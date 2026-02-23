La Gobernadora Hochul Actualiza a los Neoyorquinos Sobre los Preparativos Del Estado Ante una Fuerte Tormenta Invernal

La gobernadora Kathy Hochul informó hoy a los neoyorquinos sobre las medidas de preparación estatales ante una severa tormenta invernal que impactará al estado y ordenó a todos los empleados no esenciales que teletrabajaran el lunes. Ayer, la gobernadora Hochul declaró el estado de emergencia en Albany, Bronx, Columbia, Greene, Delaware, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Otsego, Putnam, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Ulster, Westchester y condados contiguos, y activó a la Guardia Nacional de Nueva York ante el pronóstico de una ventisca que azotará la parte baja del valle del Hudson, la ciudad de Nueva York y Long Island, y se esperan condiciones climáticas invernales severas en el resto del valle del Hudson.

Los pronósticos indican entre 45 y 60 cm de nieve con posibles ráfagas de viento de más de 105 km/h en Long Island y la ciudad de Nueva York. Se pronostica que el Valle del Hudson recibirá de 30 a 45 cm de nieve, mientras que la Región Capital podría recibir de 20 a 30 cm. Otras áreas del estado recibirán totales de 2,5 a 15 cm de nieve. Estas condiciones de ventisca crearán condiciones de viaje extremadamente peligrosas, inundaciones costeras y la posibilidad de cortes de energía.

A partir del domingo, 100 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York, con 25 vehículos, estarán desplegados en la parte baja del Valle del Hudson, la ciudad de Nueva York y Long Island para apoyar las operaciones de respuesta del sur del estado y a los colaboradores locales. Además, el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado se activó el domingo por la mañana.

Las severas condiciones climáticas invernales se desplazaron hacia el norte durante la noche, lo que ha dado lugar a alertas y vigilancias mejoradas en el sureste del estado. Hay alertas de ventisca vigentes para los condados de Westchester, Nueva York, Bronx, Richmond, Kings, Queens, Suffolk, Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Dutchess y Ulster. Hay advertencias de tormenta invernal vigentes para los condados de Greene, Schoharie, Schenectady, Albany, Rensselaer, Otsego, Delaware y Sullivan. También hay una alerta de tormenta invernal vigente para el condado de Chautauqua.

Los neoyorquinos deben tomar esta tormenta en serio, prepararse ahora, estar atentos a los pronósticos locales y quedarse en casa mientras dure la tormenta. La gobernadora Hochul ordenó a todos los empleados estatales no esenciales que viven o trabajan en condados con una advertencia de ventisca activa que se queden en casa el lunes y trabajen de forma remota, siempre que sea posible. También se recomienda encarecidamente a los empleadores privados que permitan a sus empleados trabajar de forma remota el lunes.

El servicio del Ferrocarril de Long Island se suspenderá a partir de la 1:00 a. m. del lunes, y se espera que la suspensión se prolongue hasta la hora punta de la mañana. El Ferrocarril Metro-North ofrecerá un servicio cada hora en las líneas de Harlem, Hudson y New Haven, y servicio de fin de semana en los ramales de Connecticut y Wassaic. Se esperan cambios y retrasos en el servicio del metro durante la noche del domingo al lunes, ya que las vías exprés se utilizan para almacenar trenes bajo tierra durante las fuertes nevadas. Los servicios de paratránsito de la MTA se suspenderán a partir de las 9 p. m. de esta noche. El servicio de autobuses de la MTA continuará funcionando, pero las condiciones de la carretera podrían afectar el servicio.

Se prohibirá la circulación de todos los vehículos comerciales vacíos y los tractocamiones tándem por la I-84 y todas las carreteras al sur de la I-84, incluidas las vías del sistema Thruway. Los demás vehículos comerciales estarán restringidos al carril derecho en la I-84 y todas las carreteras al sur de la I-84, incluidas las vías del sistema Thruway en los condados de Orange, Rockland y Westchester. Estas restricciones entrarán en vigor a las 4 p. m. de hoy y finalizarán cuando las condiciones lo permitan.

