Atlas Renewable Energy logra histórica refinanciación de US $3,000 millones para su portafolio en Latinoamérica
La operación abarca una cartera de activos solares y de almacenamiento de alto rendimiento ubicados principalmente en Chile. Además, la financiación respalda proyectos en Brasil y México.
La transacción refuerza a Atlas y es la mayor refinanciación corporativa para energías renovables no convencionales en Latinoamérica.MIAMI, FL, UNITED STATES, February 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Atlas Renewable Energy (Atlas), proveedor líder internacional de infraestructuras de energía limpia, ha anunciado hoy que ha conseguido la mayor refinanciación corporativa para energías renovables no convencionales en Latinoamérica hasta la fecha.
La transacción, por un valor total aproximado de 3 mil millones de dólares estadounidenses, fue ejecutada por Atlas con el apoyo de su patrocinador Global Infrastructure Partners (GIP) y la participación de instituciones financieras como BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank, Ltd., Natixis CIB, y Santander CIB. En la transacción participaron 26 bufetes de abogados de 11 países, lo que refleja su magnitud y complejidad estructural.
El tamaño del capital recaudado pone en valor la confianza que las instituciones financieras internacionales siguen depositando en Atlas. La refinanciación permitirá a Atlas optimizar su estructura de capital, reducir los costos de financiación competitivos en todo su portafolio regional y proporcionar una vía a largo plazo para el crecimiento continuo de las infraestructuras de energía limpia. La operación abarca una cartera de activos solares y de almacenamiento de alto rendimiento ubicados principalmente en Chile. Además, la financiación respalda proyectos en Brasil y México.
“Conseguir una refinanciación de esta magnitud supone un fuerte voto de confianza por parte de las instituciones financieras globales hacia nuestra marca y nuestra estrategia de futuro en la región. El compromiso de nuestros inversores y socios bancarios refleja la convicción sobre la calidad de nuestra cartera y el rendimiento de nuestro equipo. Con una sólida gobernanza, una ejecución disciplinada y un crecimiento constante, Atlas no solo se ha convertido en el mayor productor independiente de energía renovable de América Latina, sino que ha demostrado ser capaz de generar valor sostenible en múltiples mercados durante la última década. Esta refinanciación es también una señal de la madurez financiera de la empresa y respaldará su próxima fase de crecimiento”, afirmó Carlos Barrera, CEO de Atlas.
Basándose en una larga trayectoria de transacciones premiadas y reconocimiento en el sector, Atlas sigue evolucionando su enfoque de estructuración de capital para apoyar la siguiente fase de la transición energética en América Latina. La empresa ha sido pionera en soluciones de financiación innovadoras para la energía solar y el almacenamiento en baterías, adaptando las estructuras a mercados complejos y en constante evolución mediante tecnologías emergentes. Esta mentalidad innovadora profundamente arraigada, combinada con las mejores capacidades de ejecución de su clase, posiciona a Atlas no solo para poder desplegar capital a gran escala en la actualidad, sino también para dar forma a la financiación de las infraestructuras de energía limpia en los próximos años.
Sobre Atlas Renewable Energy
Atlas Renewable Energy es un proveedor internacional líder en infraestructuras de energía limpia con una base de activos renovables de más de 10,8 GW. Atlas se ha especializado en el desarrollo, la financiación, la construcción y la explotación de proyectos de energía renovable a gran escala desde 2017.
Con una fuerte presencia en América Latina, Atlas cuenta con un equipo experimentado con amplia experiencia en el mercado energético global y en energías renovables, así como con una sólida trayectoria en ESG y desarrollo sostenible. La estrategia de la empresa se centra en ayudar a las grandes corporaciones en su transición hacia la energía limpia, garantizando soluciones fiables que satisfagan sus necesidades y tengan un impacto positivo en las comunidades donde opera.
