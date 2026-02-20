L'Herrera Immigration Law Group amplia l'assistenza legale in materia di immigrazione per italiani e altri
EINPresswire.com/ -- Lo studio legale The Herrera Immigration Law Group è conosciuto per il supporto alle famiglie di immigrati attraverso un’assistenza improntata all’empatia e all’ascolto attivo.
Da sempre, l’approccio moderno dello studio legale Herrera è incentrato sulla persona, con il preciso intento di aiutare sia ogni individuo sia le famiglie ad affrontare le sfide dell’immigrazione negli Stati Uniti.
Lo studio legale The Herrera Immigration Law Group, gestito dall’avvocato specializzato in immigrazione Max Herrera, JD/MBA, rinnova la sua missione di fornire servizi legali in materia di immigrazione, orientati al raggiungimento di soluzioni e risultati positivi, accessibili a individui e famiglie in tutti gli Stati Uniti. Con uffici a livello nazionale, l’attività dello studio legale Herrera si concentra sui visti di lavoro, immigrazione basata sul matrimonio, visti per fidanzati, visti U, VAWA, asilo politico, deroghe, immigrazione basata sui legami familiari, green card/permesso di soggiorno permanente per motivi di lavoro, cittadinanza/naturalizzazione statunitense, visti per investitori E-2 e visti EB-5.
L’approccio metodologico dello studio legale Herrera al diritto dell’immigrazione è plasmato dalla storia familiare dell’avvocato Herrera, una storia di perseveranza, istruzione e successo condiviso. Provenienti dall’Asia, dall’Europa e dal Sud America, i membri della Famiglia Herrera immigrarono negli Stati Uniti decenni fa, arrivando con poco più di due valigie e le loro lauree. “Vivevamo in una casa con zie, zii, cugini e mia nonna”, ricorda l’avvocato Herrera. “Ho visto la mia famiglia studiare per gli esami di abilitazione alla professione medica, migliorare il proprio inglese e andare avanti con perseveranza e impegno.”
Queste esperienze hanno gettato le basi per il profondo rispetto che l’avvocato Herrera nutre per le famiglie di immigrati e per la loro ricerca di nuove opportunità. “Mia madre e mio padre trattavano tutti con gentilezza e rispetto. Mia madre diceva sempre: ‘Tratta gli altri come vorresti essere trattato e sii un grande professionista come tuo padre’”, aggiunge. “Questa filosofia continua a guidare il mio modo di esercitare la professione legale con empatia, dedizione e sincero rispetto per ogni cliente.”
Nel contesto migratorio statunitense sempre più complesso, lo studio legale The Herrera Immigration Law Group si propone come punto di riferimento affidabile per i nuovi arrivati in cerca di chiarezza legale e speranza. Lo studio legale Herrera privilegia la formazione e la comunicazione, utilizzando un linguaggio non burocratico, affinché i clienti comprendano i fatti in un quadro oggettivo e siano informati costantemente sullo stato delle loro pratiche, e costruendo relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca. “In definitiva, il nostro lavoro non si limita ad una semplice consulenza legale o alla gestione delle procedure giudiziarie”, afferma l’avvocato Herrera. “Si tratta di tenere unite le famiglie, di aiutare dipendenti e datori di lavoro e di onorare i sacrifici che hanno portato gli immigrati negli Stati Uniti.”
Per ulteriori informazioni o fissare un appuntamento per una consulenza, si prega di contattare lo studio legale The Herrera Immigration Law Group al numero: +1-917-547-9312 (telefono o WhatsApp), via e-mail all'indirizzo: max@mbhimmigration.com o visitare il sito internet: www.mbhimmigration.com.
Informazioni su The Herrera Immigration Law Group
Lo studio The Herrera Immigration Law Group fornisce servizi legali completi in materia di diritto dell'immigrazione statunitense, tra cui green card/permesso di soggiorno permanente, asilo politico, cittadinanza statunitense, visti per investitori, deroghe e richieste di visto per lavoro. Fondato da Max Herrera, JD/MBA, lo studio si ispira ai principi di compassione, integrità e professionalità, accompagnando i clienti verso un futuro sicuro e di successo negli Stati Uniti.
Max Herrera, Avvocato specializzato in Diritto dell’Immigraz
The Herrera Immigration Law Group
max@mbhimmigration.com
