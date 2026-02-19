SlotMatic presenta SquadMatic: lo studio AI-native autonomo che cambia lo sviluppo delle slot
LONDRA, UNITED KINGDOM, February 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- C’è una differenza sostanziale tra usare l’intelligenza artificiale per accelerare un processo e costruire un sistema capace di operare in autonomia. Con il completamento dei test interni diSquadMatic, SlotMatic compie questo salto definitivo. Non un semplice upgrade tecnologico, ma una trasformazione strutturale: da motore AI ad alte prestazioni a studio AI-native autonomo, progettato per sviluppare slot online in modoend-to-end con coerenza industriale.
Nel settore iGaming, molte soluzioni AI si concentrano sull’ ottimizzazione di singole attività: generazione grafica, supporto alla matematica, automazione di test. SquadMatic nasce con una visione diversa. Non accelera un frammento del processo: coordina l’intero processo. Il sistema funziona come un team digitale multi-agente che opera in modo sincronizzato, simulando le dinamiche di uno studio di sviluppo completo. Concept, matematica, roadmap, build, QA, ottimizzazione e compliance vengono orchestrati in un unico flusso produttivo intelligente.
Come spiega Domenico Vacchiano, Founder e CTO di SlotMatic: “Non vogliamo semplicemente costruire più giochi in meno tempo. La nostra ambizione è ridefinire l’economia dello sviluppo: passare dall’assistenza dell’AI alla vera autonomia produttiva, dove la scalabilità non richiede un aumento proporzionale di costi e complessità”.
Charles Herisson, Direttore Strategia, M&A e Investimenti del gruppo Hub Innovation, aggiunge: “Da marzo avvieremo un roadshow internazionale rivolto esclusivamente a operatori tier-one, con una presenza già pianificata nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Dedicheremo intere settimane a incontri con i principali player del settore per presentare SquadMatic e costruire partnership strategiche di lungo periodo. L’interesse che stiamo registrando conferma che il mercato è pronto per un nuovo modello industriale nello sviluppo delle slot".
Come funziona SquadMatic
In pratica, SquadMatic è un layer proprietario di orchestrazione che coordina più agenti specializzati.
Il sistema è in grado di:
- Generare concept originali basati su dati e strategie operative
- Definire roadmap di sviluppo e milestone produttive
- Progettare matematica di gioco, volatilità e strutture RTP
- Assemblare build complete tramite l’infrastruttura SlotMatic
- Eseguire simulazioni di qualità e validazioni di performance
- Allineare automaticamente la produzione ai requisiti normativi
Non si tratta di semplice automazione di workflow. SquadMatic replica la disciplina decisionale di uno studio esperto, mantenendo standard qualitativi coerenti lungo tutto il ciclo di sviluppo.
Vacchiano lo sintetizza così: “Gli operatori non cercano un altro strumento che produca frammenti. Cercano un’infrastruttura che industrializzi la creatività”.
Il risultato dei test: riduzione del ciclo di produzione fino al 70%
Durante i test interni, SquadMatic ha dimostrato di poter generare un prototipo giocabile completo in pochi giorni, comprimendo i cicli di produzione fino al 70% rispetto ai processi tradizionali (in base alla complessità degli asset e ai percorsi di certificazione).
Il risultato è un modello produttivo caratterizzato da:
- Time-to-market drasticamente ridotto
- Costi più prevedibili
- Throughput scalabile
- Ottimizzazione continua tramite cicli iterativi
- Controllo strategico a livello di portafoglio
In altre parole: una pipeline produttiva stabile, misurabile e ripetibile.
Personalizzazione strategica per operatori enterprise
Uno dei punti chiave di SquadMatic è la capacità di operare entro vincoli strategici definiti dall’operatore.
Il sistema può essere guidato attraverso parametri come:
- Profili di giocatore target
- Fasce di volatilità
- Range di RTP
- Vincoli tematici e di art direction
- Requisiti normativi per giurisdizione
- Obiettivi di portafoglio
SquadMatic non genera casualità: esegue entro regole chiare, mantenendo equilibrio tra disciplina produttiva e diversità creativa.
Un cambio di paradigma per l’iGaming
Lo sviluppo tradizionale di slot è storicamente ad alta intensità di risorse, dipendente da timeline lunghe e limitato dalla capacità del team umano. SquadMatic modifica questa dinamica. Non sostituisce il controllo strategico umano, ma automatizza la pipeline produttiva su scala industriale.
Il contesto di mercato conferma questa direzione: gli operatori cercano sempre più pipeline AI-driven scalabili, capaci di garantire prevedibilità e controllo. Secondo Vacchiano: “La nostra tesi è semplice: i vincitori saranno coloro che sapranno industrializzare contenuti di alta qualità”.
Una nuova economia dello sviluppo slot
Con SquadMatic, SlotMatic introduce un modello che consente:
- ROI più rapido
- Diversificazione accelerata del portafoglio
- Riduzione del rischio operativo
- Miglioramento continuo delle performance
- Scalabilità senza crescita lineare dei costi
Non è solo un upgrade tecnologico. È un ripensamento delle fondamenta produttive del settore.