Los neoyorquinos también deben asegurarse de tener activadas las alertas de emergencia del gobierno en sus teléfonos móviles y registrarse para recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real enviando un mensaje de texto con el nombre de su condado o municipio al 333111.

Preparativos de la Agencia

División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia

La Oficina de Gestión de Emergencias de la División está en contacto con sus homólogos locales y preparada para atender cualquier solicitud de asistencia local. Las reservas estatales están listas para desplegar recursos y suministros de respuesta a emergencias según sea necesario. El Centro Estatal de Operaciones de Emergencia se activará a partir del domingo y el Centro Estatal de Vigilancia, el centro de alertas y advertencias de Nueva York disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, monitorea de cerca la trayectoria de la tormenta y sus impactos en todo el estado. El Centro Estatal de Operaciones contra Incendios también se ha activado.

Departamento de Transporte

El Departamento de Transporte del Estado monitorea las condiciones meteorológicas y está preparado para responder con 3737 supervisores y operadores. Los equipos regionales participan actualmente en las actividades de respuesta y preparación para la nieve y el hielo. Todas las residencias permanecerán dotadas de personal para operaciones las 24 horas, los 7 días de la semana, durante el evento y las operaciones de limpieza prioritarias.

Todo el equipo disponible para la nieve y el hielo está listo para desplegarse. Los mecánicos de la flota en las zonas afectadas estarán presentes en todas las residencias principales las 24 horas, los 7 días de la semana, para realizar reparaciones y mantener los camiones en funcionamiento. Para apoyar las actividades de respuesta en zonas críticas, se están desplegando tres quitanieves montados en cargadoras en la región de Long Island.

Para apoyar las operaciones críticas de nieve y hielo en el Valle del Hudson y en Long Island, se desplegarán 127 miembros del personal de otras regiones, como se indica a continuación. • Región Capital: envío de cuatro operadores al Valle del Hudson y cuatro operadores a Long Island.

Valle Mohawk: envío de cuatro instructores de operadores de equipos al Valle del Hudson y 21 operadores y tres supervisores a Long Island.

Centro de Nueva York: envío de dos instructores de operadores de equipos al Valle del Hudson y 16 operadores y dos supervisores a Long Island.

Finger Lakes: envío de 14 operadores, un supervisor y dos instructores de operadores de equipos al Valle del Hudson.

Oeste de Nueva York: envío de 12 operadores y dos supervisores al Valle del Hudson.

Región Sur-Oeste: envío de 10 operadores y un supervisor al Valle del Hudson.

Región Norte: envío de dos instructores de operadores de equipos al Valle del Hudson y 16 operadores y dos supervisores a Long Island.

Región Sur-Este: envío de ocho operadores y un supervisor a Long Island.

En total, la región del Valle del Hudson recibirá a 40 operadores, cuatro supervisores y 10 instructores de operadores de equipos (54 empleados en total).

En total, Long Island recibirá a 65 operadores y ocho supervisores (73 empleados en total). Ya se ha ejecutado un despliegue previo de tres cargadores-sopladores a

Long Island.

La cantidad de equipos disponibles a nivel estatal es la siguiente:

1642 camiones quitanieves grandes (Hudson Valley: 259, Long Island: 254)

149 quitanieves de servicio mediano (Hudson Valley: 35, Long Island: 19)

56 quitanieves de remolque (Hudson Valley: 3, Long Island: 1)

334 cargadoras grandes (Hudson Valley: 51, Long Island: 35)

33 quitanieves (Hudson Valley: 1, Long Island: 1)

Se reevaluará la necesidad de recursos adicionales según lo requieran las condiciones durante el evento. Para obtener información de viaje en tiempo real, los conductores deben llamar al 511 o visitar www.511NY.org, la fuente oficial de información de tráfico y viajes del estado de Nueva York.

