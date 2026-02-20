Dari warisan kuno hingga pencapaian modern.. +966, simbol peradaban kami. Dari warisan kuno hingga pencapaian modern.. +966, simbol peradaban kami.

+966: Melihat Lebih Dekat Warisan Peradaban dan Budaya Kerajaan Arab Saudi

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Konoz, salah satu inisiatif Kementerian Media Saudi di Kerajaan Arab Saudi, telah meluncurkan seri dokumenter "+966", yang mengeksplorasi berbagai topik yang mencerminkan warisan peradaban dan manusia Arab Saudi. Seri ini sejalan dengan tujuan inisiatif untuk mengungkap kisah-kisah yang belum terungkap dari Arab Saudi dan menyajikannya sebagai bagian integral dari sejarah manusia global. Judul “+966” merujuk pada kode panggilan internasional Kerajaan—sebuah pengidentifikasi yang berfungsi sebagai penanda nasional yang unik, yang membedakan Arab Saudi dan membuatnya instan dikenali. Dalam setiap episode, seri ini membahas subjek yang menarik bagi warga Saudi, yang terkait erat dengan identitas dan budaya mereka, seperti media sosial, sejarah menyanyi di Kerajaan, dan bahasa Arab. Setiap topik disajikan dalam konteks sejarah lokal dan global, dengan memanfaatkan arsip pers, televisi, dan film. Seri ini juga menggabungkan elemen visual yang menarik, termasuk infografis dan teknik desain grafis, untuk menciptakan citra ekspresif dan meningkatkan penyampaian informasi. Episode saat ini disiarkan di Saudi Channel, Cultural Channel, dan SBC, serta tersedia di Shahid, STC TV, dan Saudia Airlines. Inisiatif Konoz berada di bawah Program Pengembangan Kapasitas Manusia dari Visi Saudi 2030, dan bertujuan untuk mencatat kekayaan budaya dan pencapaian peradaban Kerajaan, serta kisah sukses warga Saudi di berbagai bidang, melalui dokumenter, film pendek, dan karya animasi. Dokumenter produksi Konoz meliputi “The Destination,” “Station 7,” “Hard Phase,” “Seagull of Arabia,” “Ala Hadden Sawa,” “What Do Saudis Eat,” “Saudi Atlas,” dan “Horizon,” selain film pendek “Raee Al-Ajrab” dan “Safraa's Night.” Inisiatif ini telah berpartisipasi dalam berbagai festival internasional dan telah menerima deretan penghargaan global.

