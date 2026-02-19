Billeteras digitales en Bolivia: del QR al repechaje histórico de 'La Verde'

Una plataforma habilita pagos con QR en Bolivia y lanza activaciones especiales por el repechaje de “La Verde”.

“Queremos unir ambos fenómenos con nuestra campaña ‘El Mundo Nos Espera’, ofreciendo a los bolivianos la posibilidad de vivir un evento histórico”.” — Rubén Galindo Steckel, CEO de Airtm.

LA PAZ, FL, BOLIVIA, February 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Bolivia vive un momento único: la digitalización de los pagos y el repechaje histórico de su selección nacional rumbo al Mundial 2026.Aprovechando esta coyuntura, Airtm, plataforma global de servicios financieros digitales presente en Bolivia desde hace más de 10 años, anunció la habilitación de pagos con QR dentro del país, permitiendo a los usuarios usar sus fondos digitales en transacciones locales, además de sus usos tradicionales de ahorro, transferencias internacionales y gestión de dólares digitales.La medida llega en un año clave para la economía digital boliviana, con una expansión sostenida de billeteras digitales, transferencias electrónicas y pagos electrónicos. Según estimaciones del sector fintech, los pagos digitales en América Latina crecen a tasas superiores al 20% anual, con una adopción particularmente fuerte entre jóvenes, trabajadores independientes y pequeños comercios.“Bolivia vive un momento único: la digitalización de los pagos y el repechaje de La Verde rumbo al Mundial 2026. Queremos unir ambos fenómenos con nuestra campaña ‘El Mundo Nos Espera’, ofreciendo a los bolivianos la posibilidad de vivir un evento histórico”, señaló Rubén Galindo Steckel, CEO de Airtm.En paralelo, esta plataforma lanzó la campaña “El Mundo Nos Espera”, que combina orgullo nacional y tecnología: Sorteo de un viaje todo pagado a Monterrey para ver el partido de repechaje el 26 de marzo, con vuelos, hotel, entradas y traslados. Activaciones de street marketing en puntos clave del país. Contenidos audiovisuales con jugadores de la selección boliviana. Presencia como Sponsor Gold en Bolivia Blockchain Week, el 28 de febrero, uno de los principales encuentros de fintech y blockchain del país.El repechaje de Bolivia se jugará en México, con la semifinal contra Surinam el jueves 26 de marzo a las 19:00 hora boliviana (17:00 local) en el Estadio Akron de Monterrey, y la final por la clasificación el 31 de marzo.Pagos digitales con foco local. Durante la última década, miles de bolivianos recurrieron a plataformas digitales para proteger ahorros en monedas fuertes, recibir ingresos desde el exterior o operar sin una cuenta bancaria tradicional. La adopción de pagos con QR por parte de Airtm marca un paso más en la integración de la economía digital con la vida cotidiana, consolidando las billeteras virtuales como puente hacia la inclusión financiera.

