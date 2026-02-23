Inversión inmobiliaria bajo la Golden Visa de Panamá Residencia permanente en Panamá

Opción inmobiliaria del Golden Visa de Panamá: $300,000 hasta octubre de 2026

Para los inversores, la claridad es clave. Con montos y plazos fijos, los solicitantes estructuran sus operaciones bajo reglas establecidas.” — afirma Eymi Castro, experta en migración por inversión en Immigrant Invest

BOGOTá, COLOMBIA, February 23, 2026 / EINPresswire.com / -- El Qualified Investor Programme de Panamá sigue operando bajo el marco normativo actual, con el umbral de inversión inmobiliaria fijado en $300,000 hasta octubre de 2026. Immigrant Invest comenta cómo este plazo confirmado influye en la planificación de inversores latinoamericanos con movilidad internacional.Vía inmobiliaria dentro de la Golden Visa de Panamá La Golden Visa de Panamá, oficialmente conocida como Qualified Investor Programme, concede la residencia permanente a extranjeros que realicen una inversión cualificada en el país. La vía principal es la inversión inmobiliaria, que requiere la compra de un inmueble comercial o residencial por un valor mínimo de $300,000.El inmueble debe estar ubicado en Panamá y debidamente inscrito en el Registro Público. En la práctica, el título debe estar libre de cargas, la titularidad debidamente registrada y la inversión respaldada por documentación bancaria y contractual.En Ciudad de Panamá, este nivel de inversión suele corresponder a apartamentos en distritos como San Francisco, Bella Vista o Costa del Este. En zonas costeras como Playa Caracol o Coronado, el mismo importe puede dar acceso a unidades residenciales de mayor tamaño. Las zonas premium, como Santa María u Ocean Reef Islands, generalmente requieren una inversión más elevada.La propiedad inmobiliaria en Panamá también puede formar parte de una estrategia más amplia de diversificación de activos. Mantener bienes inmuebles en otra jurisdicción permite a los inversores distribuir su capital entre distintos mercados. Para familias con actividades empresariales regionales o planes de educación internacional, una propiedad en Panamá puede funcionar tanto como activo de inversión como residencia alternativa.Por qué octubre de 2026 es relevante para los inversoresLa referencia a octubre de 2026 refleja la vigencia normativa actual del umbral de $300,000. Para los inversores que planifican la adquisición de inmuebles y la solicitud de residencia, esto establece un periodo regulatorio definido bajo las normas formalmente en vigor.«El factor clave para los inversores es la claridad regulatoria», afirma Eymi Castro, experta en migración por inversión en Immigrant Invest . «Cuando un nivel mínimo de inversión está confirmado dentro de un plazo definido, los solicitantes pueden estructurar las operaciones conforme a reglas establecidas, en lugar de basarse en suposiciones sobre posibles modificaciones futuras».Al mismo tiempo, el umbral de inversión después de octubre de 2026 no está garantizado. La normativa migratoria puede modificarse mediante futuros decretos. Por esta razón, las solicitudes suelen prepararse conforme al marco formalmente en vigor en el momento de su presentación.Una inversión cualificada implica varios pasos coordinados. En el caso de bienes inmuebles, esto incluye la selección de la propiedad, la realización de la Due Diligence legal, la firma de contratos, la transferencia de fondos y la inscripción de la titularidad en el Registro Público. Los documentos de inmigración se preparan en paralelo y deben estar apostillados o legalizados y, cuando corresponda, traducidos al español.Para los inversores de Chile, Colombia y Perú, las operaciones inmobiliarias suelen estructurarse junto con la planificación bancaria, las consideraciones fiscales y la preparación de la documentación familiar. Una coordinación adecuada de los plazos ayuda a garantizar que tanto la inversión como los procedimientos migratorios se completen conforme a los requisitos formales.Requisitos para la Golden Visa de PanamáPara solicitar la Golden Visa de Panamá, oficialmente denominada Qualified Investor Programme, el solicitante debe realizar una de las inversiones elegibles establecidas por ley. Existen 3 vías principales:● compra de bienes inmuebles — $300,000+ bajo el marco actual en vigor hasta octubre de 2026;● inversión en valores — $500,000+;● depósito bancario — $750,000+.La inversión debe completarse y estar debidamente documentada antes de o en el momento de la presentación de la solicitud.Los solicitantes también deben demostrar que los fondos utilizados para la inversión se obtuvieron legalmente. Esto suele implicar la presentación de extractos bancarios, contratos, documentación empresarial u otros registros financieros que acrediten claramente el origen del capital.La Golden Visa de Panamá permite al inversor principal incluir en la solicitud a su cónyuge, hijos y padres, siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad. Se requiere documentación adicional para confirmar los vínculos familiares y la dependencia.Cómo obtener la Golden Visa de Panamá𝟭. Elección del inmueble.El proceso comienza con la selección de una propiedad que cumpla con el umbral mínimo de inversión. Los inversores suelen evaluar la ubicación, la trayectoria del promotor y las perspectivas de valor a largo plazo antes de continuar.En esta fase, los profesionales inmobiliarios y legales realizan la due diligence para confirmar que el título está libre de cargas, que la titularidad puede transferirse legalmente y que la propiedad cumple con la normativa vigente en Panamá.𝟮. Formalización de la compra.Una vez seleccionada la propiedad, se negocian y firman los contratos, y se transfieren los fondos conforme a la estructura acordada. La titularidad debe inscribirse en el Registro Público conforme a la legislación panameña.Los asesores legales coordinan las condiciones de pago, los acuerdos de escrow, cuando corresponda, y los trámites de inscripción. La inversión debe estar correctamente estructurada y documentada antes de poder respaldar una solicitud de residencia.𝟯. Preparación de la solicitud.La documentación migratoria se recopila en paralelo o inmediatamente después de la compra. Esto incluye documentos personales, prueba del origen lícito de los fondos y acreditación oficial de la inversión realizada.Abogados licenciados en Panamá preparan y presentan la solicitud ante las autoridades migratorias conforme a los requisitos formales.𝟰. Obtención de la residencia.Tras la aprobación, el solicitante obtiene la residencia permanente. Este estatus permite al inversor residir en Panamá mientras mantiene vínculos empresariales y personales en Chile, Colombia, Perú u otras jurisdicciones.Sobre Immigrant InvestImmigrant Invest es una empresa de consultoría especializada en programas de residencia y ciudadanía por inversión. Sus abogados asesoran a personas con alto patrimonio y a sus familias que buscan soluciones de movilidad internacional conformes a la normativa. Los servicios incluyen la evaluación de elegibilidad, la coordinación con socios legales locales y la preparación de la documentación necesaria para la presentación de la solicitud.

