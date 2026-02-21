A Gobernadora Hochul Anuncia una Inversión de Más de $240 Millones para Crear y Preservar 1,800 Viviendas Asequibles en Todas las Regiones de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la concesión de más de 240 millones de dólares en créditos fiscales y subsidios para crear y preservar 1.800 viviendas asequibles y modernas en 27 complejos habitacionales de Nueva York. Los proyectos adjudicados incluyen viviendas con servicios de apoyo, características de accesibilidad e incorporan medidas de sostenibilidad para reducir los costos para los residentes y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Los complejos ofrecen viviendas a personas de todas las edades y etapas de la vida, fortalecen las comunidades e impulsan el desarrollo económico local. La financiación forma parte del Plan de Vivienda quinquenal de la gobernadora Hochul, de 25.000 millones de dólares, que está en vías de crear o preservar 100.000 viviendas asequibles en todo el estado.

“La crisis de la vivienda no se resolverá sola. Si queremos que Nueva York siga siendo un lugar al que la gente pueda llamar hogar, debemos actuar con urgencia”, declaró la Gobernadora Hochul. “Eso significa construir más viviendas en cada región y realizar inversiones específicas para ampliar el acceso a viviendas asequibles para personas de todas las edades y etapas de la vida, incluyendo familias trabajadoras, personas mayores y personas con discapacidades”.

Las subvenciones se otorgan a través de la ronda anual de financiación competitiva del Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos de la Renovación de Viviendas y Comunidades del Estado de Nueva York. La financiación incluye 66 millones de dólares de sus programas federales y estatales de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos y 176 millones de dólares en préstamos subsidiados. La información sobre créditos fiscales y subsidios para cada proyecto está disponible aquí. Al combinarse con financiación privada, se espera que los proyectos generen una inversión total de 1000 millones de dólares.

Más de la mitad de los proyectos adjudicados también recibirán apoyo de agencias como la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA), Empire State Development, la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados, la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo y la Oficina de Salud Mental, lo que demuestra que la asequibilidad de la vivienda es una prioridad en todos los sectores.

Novedades de Este Año

La Renovación de Viviendas y Comunidades del Estado de Nueva York (HCR) actualizó sus Directrices de Diseño e incentivos de puntuación en 2025 para mejorar la accesibilidad. Las directrices actualizadas priorizaron los proyectos que incluían una mayor proporción de unidades accesibles, lo que resultó en un aumento del 33 % en el número de unidades totalmente accesibles para personas con discapacidades visuales, auditivas o de movilidad reducida.

Todos los proyectos alcanzarán altos niveles de reducción de emisiones de carbono. Algunos proyectos recibirán financiación a través del Programa Solar Multifamiliar de HCR, que financia la instalación de paneles solares in situ, y otros recibirán financiación para mejoras de electrificación a través de la Iniciativa de Energía Limpia de HCR. Ambos programas se financian en colaboración con NYSERDA. Estas inversiones complementan la misión de Nueva York de abordar el cambio climático mediante la reducción de emisiones en un 85 % para 2050.

La Comisionada de Viviendas y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, declaró: “Nueva York se compromete a construir más viviendas asequibles, y esta inversión de 240 millones de dólares brindará a 1800 personas y familias la oportunidad de encontrar viviendas modernas y sostenibles asequibles en todas las regiones del estado. Estos proyectos demuestran que nuestro compromiso con la vivienda va de la mano con nuestro compromiso con el medio ambiente y con la mejora de la accesibilidad. Aplaudimos a la gobernadora Hochul por su firme compromiso con que nuestras comunidades sean más asequibles y habitables para todos los neoyorquinos”.

El Senador Charles Schumer declaró: “Todas las familias de Nueva York merecen un hogar seguro y asequible. Me enorgullece que el Crédito Fiscal Federal para Viviendas de Bajos Ingresos, que trabajé arduamente para proteger y ampliar, haya aportado millones para ayudar a preservar o construir 1800 viviendas en cada rincón del Empire State. Los altos costos de la vivienda son un factor clave de la inflación, por lo que debemos construir más viviendas para la gente trabajadora a fin de reducir esos altos precios. Aplaudo el trabajo de la gobernadora Hochul para aumentar el acceso a la vivienda para las familias trabajadoras de Nueva York, y seguiré trabajando para destinar recursos federales al desarrollo de viviendas más asequibles”.

