Club Rotario Six Corners: evento gratuito por el Día de la Mujer, 8 de marzo de 2026

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña, el Club Rotario de Chicago Six Corners realizará un acto comunitario gratuito el 8 de marzo de 2026.

CHICAGO, IL, UNITED STATES, February 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña el Club Rotario de Chicago Six Corners llevará a cabo un acto comunitario gratuito el domingo 8 de marzo de 2026 dedicado a empoderar a mujeres y niñas de comunidades inmigrantes y marginadas. La actividad se alinea con el lema de Rotary International para 2026, "Dar para obtener beneficios", y ofrecerá interesantes paneles para compartir perspectivas, formación e información práctica de inmigrantes y nacionales estadounidenses de primera generación, mujeres líderes y socios de Rotary. El objetivo del acto es estimular a los participantes para que cuenten con herramientas y estrategias que les permitan integrarse en la sociedad en general y alcanzar el éxito.El acto se llevará a cabo en el Consulado General de México, ubicado en 204 S. Ashland Avenue, Chicago, y será presentado por Su Excelencia la Embajadora Reyna Torres Mendivil, Cónsul General de México, quien inaugurará el programa.El Club Rotario de Chicago Six Corners es una organización sin fines de lucro integrada por voluntarios dedicados a fortalecer la comunidad local mediante mentoría, educación, apoyo práctico y liderazgo, especialmente para las poblaciones inmigrantes y marginadas. Como afiliado de Rotary International, el Club también trabaja por la paz mundial, la comprensión mutua y la erradicación de enfermedades como la polio. Las mujeres y niñas de nuestras comunidades inmigrantes y marginadas enfrentan desafíos extraordinarios a diario. El Día Internacional de la Mujer nos brinda la oportunidad no sólo de celebrar su fortaleza, sino también de actuar: brindarles herramientas reales, información veraz y apoyo real para que puedan prosperar y crecer. Cuando damos con un propósito, todos ganamos.“Las mujeres y niñas de nuestras comunidades inmigrantes y marginadas enfrentan desafíos extraordinarios a diario. El Día Internacional de la Mujer nos brinda la oportunidad no sólo de celebrar su fortaleza, sino también de actuar: brindarles herramientas reales, información veraz y apoyo genuino para que puedan prosperar y crecer. Cuando damos con un propósito, todos ganamos”, afirmó Blanca Treviño, presidenta del Club Rotario de Chicago Six Corners.Aspectos destacados del eventoCeremonia de apertura- Su Excelencia, Embajadora Reyna Torres Mendivil, Cónsul General de México- Blanca Treviño, presidenta del Club Rotario de Chicago Six CornersPresentación del panel- Moderadora: Dra. Belkis M. Santos- Intérprete: Dra. Adriana Tápanes-InojosaLos miembros del panel informarán sobre sus áreas de especialización en temas prácticos relacionados con el empoderamiento de mujeres y niñas, incluyendo:• Educación, Crianza y Participación ComunitariaSarah Terronez-Treviño, Directora• Mujeres como Lideresas en la Familia y la ComunidadHonorable Jueza Diana López y Dra. Ana Gil-García, fundadora de la Alianza Venezolana de Illinois• Salud y Bienestar a lo Largo de la VidaAna Josefa Salazar-Gil, Enfermera Registrada, y Nadja PapillonEl programa concluirá con una discusión moderada y una sesión de preguntas y respuestas, seguida de una recepción comunitaria.Objetivos de Impacto Comunitario en CursoCrear alianzas con quienes estén interesados en promover el crecimiento y empoderamiento de mujeres y niñas, como las siguientes:Expansión del programa de mentoría para mujeres y niñasAumento de la membresíaOportunidades de patrocinio: Rotary of Chicago Six Corners, socios, donantes y amigos contribuyen a ampliar su alcance dentro de la comunidad.El evento es gratuito y es posible gracias a generosos patrocinios y colaboraciones. El cupo es limitado para 100 participantes y se requiere inscripción previa.Patrocinadores y sociosPatrocinadores principales• Consulado General de México• Shindig Restaurant Group• Cabrera Capital Markets y Cabrera Capital PartnersPatrocinadores y donantes• Humankind Creative Public Relations• Black United Fund of Illinois, Inc.• Socios, amigos y organizaciones vecinales locales• Little Village Rotary Club, que colabora con el reclutamiento de participantes y las actividades del día del acto.Acerca de Rotary Club of Chicago Six CornersRotary Club of Chicago Six Corners es una organización sin fines de lucro dirigida por voluntarios, dedicada a mejorar vidas a nivel local y mundial mediante el servicio, la educación y la colaboración. Nuestros socios son profesionales de diversos campos, unidos por la equidad, la oportunidad, el crecimiento, el bienestar y el deseo de marcar la diferencia en nuestra comunidad. Contacto de prensa:Belkis M. Santos, Ph.D.Presidenta del Día Internacional de la Mujer y la NiñaCorreo electrónico: belkiss14@gmail.comTeléfono: 312-282-7112Belkis SantosClub Rotario de Chicago Six Corners+1 312-282-7112Envíenos un correo electrónico aquí

