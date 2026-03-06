TEMEL Planen Gelenkarmmarkisen: Maßgeschneiderter Sonnenschutz für Terrasse, Balkon und Gastronomie

WIEN, AUSTRIA, March 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Mit steigenden Temperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung wächst der Bedarf an flexiblen Beschattungslösungen für private wie gewerbliche Außenbereiche. Moderne Gelenkarmmarkisen – wie sie von TEMEL Planen entwickelt und gefertigt werden – ermöglichen eine effiziente Regulierung von Licht und Schatten, ohne dabei die architektonische Offenheit einer Terrasse oder eines Balkons zu beeinträchtigen.Im Gegensatz zu festen Überdachungen bieten Gelenkarmmarkisen von TEMEL Planen eine dynamische Anpassung an wechselnde Wetterverhältnisse. Das Markisentuch wird über bewegliche Metallarme ausgefahren und kann je nach Bedarf manuell per Kurbel oder elektrisch über einen Motor gesteuert werden. Dadurch entsteht ein flexibler Sonnenschutz, der sich individuell an Nutzungssituationen im Außenbereich anpassen lässt.Flexible Beschattungslösungen von TEMEL Planen für moderne AußenbereicheDie Gelenkarmmarkisen von TEMEL Planen vereinen funktionale Technik mit klarer Linienführung und lassen sich sowohl in private Wohnkonzepte als auch in gewerbliche Projekte integrieren – beispielsweise in:Terrassen von Einfamilienhäusern- Balkone von Stadtwohnungen- Gastgärten und Restaurant-Außenbereiche- Hotelterrassen- Innenhöfe und DachterrassenDurch die flache Bauweise fügt sich die Markise dezent in unterschiedliche Fassadenstrukturen ein und unterstützt moderne architektonische Gestaltungskonzepte. Gleichzeitig sorgt die robuste Konstruktion für Stabilität und Langlebigkeit auch bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen.Technische Leistungsfähigkeit der TEMEL Planen GelenkarmmarkisenDie maßgefertigten Gelenkarmmarkisen von TEMEL Planen ermöglichen eine Beschattung auch größerer Flächen und bieten folgende technische Eigenschaften:- maximale Breite: einteilig bis 1200 cm- mehrteilige Anlagen: bis 2400 cm- Armlängen: 150 cm bis 400 cm- Neigungswinkel: 5° bis 60°- Antrieb: manuell oder elektrischOptional können zusätzliche Komfortfunktionen wie LED-Beleuchtung, Vario-Volant oder Wärmestrahler integriert werden, um den Außenbereich auch in den Abendstunden oder in Übergangszeiten nutzbar zu machen.Langlebigkeit und WartungsfreundlichkeitEin weiterer Vorteil der Gelenkarmmarkisen von TEMEL Planen liegt in ihrer hohen Lebensdauer. Die durchschnittliche Nutzungsdauer der Konstruktion beträgt bis zu 40 Jahre, wobei das Markisentuch je nach Sonneneinstrahlung in der Regel nach etwa 15 bis 20 Jahren ausgetauscht werden sollte.Diese langfristige Beständigkeit macht Gelenkarmmarkisen zu einer nachhaltigen Investition in die Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität von Außenflächen – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.Individuelle Sonnenschutzsysteme von TEMEL PlanenDank einer Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich die Gelenkarmmarkisen von TEMEL Planen exakt an bauliche Gegebenheiten und gestalterische Anforderungen anpassen. Zubehör wie Schwenkstelllager oder zusätzliche Steuerungssysteme ermöglichen eine individuelle Einstellung des Neigungswinkels und sorgen dafür, dass Schatten genau dort entsteht, wo er benötigt wird.So tragen maßgeschneiderte Markisenlösungen von TEMEL Planen dazu bei, Außenbereiche funktional zu erweitern und ganzjährig komfortabel nutzbar zu machen.