La Senadora Kirsten Gillibrand declaró: “Demasiados neoyorquinos se ven obligados a abandonar sus comunidades debido a la crisis de la vivienda asequible. Debemos actuar con mayor rapidez para construir viviendas que la gente realmente pueda costear. Agradezco que esta inversión ayude a crear y preservar 1800 viviendas asequibles en todo Nueva York, y seguiré luchando para ampliar la oferta de viviendas para que cada neoyorquino pueda encontrar un hogar seguro y asequible”.

La Representante Nydia M. Velázquez afirmó: “La vivienda asequible es la base de comunidades sólidas y prósperas, y esta inversión de casi 240 millones de dólares es un paso significativo para garantizar que los neoyorquinos de todo el estado tengan acceso a viviendas seguras y asequibles. En barrios como East New York, donde los jóvenes enfrentan enormes obstáculos para encontrar una vivienda estable y asequible, proyectos como 2863 Atlantic marcarán una verdadera diferencia. Aplaudo a la gobernadora Hochul y a HCR por priorizar la accesibilidad, la sostenibilidad y los servicios de apoyo en estas subvenciones”.

El Representante Ritchie Torres declaró: “La crisis de vivienda es uno de los desafíos que definen al Bronx hoy en día, e inversiones como el desarrollo Vyse de 1848 son precisamente la acción audaz que necesitamos. Este proyecto entregará más de cien viviendas asequibles con servicios de apoyo, modernas características de accesibilidad y un diseño sostenible que reduce los costos para los residentes a largo plazo. En un momento en que demasiadas familias se ven obligadas a pagar por sus viviendas, ampliar la oferta de viviendas asequibles y de calidad es esencial para que el Bronx siga siendo un lugar donde los trabajadores, las personas mayores y los neoyorquinos vulnerables puedan seguir viviendo y prosperando. Agradezco el compromiso continuo del estado con la construcción de viviendas a la escala que exige esta crisis”.

El Representante Paul Tonko declaró: “Este importante anuncio representa un avance crucial en nuestros esfuerzos por garantizar que cada neoyorquino tenga un hogar seguro y asequible. Al invertir casi $240 millones en la construcción de viviendas asequibles, incluyendo más de $66 millones del programa federal y estatal de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, el estado de Nueva York y sus socios podrán crear y preservar 1,800 viviendas asequibles adicionales en 27 desarrollos inmobiliarios en todo el estado. Cabe destacar que cada uno de estos proyectos incluirá características de accesibilidad y sostenibilidad que les permitirán albergar a neoyorquinos de todas las edades, a la vez que contribuirán a abordar la crisis climática. Me complace celebrar esta importante inyección de fondos para viviendas asequibles en nuestro estado y estoy ansioso por ver cómo estas inversiones impulsarán el crecimiento de nuestras comunidades y brindarán seguridad a nuestras familias”.

El Representante John W. Mannion declaró: “Las políticas e inversiones que amplían la oferta de vivienda fortalecen los vecindarios, promueven la estabilidad laboral y la salud pública, e impulsan el crecimiento regional a largo plazo. Las subvenciones de hoy aportan más de $36 millones en inversión directa a los condados de Onondaga, Cortland y Utica, apoyando la construcción de 271 nuevas viviendas asequibles para familias trabajadoras, personas mayores y personas que necesitan servicios de apoyo. Felicito a la gobernadora Hochul por ayudar a construir comunidades más sólidas en el centro de Nueva York y el valle de Mohawk”.

