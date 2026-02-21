La Gobernadora Hochul Anuncia Casi 43 Millones de Dólares para Programas de Capacitación Laboral en Todas las Regiones del Estado de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy subvenciones por un total de $42.9 millones para financiar iniciativas de capacitación e inserción laboral en todo el estado de Nueva York para personas afectadas por la adicción que estén listas para incorporarse al mercado laboral. Esto incluye más de $35.6 millones para la contratación y retención de consejeros de rehabilitación vocacional en proveedores de servicios para la adicción, así como $7.3 millones adicionales para dos organizaciones que brindarán servicios regionales de apoyo a los consejeros contratados a través de este programa y a las organizaciones que prestan los servicios. Las investigaciones demuestran que un empleo estable para una persona en recuperación puede tener varios beneficios clave, como estabilidad financiera, además de brindar estructura y propósito, y conexiones sociales que pueden ayudar a prevenir el aislamiento.

“Apoyar a las personas que luchan contra la adicción es el primer paso, pero es igualmente importante empoderar a estos neoyorquinos para que consigan un empleo estable”, declaró la Gobernadora Hochul. “Estos fondos se distribuirán a todas las regiones del estado, lo que refuerza nuestro compromiso de apoyar a los neoyorquinos afectados por la adicción para que comiencen una nueva etapa, a la vez que se fortalecen las fuerzas laborales esenciales en todo el estado”.

Esta iniciativa ayudará a mejorar las oportunidades laborales de las personas en tratamiento y recuperación por trastornos por consumo de sustancias, ofreciendo capacitación laboral y asistencia para la inserción laboral. La financiación otorgada permite a cada beneficiario contratar o mantener a dos consejeros. Cada uno de los siguientes proveedores recibió un contrato de cinco años por el monto indicado, por un total de $35,620,085:

Distrito Capital

• Servicios de Salud Conductual Norte, Inc.: $1,456,360

Centro de Nueva York

• Servicios Familiares Farnham: $1,278,805

Finger Lakes

• Agencia de Recuperación y Asesoramiento del Área de Finger Lakes, Inc.: $1,750,000

Long Island

• Servicios de Orientación y Asesoramiento de Nassau Central, Inc.: $1,587,895

• Long Island Home (The), que opera como South Oaks Hospital en Northwell Health: $1,177,000

Mid-Hudson

• Access Supports for Living Inc.: $1,736,855

Mohawk Valley

• Helio Health, Inc.: $1,616,185

Ciudad de Nueva York

• Samaritan Daytop Village (Bronx): $1,750,000

• Samaritan Daytop Village (Queens): $1,750,000

• Community Health Action de Staten Island, Inc.: $1,750,000

• StartCare, Inc. (Brooklyn): $1,750,000

• StartCare, Inc. (Manhattan): $1,750,000

• Housing Works Health Services III: $1,750,000

• Educational Alliance, Inc.: $1,652,250

• Montefiore Medical Center: $1,749,995

North Country

• Champlain Valley Family Center for Drug Treatment and Youth Services, Inc.: $1,750,000

• Behavioral Health Services North, Inc.: $1,456,360

Southern Tier

• Catholic Charities Steuben/Livingston: $1,745,395

• Servicios Comunitarios de St. John: $1,750,000

Oeste de Nueva York

• Horizon Village: $1,739,375

• Consejo de Allegany sobre Alcoholismo y Abuso de Sustancias, Inc.: $1,057,425

Además, se otorgarán $7.3 millones a una organización del norte del estado (NADAP) y otra del sur (Easter Seals) para apoyar la iniciativa de Consejeros de Rehabilitación Vocacional. Estas organizaciones trabajan con consejeros para generar oportunidades de empleo y conectar a quienes buscan empleo con ellas. Además, ayudarán con las referencias, el seguimiento de los resultados del programa y el apoyo para el éxito de quienes buscan empleo. También trabajarán para garantizar que los servicios se presten de manera equitativa entre las zonas urbanas, suburbanas y rurales, con el fin de maximizar el acceso al programa para quienes buscan asistencia.

OASAS cuenta con varios programas para facilitar la inserción laboral de personas en recuperación, incluyendo un programa que otorga créditos fiscales a los empleadores que contratan a personas en recuperación, así como un Programa de Becas para Profesionales en Adicciones, que ofrece becas a personas que buscan una certificación o título en el campo de los servicios para adicciones. Muchas de las personas que reciben estas becas están en recuperación.

La Dra. Chinazo Cunningham, Comisionada de la OASAS, afirmó: “El empleo puede desempeñar un papel fundamental en la recuperación de las personas afectadas por la adicción. Desafortunadamente, muchas aún enfrentan estigma y obstáculos para encontrar trabajo. Esta iniciativa innovadora fortalecerá el sistema de apoyo en Nueva York, ayudando a las personas a desarrollar habilidades laborales mediante capacitaciones y brindando asistencia para la inserción laboral, apoyando su recuperación y sus objetivos de salud a largo plazo”.

La Senadora Estatal Nathalia Fernández declaró: “Millones de neoyorquinos en todo nuestro estado se han visto afectados por trastornos por consumo de sustancias, directa o indirectamente. Esta crisis afecta a todas las familias, todos los vecindarios y todas las comunidades. Estas inversiones en el desarrollo y la educación de la fuerza laboral reconocen que el empleo estable es esencial para la recuperación a largo plazo y que nuestros proveedores de servicios necesitan apoyo continuo para realizar esta labor vital. Ver recursos significativos dirigidos al Bronx, una de las comunidades más afectadas por esta crisis, refleja el enfoque específico y centrado en las personas que nuestras familias merecen”.

La Oficina de Servicios y Apoyo para Adicciones del Estado de Nueva York (OASAS) supervisa uno de los sistemas de servicios para adicciones más grandes del país, con aproximadamente 1700 programas de prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación que atienden a más de 731 000 personas al año. Esto incluye la operación directa de 12 Centros de Tratamiento de Adicciones, donde nuestros médicos, enfermeros y personal clínico brindan servicios hospitalarios y residenciales a aproximadamente 8000 personas al año.

Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o cuyos seres queridos la padecen, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea gratuita HOPEline del estado, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (código corto 467369).

El tratamiento para adicciones disponible, que incluye atención de crisis/desintoxicación, hospitalización, atención residencial o ambulatoria, se puede encontrar en el sitio web de la OASAS del Estado de Nueva York.