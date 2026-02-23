Atlas Renewable Energy obtém refinanciamento histórico de US$ 3 bilhões para portfólio na América Latina

Atlas Renewable Energy A operação contempla um conjunto de ativos solares e de armazenamento de alto desempenho, concentrados principalmente no Chile, além de projetos no Brasil e no México. Atlas Renewable Energy vem aprimorando continuamente sua estratégia de estruturação de capital para sustentar a próxima fase da transição energética na América Latina.

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, February 23, 2026 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy , líder internacional em soluções de energia renovável, obteve o maior refinanciamento corporativo já registrado para energia limpa na América Latina.Totalizando cerca de 3 bilhões de dólares, a transação foi realizada pela Atlas com o apoio da sua acionista, a Global Infrastructure Partners (GIP), e a participação de instituições financeiras, incluindo BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank, Ltd., Natixis CIB, e Santander CIB. A transação envolveu 26 escritórios de advocacia em 11 jurisdições devido à sua escala e complexidade estrutural.O volume de capital captado reforça a confiança contínua de financiadores internacionais na Atlas. O refinanciamento permitirá otimizar a estrutura de capital, viabilizar condições de financiamento mais competitivas para o portfólio regional e sustentar, no longo prazo, a expansão da infraestrutura de energia limpa. A operação contempla um conjunto de ativos solares e de armazenamento de alto desempenho, concentrados principalmente no Chile, além de projetos no Brasil e no México. “Obter um refinanciamento dessa magnitude é um forte voto de confiança das instituições financeiras globais na nossa marca e na nossa estratégia para o futuro da região”, afirma Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy. “O compromisso dos nossos investidores e dos parceiros financeiros reforça a confiança na qualidade do nosso portfólio e na consistência da perfomance da nossa equipe. Com forte governança, execução disciplinada e crescimento, a Atlas não apenas se tornou a maior Produtora Independente de Energia (PIE) do setor de energias renováveis na América Latina, como também comprovou sua capacidade de gerar valor sustentável em múltiplos mercados na última década. Este refinanciamento também representa a maturidade financeira da empresa e vai apoiar sua próxima fase de crescimento.”Com um sólido histórico de transações premiadas e reconhecimento no setor, a Atlas Renewable Energy vem aprimorando continuamente sua estratégia de estruturação de capital para sustentar a próxima fase da transição energética na América Latina. A empresa se destaca pelo desenvolvimento de soluções inovadoras de financiamento para projetos de energia solar e armazenamento em baterias, adaptando modelos a mercados complexos e em transformação. Essa combinação de mentalidade inovadora e forte capacidade de execução permite não apenas viabilizar investimentos em larga escala no presente, mas também contribuir para definir os caminhos de financiamento da infraestrutura de energia limpa nos próximos anos.Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional líder em infraestrutura de energia limpa, com mais de 10,8 GW em sua base de ativos renováveis. Desde 2017, a Atlas é especializada no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de projetos de energia renovável de grande escala.Com forte presença na América Latina, a Atlas possui profissionais experientes, com amplo conhecimento do mercado global de energia e de energias renováveis, além de um histórico sólido em práticas de ESG e desenvolvimento sustentável. A estratégia da empresa tem como foco ajudar empresas de grande porte em sua transição para energia limpa e segura, garantindo soluções confiáveis que atendam às suas necessidades e gerem um impacto positivo nas comunidades onde atua.Veja mais informações em www.atlasrenewableenergy.com