El Representante Pat Ryan dijo: “Lo escucho a diario: los costos, especialmente los de vivienda, siguen siendo demasiado altos. Construir 161 nuevas viviendas en los condados de Dutchess, Orange y Ulster es un gran paso adelante que tendrá un impacto tangible, y agradezco a la gobernadora Hochul por ayudarnos a lograrlo. Pero debemos mantenernos enfocados. Con la crisis de asequibilidad de la vivienda en el Valle del Hudson, necesitamos la colaboración de todos para reducir los costos de la vivienda. Por eso lucho por aprobar mi Agenda de Vivienda Audaz, un paquete de proyectos de ley para reducir los costos de la vivienda mediante la reducción de las tasas hipotecarias, la lucha contra las empresas de Wall Street que aumentan los costos de la vivienda y la simplificación de los trámites burocráticos para que nuestros pueblos y ciudades puedan construir de una manera que les resulte conveniente. Porque ninguna familia debería tener que elegir entre tener comida en la mesa y un techo.”

El Representante Joe Morelle declaró: “Tener un hogar no es un lujo, es una necesidad para que las familias prosperen. Agradezco a la gobernadora Hochul su constante colaboración mientras trabajamos para garantizar que cada neoyorquino pueda tener un hogar seguro y estable para las generaciones venideras”.

El Representante Tim Kennedy declaró: “Aplaudo esta audaz inversión en el parque inmobiliario de Nueva York, que contribuirá a la construcción de más de 100 nuevas viviendas asequibles en el oeste de Nueva York. Estos desarrollos brindarán a familias, personas mayores y residentes viviendas seguras, modernas y energéticamente eficientes en todas las regiones de nuestro estado. Esta inversión histórica construye un futuro más sólido y sostenible para el oeste de Nueva York y consolida a nuestro estado como líder en la lucha para poner fin a la crisis de la vivienda”.

La Asambleísta Linda B. Rosenthal declaró: “La creación y preservación de viviendas asequibles es clave para que las personas permanezcan en sus vecindarios y fortalezcan sus comunidades. El anuncio del gobernador sobre la inversión de casi $240 millones en proyectos de vivienda asequible en todo el estado es crucial, ya que la administración Trump está destruyendo muchos programas esenciales de vivienda y protección social. Estos proyectos, posibles gracias a las inversiones del presupuesto estatal del año pasado, ayudarán a proporcionar vivienda de apoyo a miembros vulnerables de la comunidad, asistir a los neoyorquinos mayores, garantizar la resiliencia climática y mucho más. Esta inyección de fondos marca un nuevo paso adelante en la lucha contra la crisis de vivienda, y espero continuar este trabajo con el gobernador y nuestros socios en el gobierno estatal»\”.

Los Proyectos Adjudicados son:

Región Capital

$6.8 millones para SCAP Campus Apartments en Schenectady : Construcción de un complejo de 60 viviendas asequibles y de apoyo. Se prevé que el proyecto se ubique junto a un centro de cuidado infantil y recursos familiares independiente. Desarrollado por DePaul.

: Construcción de un complejo de 60 viviendas asequibles y de apoyo. Se prevé que el proyecto se ubique junto a un centro de cuidado infantil y recursos familiares independiente. Desarrollado por DePaul. $7.5 millones para Excelsior Apartments en Saratoga Springs : Construcción de un proyecto de 50 viviendas asequibles y de apoyo. El proyecto incluirá energía solar en el sitio, financiada a través del Programa Solar Multifamiliar. Desarrollado por Beacon Communities.

: Construcción de un proyecto de 50 viviendas asequibles y de apoyo. El proyecto incluirá energía solar en el sitio, financiada a través del Programa Solar Multifamiliar. Desarrollado por Beacon Communities. $9.6 millones para The Finley en Saratoga Springs: Construcción de un complejo de 71 viviendas asequibles y de apoyo. El proyecto incluye un edificio comunitario con servicios y oficinas para servicios en el sitio. Desarrollado por Rise Housing and Support Services.

Centro de Nueva York

$9.3 millones para Cortlandville Commons en la ciudad de Cortlandville, condado de Cortland : Construcción de un proyecto de 68 viviendas asequibles y de apoyo que también incluye espacio comercial para una guardería. Desarrollado por Regan Development Corporation.

