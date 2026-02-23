Elementos de Fixação Lubrinox Reduzem Custos e Eliminam Gripagem na Indústria Europeia

Fabory Lubrinox: artigos de fixação desenvolvidos para evitar gripagem,

Nova geração de fixações inox pré-lubrificadas elimina lubrificação manual, reduz tempo de montagem e minimiza risco de paragens em ambientes críticos.

A lubrificação manual já não deve ser considerada inevitável. Com fixações pré-lubrificadas, eliminamos risco, variabilidade e desperdício na montagem industrial.” — Jos Lavrijsen, Segment Leader, Fabory

SEIXAL, PORTUGAL, February 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Em todo o setor europeu de construção de máquinas, especialmente nos ambientes alimentar, de bebidas e farmacêutico, os artigos de fixação em aço inoxidável são componentes pequenos que frequentemente escondem custos, complexidade e riscos operacionais desproporcionais.Quando os parafusos bloqueiam, gripam ou exigem lubrificação manual para evitar gripagem, o impacto reflete-se diretamente em horas de trabalho, atrasos na produção e risco operacional. Para mitigar estes desafios, um número crescente de fabricantes de equipamentos originais (OEM) está a optar por artigos de fixação em aço inoxidável pré-lubrificados, reduzindo o custo total e o risco de paragens para os utilizadores finais.Gripagem: um risco operacional silenciosoRoscas em aço inoxidável não lubrificadas ou mal lubrificadas podem bloquear inesperadamente, sobretudo durante montagens em velocidade rápida. Fabricantes estimam que cerca de um em cada 100 parafusos gripe, frequentemente devido à ausência ou aplicação incorreta de lubrificação.Quando ocorre gripagem, o parafuso pode ficar praticamente soldado no lugar. Cada elemento bloqueado pode exigir 20 minutos ou mais para ser resolvido, envolvendo cortar, furar ou retificar - operações que geram partículas metálicas e aumentam o risco de contaminação em ambientes sensíveis. Para utilizadores finais que reconfiguram equipamentos no local, um único parafuso gripado pode interromper a produção e comprometer a continuidade operacional.O verdadeiro custo dos artigos de fixação lubrificados manualmenteA lubrificação manual tem sido considerada um procedimento necessário para prevenir gripagem. Tipicamente, o operador aplica massa lubrificante antes da montagem e, após o aperto, remove o excesso para evitar contaminação. Estudos indicam que o processo completo pode consumir até 25 segundos por parafuso.Em máquinas com milhares de artigos de fixação, isto representa horas adicionais de montagem por unidade e dias acumulados de mão de obra ao longo do ano. Num dos nossos clientes industriais, a eliminação da lubrificação manual gerou poupanças superiores a €200.000 anuais numa única unidade. A redução da compra de compostos anti-gripagem acrescentou cerca de €3.000 adicionais por ano.Além do custo e tempo, a aplicação manual é frequentemente inconsistente. Diferentes operadores utilizam diferentes produtos - desde compostos específicos até alternativas como massa de cobre - que podem não ser adequadas para aço inoxidável ou para ambientes com requisitos regulamentares rigorosos. O processo gera ainda resíduos e materiais contaminados, aumentando o impacto ambiental e a complexidade de gestão.Uma abordagem mais previsívelOs artigos de fixação Lubrinox foram desenvolvidos para evitar gripagem, minimizar paragens e reduzir o custo total. Cada parafuso e porca é fornecido com um revestimento de lubrificação de alto desempenho aplicado em fábrica, reduzindo significativamente o atrito e mantendo-se seco, inodoro e invisível.O revestimento assegura características de fricção consistentes (aprox. 0,12 ± 0,04), tornando o binário previsível e reduzindo o esforço durante o aperto. Como está ligado ao metal, não mancha, não se desprende nem atrai sujidade, contribuindo para ambientes de trabalho mais limpos. Bloqueadores de rosca podem ser aplicados quando necessário, algo que nem sempre é compatível com resíduos de massa lubrificante.O Lubrinox é também detetável através de raios UV, apoiando inspeções de qualidade em ambientes regulamentados, e funciona numa ampla gama de temperaturas - desde armazenamento a frio profundo até processamento a altas temperaturas.Impacto direto na montagemPara os fabricantes de máquinas, as implicações são imediatas. O operador simplesmente monta o parafuso, eliminando o processo de lubrificação manual. Em vez de até 25 segundos adicionais por elemento de fixação, o tempo limita-se ao ciclo de inserção normal.O resultado é um processo mais rápido, limpo e controlado, com menor variabilidade, redução do custo de mão de obra e menor risco de falha no terreno.Os artigos de fixação Lubrinox já são utilizados nos setores alimentar, lacticínios, farmacêutico, petroquímico e na construção geral de máquinas, essencialmente onde o aço inoxidável é indispensável e a conformidade higiénica é prioritária. Estão disponíveis em stock através da Fabory numa gama completa de normas DIN e ISO, com rastreabilidade total por lote.Em setores com margens reduzidas e prazos exigentes, eliminar até 25 segundos de desperdício por elemento de fixação representa uma vantagem competitiva clara.Para mais informações, visite Lubrinox

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.