Autoridad de Autopistas

La Autoridad de Autopistas está lista para responder con 691 operadores y supervisores disponibles. A continuación, se detallan la cantidad de equipos y recursos disponibles a nivel estatal:

345 camiones quitanieves de servicio grande y mediano

11 quitanieves de remolque

62 cargadoras

Más de 105,000 toneladas de sal disponibles

Se utilizan señales de mensajes variables y redes sociales (X y Facebook) para alertar a los conductores sobre las condiciones climáticas invernales en la autopista Thruway.

Se recuerda a los conductores que las quitanieves de la autopista Thruway circulan a aproximadamente 56 kilómetros por hora (que en muchos casos es inferior al límite de velocidad establecido) para garantizar que la sal que se dispersa se mantenga en los carriles de circulación y no se desborde de la calzada. El lugar más seguro para los conductores es mucho más allá de las quitanieves, donde la calzada está despejada y tratada.

La Autoridad de la Autopista Thruway recomienda a los conductores descargar su aplicación móvil, disponible gratuitamente para dispositivos iPhone y Android. La aplicación ofrece a los conductores acceso directo a información de tráfico en tiempo real, cámaras de tráfico en vivo y asistencia de navegación mientras conducen. Los conductores también pueden suscribirse a los correos electrónicos de TRANSalert y seguir a @ThruwayTraffic en X para conocer las últimas condiciones del tráfico en la autopista Thruway.

Departamento de Servicio Público

El Departamento de Servicio Público del Estado de Nueva York (DSP) mantiene la colaboración con las empresas de servicios públicos de electricidad y gas reguladas para garantizar que se realicen los preparativos adecuados para el sistema de tormentas costeras invernales. La prioridad del Departamento sigue siendo salvaguardar un servicio de electricidad y gas confiable y resistente para los neoyorquinos durante esta tormenta, manteniendo la supervisión regulatoria de la preparación y respuesta de las empresas de servicios públicos ante cualquier interrupción que pueda ocurrir.

Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan actualmente con alrededor de 6,016 trabajadores disponibles en todo el estado para participar en las tareas de evaluación de daños, respuesta, reparación y restauración en todo el estado de Nueva York. Esto incluye a más de 500 trabajadores de ayuda mutua contratados por PSEG-LI, Con Edison, O&R y NYSEG. Los equipos de servicios públicos están preparados para responder en estas condiciones adversas y están implementando planes de recursos, incluyendo la redistribución de recursos para apoyar las áreas que se prevé que recibirán el mayor impacto. El personal del Departamento continuará monitoreando el trabajo de las empresas de servicios públicos durante el evento.

El Departamento cuenta con información adicional sobre la preparación para el invierno, incluyendo seguridad invernal y las protecciones actuales al consumidor, disponible en: Preparación para el Invierno | Departamento de Servicio Público. Se anima al público a contactar a la Oficina de Servicios al Consumidor del Departamento para quejas o inquietudes sobre sus servicios públicos. Contáctenos | Departamento de Servicio Público.

Policía Estatal de Nueva York

La Policía Estatal ha aumentado el número de patrullas en las áreas afectadas por la tormenta y se desplegará personal adicional según sea necesario. La Policía Estatal también ha trasladado vehículos utilitarios 4x4 adicionales a Long Island, y todos los vehículos 4x4 y motos de nieve están preparados y listos para su activación.

Departamento de Conservación Ambiental

El personal de Gestión de Emergencias del Departamento de Conservación Ambiental (DEC), los oficiales de la Policía de Conservación Ambiental, los guardabosques y el personal regional permanecen en alerta y monitorean los pronósticos meteorológicos. En colaboración con las agencias asociadas, el DEC está preparado para coordinar el despliegue de todos los recursos disponibles, incluyendo personal de primera respuesta, en las áreas seleccionadas, en preparación para posibles impactos debido a temperaturas extremas, vientos fuertes, lluvia helada, nieve y hielo.

