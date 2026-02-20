En Sintonía con el Concejo destacará la Promulgación de la Ley de Confianza, este viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, February 20 - ROCKVILLE, Md., 19 de febrero del 2026—Los invitados de esta semana del programa En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Presidenta del Concejo Natali Fani-González, quien también se desempeña como presidenta del Comité de Desarrollo Económico (ECON), y el Dr. Luis Aguirre, gerente de programas de la Iniciativa de Salud Latina (LHI). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 20 de febrero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición de esta semana de En Sintonía destacará la promulgación de la Ley de Confianza (Proyecto de Ley Acelerado 35-25, Administración del Condado – Protecciones para Inmigrantes – Promoción de la Confianza Comunitaria – Ley de Protecciones para Inmigrantes), una medida diseñada para garantizar que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder de manera segura a los servicios del Condado sin temor ni discriminación.

La invitada especial, la presidenta del Concejo Fani-González, patrocinadora de la iniciativa, hablará sobre cómo la Ley de Confianza fortalece las políticas existentes del Condado para ampliar las protecciones de los derechos civiles. La legislación prohíbe a los empleados del Condado solicitar o investigar el estatus migratorio de una persona, salvo que la ley lo exija; prohíbe la intimidación o discriminación basada en el estatus real o percibido; y garantiza que los servicios y oportunidades del Condado no puedan negarse por motivos de estatus migratorio, excepto cuando lo exija la ley. El Proyecto de Ley Acelerado 35-25 fue aprobado por unanimidad por el Concejo y será promulgado por el Ejecutivo del Condado el viernes, 20 de febrero.

Por otro lado, el programa concluirá con una entrevista con el Dr. Aguirre, en el que se destacarán los esfuerzos de la Iniciativa de Salud Latina del Condado de Montgomery para educar a la comunidad sobre los riesgos del consumo de marihuana. El doctor abordará el impacto de la marihuana en el cerebro y la salud en general, especialmente en los adolescentes, incluyendo sus efectos en la memoria, el aprendizaje y la salud mental, así como los riesgos del consumo temprano y frecuente y la importancia de la prevención.

La Iniciativa Latina de Salud (LHI) organizará un evento en vivo a través de Facebook el martes, 24 de febrero de 12:00 a 1:30 p.m., que se transmitirá en la página de Facebook de la Iniciativa Latina de Salud. La sesión informativa se realizará en español, ayudará a los espectadores a identificar señales del consumo de marihuana entre los jóvenes, ofrecerá orientación sobre cómo iniciar conversaciones, compartirá recomendaciones de prevención e incluirá una sesión de preguntas y respuestas en vivo.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.