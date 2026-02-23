La Gobernadora Hochul Anuncia Una Nueva Regulación, Líder en El País, Para Establecer Protecciones Integral Al ​​consumidor Para Los Préstamos “compra Ahora, Paga Después”

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Departamento de Servicios Financieros ha publicado una propuesta de normas para proteger a los neoyorquinos que utilizan las opciones de financiamiento "Compra Ahora, Paga Después". Estas normas implementan la ley firmada por la gobernadora Hochul como parte de su presupuesto para el año fiscal 2026, estableciendo un marco de licencias y supervisión para los prestamistas de "Compra Ahora, Paga Después", y protegiendo a los consumidores mediante la divulgación obligatoria de información, estándares de resolución de disputas, límites en las comisiones y protección de la privacidad de datos.

“Muchos neoyorquinos han aprendido a las malas que algunos productos de "Compra Ahora, Paga Después" están diseñados para engañarlos con comisiones basura y letra pequeña excesivamente onerosa, en lugar de ayudarlos a construir un futuro financiero estable”, declaró la Gobernadora Hochul. “Estas nuevas normas, pioneras en el país, garantizan que los prestamistas sepan que contamos con información clara, límites en las comisiones y una supervisión efectiva para que las familias no se vean arrastradas a una espiral de deudas mientras las grandes financieras se benefician”.

La Superintendente Interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Kaitlin Asrow, declaró: “Es nuestra responsabilidad garantizar que la innovación vaya acompañada de una sólida protección al consumidor, para que los neoyorquinos puedan utilizar los nuevos productos financieros de forma segura. Esta regulación regulará el funcionamiento de las empresas de "Compra Ahora, Paga Después" en el estado, protegiendo a los neoyorquinos de comisiones excesivas y del uso indebido de datos personales, a la vez que garantiza la transparencia de las condiciones de los préstamos y un proceso justo para la resolución de disputas”.

Los préstamos "Compra Ahora, Paga Después" son cada vez más populares, pero estos productos no están sujetos a normas uniformes en cuanto a la divulgación de las condiciones del préstamo, la privacidad de los datos, los informes crediticios y las comisiones que deben cumplir otros préstamos al consumo. En 2025, la gobernadora Hochul impulsó la ley que establece una supervisión más estricta en este sector financiero en rápido crecimiento. La ley crea un marco integral de licencias y supervisión para los proveedores de "Compra Ahora, Paga Después".

El reglamento publicado hoy implementará dicha ley mediante:

Establecer un marco de licencias y supervisión para cualquier entidad que participe en la actividad de "Compra Ahora, Paga Después" en Nueva York;

Prohibir las comisiones excesivas, incluyendo los cargos por conveniencia, y limitar los cargos por mora y otros tipos de penalizaciones;

Exigir a los prestamistas que aclaren a los neoyorquinos si los préstamos se reportarán a las agencias de informes crediticios;

Establecer normas para la resolución oportuna de disputas de consumidores; y

Proteger los datos de los consumidores contra el uso indebido o la explotación.

Este borrador del reglamento refleja la consideración por parte del Departamento de la información presentada en su solicitud previa a la elaboración del reglamento para obtener información sobre las estructuras de comisiones, el proceso de suscripción y el impacto que los límites de comisiones e intereses pueden tener en la suscripción y el negocio de los productos "Compra Ahora, Paga Después".

El reglamento propuesto está sujeto a un período de comentarios previos de 10 días que comienza hoy. Un período de comentarios públicos de 60 días comenzará tras su publicación en el Registro Estatal. La ley y el reglamento entrarán en vigor 180 días después de su adopción, con un período de transición adicional para quienes ya ofrecen préstamos BNPL en Nueva York.

Este anuncio se basa en las medidas de protección al consumidor de la gobernadora Hochul, pioneras en el país. Como parte del Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2026, la gobernadora Hochul impulsó leyes de precios de vigilancia pioneras en el país para que los neoyorquinos puedan tomar decisiones más informadas; una cancelación más sencilla de las suscripciones en línea, devoluciones y reembolsos estandarizados para las compras minoristas en línea, y protecciones más sólidas contra cargos por sobregiro injustos.

Visite el sitio web del DFS para consultar el reglamento propuesto o enviar comentarios.