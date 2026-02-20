Vom antiken Erbe bis zu modernen Errungenschaften.. +966, ein Symbol unserer Zivilisation. +966: Ein einzigartiger saudi-arabischer Fingerabdruck, der die Geschichte einer Nation erzählt, die ihresgleichen sucht.

+966: Ein genauerer Blick auf das zivilisatorische und kulturelle Erbe des Königreichs Saudi-Arabien

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Konoz, eine der Initiativen des saudi-arabischen Medienministeriums im Königreich Saudi-Arabien, hat die Dokumentarserie „+966“ gestartet, die eine Reihe von Themen untersucht, die das zivilisatorische und menschliche Erbe Saudi-Arabiens widerspiegeln. Die Serie steht im Einklang mit dem Ziel der Initiative, ungezählte Geschichten aus Saudi-Arabien aufzudecken und sie als integralen Bestandteil der globalen Menschheitsgeschichte zu präsentieren.

Der Titel „+966“ bezieht sich auf die internationale Vorwahl des Königreichs – eine Kennung, die als unverwechselbares nationales Merkmal dient, Saudi-Arabien von anderen Ländern abhebt und es sofort erkennbar macht. In jeder Folge befasst sich die Serie mit einem Thema, das für saudi-arabische Bürger von Interesse ist und eng mit ihrer Identität und Kultur verbunden ist, wie zum Beispiel soziale Medien, die Geschichte des Gesangs im Königreich und die arabische Sprache.

Jedes Thema wird in seinem lokalen und globalen historischen Kontext präsentiert, wobei auf Presse-, Fernseh- und Kinoarchive zurückgegriffen wird. Die Serie enthält auch fesselnde visuelle Elemente, einschließlich Infografiken und Grafikdesign-Techniken, um ausdrucksstarke Bilder zu schaffen und die Informationsvermittlung zu verbessern. Die Folgen werden derzeit auf Saudi Channel, Cultural Channel und SBC ausgestrahlt und sind auch auf Shahid, STC TV und Saudia Airlines verfügbar.

Die Konoz-Initiative fällt unter das Programm zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten der Saudi Vision 2030 und zielt darauf ab, den kulturellen Reichtum und die zivilisatorischen Errungenschaften des Königreichs sowie die Erfolgsgeschichten saudi-arabischer Bürger in verschiedenen Bereichen durch Dokumentationen, Kurzfilme und Animationswerke festzuhalten.

Zu den von Konoz produzierten Dokumentationen gehören „The Destination“, „Station 7“, „Hard Phase“, „Seagull of Arabia“, „Ala Hadden Sawa“, „What Do Saudis Eat“, „Saudi Atlas“ und „Horizon“ sowie die Kurzfilme „Raee Al-Ajrab“ und „Safraa's Night“. Die Initiative hat an zahlreichen internationalen Festivals teilgenommen und eine Reihe globaler Auszeichnungen erhalten

