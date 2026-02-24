El Uniforme Menstrual — Los Calzones Menstruales Ahora son Parte del Uniforme Escolar Oficial

Al inicio del año escolar, una iniciativa busca romper barreras y poner fin a la desigualdad menstrual que impide a las niñas asistir a clases con regularidad.

Para la educación en Colombia es muy importante hablar de la salud menstrual. Hay que hablarlo desde preescolar hasta educación media. Se debe hablar del cuidado menstrual en todos los colegios.” — Lucy Maritza Molina Acosta, Viceministra de Educación, Colombia

En Latinoamérica, 1 de cada 4 niñas falta regularmente al colegio durante su periodo porque no tiene acceso a productos menstruales. Esta carencia está vinculada a un estigma profundo: la menstruación sigue siendo un tema tabú, incluso dentro del hogar, dificultando que las niñas pidan ayuda. Muchas optan por quedarse en casa para evitar manchas y pasar pena. Las ausencias repetidas afectan la educación y las futuras oportunidades.

Un Enfoque Fundamentalmente Distinto

Los uniformes escolares, obligatorios en Colombia, se han utilizado durante mucho tiempo para promover la inclusión y la igualdad en la educación. El Uniforme Menstrual amplía este principio al cuidado menstrual. En lugar de distribuir productos a través de programas locales temporales con logísticas adicionales, la iniciativa utiliza el actual sistema de uniformes escolares, logrando que el cuidado menstrual sea accesible, por diseño.

El Camino Hacia la Adopción Nacional

Lanzada en enero en la IE Mayor de Mosquera, la iniciativa se está expandiendo a otros colegios. Para inspirar el debate público y animar al gobierno a adoptar el modelo, Somos Martina lanzó una campaña de concientización. Incluye una página web con más información y una editorial de la periodista colaboradora del New York Times, María F. Fitzgerald, así como un cortometraje de la galardonada directora Claudia Barral.

¿Por Qué Ropa Interior Menstrual?

Los expertos coinciden en que la ropa interior menstrual es la mejor opción para las niñas. No es invasiva y funciona igual que la ropa interior diaria que ya conocen. Además, es más cómoda y elimina la irritación de la piel y los riesgos para la salud asociados con compresas o tampones. A diferencia de los productos desechables, proporciona hasta 12 horas de protección, lo que la hace adecuada para largas jornadas escolares. Con una vida útil de hasta 3 años, es más sostenible y económica que los productos desechables.

Para las mujeres, por las mujeres

El Uniforme Menstrual cuenta con el apoyo de mujeres influyentes e instituciones dirigidas por mujeres que trabajan en educación, salud, medios de comunicación y artes, cada una de las cuales aporta sus conocimientos específicos a la iniciativa.

Institución Educativa Mayor de Mosquera

Colegio público en Mosquera, Colombia, y el primer lugar en implementar el Uniforme Menstrual. El colegio representa cómo funciona el modelo dentro de un sistema de educación existente.

Fundación Poderosas Colombia

Organización colombiana centrada en la educación comunitaria y la equidad de género. La fundación apoya la participación de los estudiantes y las familias en torno a la salud menstrual y el acceso a los productos necesarios.

Dr. Laura Gil

Ginecóloga y defensora de los derechos reproductivos. Con su orientación médica y técnica, garantiza que la iniciativa cumpla con estándares de salud y necesidades educativas.

María F. Fitzgerald

Periodista, escritora y editora. Es responsable de dar forma a una comunicación pública clara y precisa en torno a la dignidad menstrual y la educación.

Claudia Barral Magaz

Directora de cine que trabaja en formatos documentales y publicitarios. Documenta la iniciativa desde la perspectiva de las alumnas y los colegios.

Demente

Productora dirigida por mujeres. El equipo es responsable de producir la documentación audiovisual del proyecto y su implementación.

Violeta Zambrano

Fotógrafa especializada en experiencias femeninas y menstruales. Documentó las realidades vividas relacionadas con la menstruación y la asistencia al colegio.

Adriana Lozano

Ilustradora y artista visual. Desarrolló el lenguaje visual utilizado en los materiales de comunicación y educativos de la iniciativa.

Acerca de Somos Martina

Empresa colombiana con certificación B Corp que se dedica a combatir la pobreza menstrual mediante el diseño de productos sostenibles. La ropa interior está diseñada para el uso diario y cuenta con un sistema de triple capa que absorbe los fluidos, controla la humedad y los olores, y ayuda a prevenir las manchas, al tiempo que reduce la dependencia de los productos menstruales desechables.