: Construcción de un proyecto de 68 viviendas asequibles y de apoyo que también incluye espacio comercial para una guardería. Desarrollado por Regan Development Corporation. $9.6 millones para Jordan Landing en la localidad de Jordan, condado de Onondaga : Construcción de un proyecto de 65 viviendas asequibles y de apoyo, distribuido en nueve edificios. Desarrollado por Eagle Star Housing.

: Construcción de un proyecto de 65 viviendas asequibles y de apoyo, distribuido en nueve edificios. Desarrollado por Eagle Star Housing. $8.6 millones para Marcellus Manor en la ciudad de Marcellus, condado de Onondaga: un proyecto de 72 viviendas asequibles para personas mayores que incluye la preservación de los desarrollos Nine Mile Landing y Upper Crown, así como la nueva construcción de un tercer terreno. Este proyecto cuenta con fondos de la Iniciativa de Energía Limpia. Desarrollado por Lakewood Development / Southern Hills Preservation Corp.

Finger Lakes

$4.5 millones para Midvale Commons Fase 2 en la ciudad de Perinton, condado de Monroe: la segunda fase de un desarrollo multifase de Midvale Commons. Esta fase incluye la nueva construcción de 28 viviendas asequibles tipo bungalow para personas mayores. El proyecto se distribuye en ocho edificios. Desarrollado por Pathstone Development Corp.

Long Island

$19.2 millones para Dogwood Terrace en la ciudad de Hempstead, condado de Nassau : reurbanización de un desarrollo de vivienda pública de 104 unidades que incluirá un nuevo centro comunitario de 3700 pies cuadrados. Desarrollado por Georgica Green Ventures y la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Hempstead.

: reurbanización de un desarrollo de vivienda pública de 104 unidades que incluirá un nuevo centro comunitario de 3700 pies cuadrados. Desarrollado por Georgica Green Ventures y la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Hempstead. $12.2 millones para Northville Commons en la ciudad de Riverhead, condado de Suffolk: Primera fase de un plan más amplio para reurbanizar terrenos baldíos propiedad de la Primera Iglesia Bautista de Riverhead. Esta fase incluye la construcción de un proyecto de 80 viviendas asequibles y de apoyo. Desarrollado por Georgica Green Ventures.

Primera fase de un plan más amplio para reurbanizar terrenos baldíos propiedad de la Primera Iglesia Bautista de Riverhead. Esta fase incluye la construcción de un proyecto de 80 viviendas asequibles y de apoyo. Desarrollado por Georgica Green Ventures. $13.2 millones para Alegría South en la ciudad de Brookhaven, condado de Suffolk: Construcción de un proyecto de 96 viviendas asequibles y de apoyo. El desarrollo incluirá casas adosadas y un centro comunitario. Desarrollado por D&F Development Group.

Construcción de un proyecto de 96 viviendas asequibles y de apoyo. El desarrollo incluirá casas adosadas y un centro comunitario. Desarrollado por D&F Development Group. $12.3 millones para Bishop Ronald H. Carter Manor en Village Freeport, condado de Nassau: Construcción de un proyecto de 80 viviendas asequibles y de apoyo para personas mayores. El proyecto incluye un estacionamiento que compartirá con la Iglesia Refuge de Cristo de Roosevelt, adyacente. Desarrollado por D&F Development Group.

Mid-Hudson

$5.8 millones para Ridgeview Apartments en la ciudad de Crawford, condado de Orange : construcción de un proyecto de 42 viviendas asequibles y de apoyo. Desarrollado por Access: Supports for Living.

: construcción de un proyecto de 42 viviendas asequibles y de apoyo. Desarrollado por Access: Supports for Living. $6.3 millones para Stone Creek Commons en la ciudad de Saugerties, condado de Ulster : construcción de un proyecto de 47 viviendas asequibles y de apoyo. El desarrollo también incluirá un centro comunitario para servicios de apoyo. Desarrollado por Rehabilitation Support Services.