El Departamento de Conservación Ambiental (DEC) recuerda a los responsables de la remoción y eliminación de nieve que deben seguir las mejores prácticas de gestión para prevenir inundaciones y reducir la posibilidad de que contaminantes como sal, arena, aceites, basura y otros residuos afecten la calidad del agua. La eliminación de nieve en arroyos y riachuelos locales puede crear presas de hielo, lo que podría causar inundaciones. Los operadores de remoción de nieve, tanto públicos como privados, deben ser conscientes de estas medidas de seguridad durante y después de las tormentas invernales. Puede encontrar información adicional en la Serie de Orientaciones Técnicas y Operativas de la División de Aguas: Eliminación de Nieve.

Seguridad en Senderismo

Se recomienda a los excursionistas que eviten temporalmente todos los senderos de gran altitud, así como los senderos que cruzan ríos y arroyos durante tormentas fuertes y eventos de frío extremo. Se recomienda a los excursionistas que consulten las páginas web del DEC para obtener información actualizada sobre el estado de los senderos, los cierres de carreteras estacionales e información general sobre actividades recreativas. El clima invernal impredecible y las tormentas en las montañas Adirondack, Catskills y otras zonas rurales pueden crear condiciones inesperadamente peligrosas.

Los visitantes deben estar preparados con ropa y equipo adecuados para la nieve, el hielo y el frío para garantizar una experiencia invernal segura. La profundidad de la nieve varía considerablemente en las Adirondacks, con la nieve más profunda en las zonas más altas de la región de High Peaks y otras montañas de más de 914 metros. Los senderos de menor altitud presentan condiciones mixtas de nieve, hielo y aguanieve, incluyendo muchos senderos en las Montañas Catskill, donde existe la posibilidad de condiciones heladas y peligrosas.

En caso de emergencia, llame al 911. Para solicitar asistencia de un guardabosques, llame al 1-833-NYS-RANGERS. Si bien algunas vías fluviales pueden parecer congeladas, cualquier persona que se aventure en cuerpos de agua debe revisar las normas de seguridad contra el hielo antes de salir.

Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica

Se esperan cierres temporales y acceso público limitado en los Parques Estatales de Long Island, la Ciudad de Nueva York y el Valle del Hudson debido a la tormenta. Los visitantes de los parques deben visitar parks.ny.gov, consultar la aplicación móvil gratuita NY State Parks Explorer o llamar a su oficina local de parques para obtener las últimas actualizaciones sobre horarios, aperturas y cierres.

La Policía de Parques está preparada para apoyar las operaciones de emergencia utilizando vehículos utilitarios deportivos (UTV) y camionetas 4x4. Los equipos de aserradores de Operaciones de Parques están listos para ayudar a retirar los árboles y ramas caídos de la carretera.

Autoridad Metropolitana de Transporte

Dado el clima invernal previsto, se recomienda encarecidamente a los usuarios que consulten MTA.info o la aplicación de la MTA para obtener información actualizada sobre el servicio de metro y autobús, y la aplicación TrainTime para obtener información sobre trenes de cercanías antes de viajar.

Los equipos de metro, ferrocarril y autobús están trabajando para mantener el servicio durante la tormenta. Los equipos de metro y ferrocarril están monitoreando los cambios de vía y las vías, mientras limpian la nieve de los andenes, escaleras y entradas.

Metro

La mayor parte del servicio de metro operará localmente; todos los proyectos programados de vías y renovación se suspenden para priorizar la respuesta a la tormenta.

Ferrocarriles

El Ferrocarril de Long Island comenzará una suspensión programada del servicio en todos los ramales a partir de la 1:00 a. m. del lunes y durante la hora punta de la mañana.

El Ferrocarril Metro-North ofrecerá un servicio cada hora en las líneas de Harlem, Hudson y New Haven, y servicio de fin de semana en los ramales de Connecticut y Wassaic.

Autobuses

Los autobuses articulados más largos se han reemplazado por autobuses estándar de 40 pies equipados con ruedas con cadenas.

El servicio de autobuses se ajustará según las condiciones de las carreteras de la ciudad y es posible que se produzcan recortes o cambios en el servicio según la ruta.

