reduzierung von Stoßkanten wird dabei als ein möglicher Faktor zur Verbesserung der optischen Flächenwirkung betrachtet.