: construcción de un proyecto de 47 viviendas asequibles y de apoyo. El desarrollo también incluirá un centro comunitario para servicios de apoyo. Desarrollado por Rehabilitation Support Services. $7.2 millones para Hallstead Farms en la ciudad de LaGrange, condado de Dutchess: construcción de un proyecto de 72 viviendas asequibles. Desarrollado por Parkview Development.

Mohawk Valley

$7.8 millones para Solstice Commons en la ciudad de Oneonta, condado de Otsego : construcción de un proyecto de 61 viviendas asequibles y de apoyo. El proyecto incluirá energía solar en el sitio, financiada a través del Programa Solar Multifamiliar. Desarrollado por Rehabilitation Support Services.

: construcción de un proyecto de 61 viviendas asequibles y de apoyo. El proyecto incluirá energía solar en el sitio, financiada a través del Programa Solar Multifamiliar. Desarrollado por Rehabilitation Support Services. $9 millones para los Apartamentos Columbia Square en la ciudad de Utica, condado de Oneida : Construcción de un proyecto de vivienda asequible y con apoyo de 66 unidades. El desarrollo incluirá una combinación de apartamentos y viviendas unifamiliares. Desarrollado por DePaul.

: Construcción de un proyecto de vivienda asequible y con apoyo de 66 unidades. El desarrollo incluirá una combinación de apartamentos y viviendas unifamiliares. Desarrollado por DePaul. $5.9 millones para Rockton Plaza en la ciudad de Little Falls, condado de Herkimer: Primera fase de una remodelación en dos fases de la cartera de vivienda pública de la Autoridad de Vivienda de Little Falls. Esta fase incluye la construcción de un nuevo desarrollo de vivienda asequible de 44 unidades para personas mayores. El proyecto incluirá energía solar in situ, financiada a través del Programa Solar Multifamiliar. Desarrollado por la Autoridad de Vivienda de Little Falls.

Ciudad de Nueva York

$11.1 millones para 2863 Atlantic en Brooklyn : Construcción de un proyecto de vivienda asequible y con apoyo de 70 unidades en el barrio East New York de Brooklyn. El desarrollo incluirá unidades reservadas para jóvenes adultos de entre 18 y 25 años que están llegando a la mayoría de edad del sistema de acogida. Desarrollado por la Asociación Unida de Parálisis Cerebral del Estado de Nueva York (Constructive Partnerships Unlimited).

: Construcción de un proyecto de vivienda asequible y con apoyo de 70 unidades en el barrio East New York de Brooklyn. El desarrollo incluirá unidades reservadas para jóvenes adultos de entre 18 y 25 años que están llegando a la mayoría de edad del sistema de acogida. Desarrollado por la Asociación Unida de Parálisis Cerebral del Estado de Nueva York (Constructive Partnerships Unlimited). $9.3 millones para 1848 Vyse en el Bronx : Construcción de un complejo de 119 viviendas asequibles y de apoyo en el barrio East Crotona Park del Bronx. Desarrollado conjuntamente por el Centro Comunitario Goddard Riverside y Fish Plate Development.

: Construcción de un complejo de 119 viviendas asequibles y de apoyo en el barrio East Crotona Park del Bronx. Desarrollado conjuntamente por el Centro Comunitario Goddard Riverside y Fish Plate Development. $15.3 millones para Archer Avenue Apartments en Queens: Construcción de un complejo de 127 viviendas asequibles y de apoyo en el barrio Jamaica de Queens. Desarrollado por Transitional Services for New York.

North Country

$9.7 millones para Fireman’s Field Apartments en la ciudad de Ticonderoga, condado de Essex: Construcción de un proyecto de uso mixto asequible y de apoyo de 60 viviendas. El desarrollo incluirá espacio para una guardería infantil. Desarrollado por Regan Development Corporation.

