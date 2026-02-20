De l'héritage ancien aux réalisations modernes... +966, un symbole de notre civilisation. +966 : Une empreinte saoudienne unique, racontant l'histoire d'une nation pas comme les autres.

+966 : Un regard approfondi sur le patrimoine civilisationnel et culturel du Royaume d'Arabie saoudite

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Konoz, l'une des initiatives du ministère saoudien de l'Information dans le Royaume d'Arabie saoudite, a lancé la série documentaire « +966 », qui explore une gamme de sujets reflétant le patrimoine civilisationnel et humain de l'Arabie saoudite. La série s'inscrit dans l'objectif de l'initiative de dévoiler des histoires inédites de l'Arabie saoudite et de les présenter comme une partie intégrante de l'histoire humaine mondiale.



Le titre « +966 » fait référence au code international de numérotation du Royaume — un identifiant qui sert de marqueur national distinctif, distinguant l'Arabie saoudite et la rendant instantanément reconnaissable. Dans chaque épisode, la série aborde un sujet d'intérêt pour les citoyens saoudiens, étroitement lié à leur identité et à leur culture, tel que les réseaux sociaux, l'histoire du chant dans le Royaume et la langue arabe.



Chaque sujet est présenté dans son contexte historique local et mondial, en s'appuyant sur des archives de presse, de télévision et de cinéma. La série intègre également des éléments visuels captivants, notamment des infographies et des techniques de conception graphique, pour créer des images expressives et améliorer la diffusion de l'information. Les épisodes sont actuellement diffusés sur Saudi Channel, Cultural Channel et SBC, et sont également disponibles sur Shahid, STC TV et Saudia Airlines.



L'initiative Konoz s'inscrit dans le cadre du Programme de développement des capacités humaines de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Elle vise à enregistrer la richesse culturelle et les réalisations civilisationnelles du Royaume, ainsi que les réussites des citoyens saoudiens dans divers domaines, à travers des documentaires, des courts métrages et des œuvres d'animation.



Les documentaires produits par Konoz comprennent « The Destination », « Station 7 », « Hard Phase », « Seagull of Arabia », « Ala Hadden Sawa », « What Do Saudis Eat », « Saudi Atlas » et « Horizon », en plus des courts métrages « Raee Al-Ajrab » et « Safraa's Night ». L'initiative a participé à de multiples festivals internationaux et a reçu une série de prix mondiaux.

