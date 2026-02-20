El Estándar Europeo PlanetAI Nature Space impulsa su Metodología de Palma, única del mundo, en Latinoamérica e Indonesia

Palma PlanetAI Nature Space

Con la Metodología de Palma, el Estándar emite el certificado para exportaciones a la UE en cumplimiento de la normativa EUDR.

BARCELONA, BARCELONA, SPAIN, February 20, 2026 / EINPresswire.com / -- PlanetAI Nature Space (PNS), primera certificadora de créditos de carbono creada en España y líder en la Unión Europea por volumen de créditos emitidos, anuncia el fortalecimiento internacional de su Metodología de Palma , con foco estratégico en Latinoamérica e Indonesia. Se trata de la única metodología del mercado voluntario del carbono diseñada específicamente para palma aceitera. El Estándar además certifica el cumplimiento del Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR), habilitando la exportación de productos agrícolas a la Unión Europea bajo criterios verificables de no deforestación mediante la metodología sello de origen natural.Esta metodología representan un avance estructural en agricultura regenerativa y mitigación climática. Permiten certificar plantaciones existentes mediante criterios estrictos de no deforestación histórica, restauración ecológica, captura de carbono en biomasa y suelo, y protección activa de la biodiversidad. Al mismo tiempo, generan nuevas fuentes de ingresos para productores a través de créditos de carbono trazables y verificables, alineados con los requisitos regulatorios europeos.Un caso destacado es el proyecto co-desarrollado por Energy Handmade e inteia en Guatemala, junto con la propietaria Palmas de Bramadero, donde se han certificado más de 28.900 tCO₂ anuales vintage (2017–2024), integrando sostenibilidad productiva, impacto social y tecnología de última generación aplicada al monitoreo ambiental.Con más de 133 millones de créditos de carbono emitidos, PNS se consolida como referente europeo del mercado voluntario, integrando Inteligencia Artificial, observación satelital multiespectral y Quantum Machine Learning para modelar ecosistemas compleJos y calcular con alta precisión reservas de carbono, estado de conservación y capturas históricas mediante datos satelitales.El proceso de certificación se sustenta en revisión por pares realizada por doctores externos de múltiples disciplinas científicas, garantizando rigor académico, transparencia y trazabilidad. Las metodologías actuales de PNS son las de Carbono Forestal, Carbono Azul, Palma y Mitigación de Metano, además del Sello de Biodiversidad y certificación EUDR. Asímismo está desarrollando nuevas metodologías en Reforestación (ARR), Plástico y Suelo Agrícola.La trazabilidad integral de cada crédito se asegura mediante tecnología Blockchain, en colaboración con Karbonoa (grupo XM y grupo ISA), haciendo cada unidad única, rastreable y verificable durante todo su ciclo de vida. Además es el único Estándar con un modelo financiero innovador: no se cobra la emisión de créditos hasta la venta efectiva de los créditos, reduciendo barreras de entrada y acelerando la ejecución de proyectos con impacto real en territorio.Uno de los pilares de PNS es la integración estructural del conocimiento ancestral de comunidades locales e indígenas, reconociendo su papel esencial en la conservación de ecosistemas y asegurando beneficios sociales directos.Con esta expansión de su Metodología de Palma, PNS refuerza su compromiso con una transición climática basada en ciencia, tecnología avanzada y justicia ambiental, clave para la lucha global contra el cambio climático.