Puentes y túneles

A partir de las 7:00 p. m. Desde el domingo hasta las 10 a.m. del lunes, los tractocamiones vacíos y los camiones tándem están prohibidos en el puente Bronx-Whitestone, el puente Cross-Bay, el puente Henry Hudson, el puente Marine Parkway, el puente Robert F. Kennedy, el puente Throgs Neck y el puente Verrazzano-Narrows.

Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey está monitoreando de cerca los pronósticos meteorológicos y trabajando con los operadores de terminales aeroportuarias y otros socios aeroportuarios para prepararse. Los pasajeros aéreos deben consultar con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus vuelos o consultar el sitio web de la Administración Federal de Aviación (FAA) para conocer los programas de la FAA que puedan afectar las operaciones de vuelo en su aeropuerto de salida antes de partir hacia el aeropuerto y así calcular tiempo adicional de viaje. Se recomienda encarecidamente a los conductores que utilizan los seis puentes y túneles de la Autoridad Portuaria que se registren para recibir alertas por correo electrónico. Los usuarios de autobús pueden usar la aplicación MyTerminal para recibir alertas en tiempo real sobre el servicio de autobús en la Terminal de Autobuses de Midtown. Los usuarios de PATH pueden consultar la información del servicio de trenes a través de la aplicación móvil de PATH, RidePATH. Para ver las últimas actualizaciones sobre los cambios de servicio en las instalaciones de la Autoridad Portuaria, haga clic aquí.

Consejos de seguridad para conducir en invierno

Esté atento al pronóstico para su área local y las zonas a las que pueda viajar.

Evite viajes innecesarios.

Si debe viajar, asegúrese de que su auto esté equipado con equipo de supervivencia como mantas, una pala, una linterna y baterías de repuesto, ropa de abrigo extra, cadenas para neumáticos, cables de arranque, alimentos energéticos de rápida recuperación y tela de colores brillantes para usar como bandera de emergencia.

Si tiene un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación, como una radio bidireccional, manténgalo cargado y llévelo consigo siempre que viaje. Si se queda varado, podrá pedir ayuda e informar a los rescatistas de su ubicación.

La principal causa de muerte y lesiones durante las tormentas invernales son los accidentes de transporte. Antes de ponerse al volante, asegúrese de que su vehículo esté libre de hielo y nieve; una buena visión es clave para una buena conducción. Planifique sus paradas y mantenga una mayor distancia entre los autos. Esté especialmente alerta y recuerde que los bancos de nieve pueden ocultar a niños pequeños. Siempre adapte su velocidad a la carretera y las condiciones climáticas.

No se acerque ni toque cables eléctricos caídos o descolgados: trate todos los cables como si estuvieran activos y fueran peligrosos. Mantenga a los niños y mascotas alejados de cables eléctricos caídos. Nunca toque cables ni objetos que estén en contacto con ellos.

Consulte con su compañía eléctrica para determinar los horarios de reparación de su zona.

Apague o desenchufe las luces y los electrodomésticos para evitar una sobrecarga del circuito cuando se restablezca el servicio; deje una luz encendida para indicar cuándo se ha restablecido la electricidad.

Si se va la calefacción durante una tormenta, mantenga el calor cerrando las habitaciones que no necesite.

Para reportar un corte de electricidad, llame a:

Central Hudson: Electricidad: 800-527-2714 o Gas: 800-942-8274

Con Ed: Electricidad: 800-752-6633 o Gas: 800-752-6633

Corning Gas: 800-834-2134

Liberty Utilities (St. Lawrence Gas) Corp.: 800-673-3301

National Fuel Gas: 1-800-444-3130

National Grid:

Electricidad: 800-867-5222

Long Island (gas): 1-800-490-0045

Metro NYC (gas): 1-718-643-4050

Upstate (gas): 1-800-892-2345

NYSEG: Electricidad: 800-572-1131 o Gas: 800-572-1121

O&R: Electricidad: 877-434-4100 o Gas: 800-533-5325

PSEG-LI: 800-490-0075

RG&E: Electricidad: 800-743-1701 o Gas: 800-743-1702