Southern Tier

$11.8 millones para el Campus Intergeneracional de la YWCA en la ciudad de Binghamton, condado de Broome : un proyecto de uso mixto asequible y de apoyo de 68 unidades que incluye la nueva construcción y la conservación de un edificio que se transformará en una guardería. El proyecto incluirá energía solar en el sitio, financiada a través del Programa Solar Multifamiliar. Desarrollado por la YWCA de Binghamton y el condado de Broome.

: un proyecto de uso mixto asequible y de apoyo de 68 unidades que incluye la nueva construcción y la conservación de un edificio que se transformará en una guardería. El proyecto incluirá energía solar en el sitio, financiada a través del Programa Solar Multifamiliar. Desarrollado por la YWCA de Binghamton y el condado de Broome. $8.4 millones para Southport Corners en la ciudad de Southport, condado de Chemung: construcción de un proyecto de 60 unidades de vivienda asequible para personas mayores. El desarrollo se ubicará en el terreno de un parque de casas móviles vacío. Desarrollado por SCAP.

mayores. El desarrollo se ubicará en el terreno de un parque de casas móviles vacío. Desarrollado por SCAP. $5.8 millones para Parish Heights en la ciudad de Corning, condado de Steuben: un proyecto de reutilización adaptativa que transformará el histórico complejo de la iglesia y escuela de San Vicente de Paúl, que se encuentra vacío, en 45 unidades asequibles para personas mayores y familias. Este proyecto incluye financiación de la Iniciativa de Energía Limpia. Desarrollado por Housing Visions.

Oeste de Nueva York

$5.5 millones para McCoy-Young Commons en Buffalo : Construcción de un proyecto de vivienda asequible de 49 unidades en el terreno del edificio del Centro de Convenciones McCoy. El desarrollo incluirá apartamentos y casas adosadas ubicadas en dos terrenos uno frente al otro. Desarrollado por Belmont Housing Resources para el oeste de Nueva York.

: Construcción de un proyecto de vivienda asequible de 49 unidades en el terreno del edificio del Centro de Convenciones McCoy. El desarrollo incluirá apartamentos y casas adosadas ubicadas en dos terrenos uno frente al otro. Desarrollado por Belmont Housing Resources para el oeste de Nueva York. $4.2 millones para Blooming Gardens en la ciudad de Jamestown, condado de Chautauqua: Un proyecto de vivienda asequible y de apoyo de 34 unidades que incluye tanto la conservación como la nueva construcción. Las unidades se ubicarán en varios terrenos. Este proyecto cuenta con financiación de la Iniciativa de Energía Limpia. Desarrollado por Citizens Opportunity for Development & Equality Inc. y Southern Tier Environments for Living.

Un proyecto de vivienda asequible y de apoyo de 34 unidades que incluye tanto la conservación como la nueva construcción. Las unidades se ubicarán en varios terrenos. Este proyecto cuenta con financiación de la Iniciativa de Energía Limpia. Desarrollado por Citizens Opportunity for Development & Equality Inc. y Southern Tier Environments for Living. $6.2 millones para Sanborn Square en la ciudad de Lewiston, condado de Niágara: Construcción de un proyecto de vivienda asequible de 50 unidades con jardín. Desarrollado por Park Grove Development, LLC.

Agenda de Vivienda de la Gobernadora Hochul

La Gobernadora Hochul se dedica a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el año fiscal 2023, la Gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda mediante inversiones específicas de casi $25 mil millones, ha lanzado un Plan Integral de Vivienda de $25 mil millones y ha implementado nuevas protecciones para inquilinos y propietarios. Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y para personas de ingresos mixtos, tanto para inquilinos como para compradores. Estos incluyen el Programa Comunitario Pro-Vivienda, que permite a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta $750 millones en fondos estatales discrecionales. Actualmente, más de 400 comunidades han recibido la certificación Pro-Vivienda. El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal del Gobernador, con un presupuesto de $25 mil millones, para crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado, incluyendo 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la electrificación de 50,000 viviendas adicionales. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 77,000 viviendas asequibles. El Presupuesto Ejecutivo también invierte $250 millones para acelerar la construcción de viviendas asequibles y así agilizar la construcción de miles de viviendas asequibles adicionales.