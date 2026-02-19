LodgIQ et l'hôtel parisien Une Autre Chambre: l’intelligence des données au service de l’expérience client et du revenu

L'établissement parisien adopte la solution d'intelligence client de LodgIQ pour améliorer son offre personnalisée et optimiser ses revenus.

Ce partenariat avec LodgIQ nous permet de conjuguer le charme et l'individualité d'Une Autre Chambre avec une meilleure compréhension des préférences et comportements de nos clients” — Jean-Luc Binard, propriétaire d'Une Autre Chambre

PARIS, FRANCE, February 19, 2026 / EINPresswire.com / -- SILICON VALLEY, CA – LodgIQ , un leader de l'intelligence des données hôtelières et de l'optimisation des revenus, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le boutique-hôtel 4 étoiles Une Autre Chambre , situé dans le quartier du Marais à Paris. En intégrant la plateforme LodgIQ, Une Autre Chambre entend optimiser la personnalisation de l'expérience client et générer de nouvelles opportunités de revenus grâce à une meilleure prévision de la demande.Une Autre Chambre, hôtel parisien intimiste reconnu pour son parcours client soigneusement conçu et son service personnalisé au cœur de l'un des quartiers les plus emblématiques de Paris, a choisi LodgIQ pour renforcer sa prise de décision opérationnelle grâce à des analyses avancées basées sur l'IA explicable. L'expérience de marque unique de l'hôtel célèbre l'héritage féminin et propose des séjours sur mesure accompagnés d'un service de conciergerie attentif. Cette expérience est désormais enrichie d'une lecture fine des données, en phase avec les objectifs opérationnels de l'établissement et les attentes exigeantes de ses clients.« Ce partenariat avec LodgIQ nous permet de conjuguer le charme et l'individualité d'Une Autre Chambre avec une meilleure compréhension des préférences et comportements de nos clients », a déclaré Jean-Luc Binard, propriétaire d'Une Autre Chambre. « Cette collaboration soutient notre engagement à offrir un séjour personnalisé tout en optimisant la performance des revenus. »La plateforme LodgIQ fournira à Une Autre Chambre des informations exploitables sur les principaux leviers de revenus hôteliers, notamment les tendances anticipées de la demande, les suggestions de tarification dynamique et les analyses de segmentation permettant d'adapter les offres à différents profils de clients. Cette intégration soutient l'ambition de l'hôtel de maintenir des normes de service exceptionnelles tout en naviguant dans les conditions de marché en évolution à Paris.Ce partenariat illustre la stratégie de LodgIQ de collaborer avec des établissements de luxe et lifestyle qui valorisent des expériences client sur mesure soutenues par des analyses robustes. En exploitant le modèle d'IA générative de LodgIQ, Une Autre Chambre bénéficiera d'une meilleure clarté sur les tendances futures d'occupation et les opportunités de revenus, en accord avec son identité de marque et les attentes de ses clients.« Notre objectif chez LodgIQ est d'outiller les hôteliers avec une intelligence qui relie les analyses à l'action », a déclaré Vincent Ramelli, CEO de LodgIQ. « Nous sommes ravis de collaborer avec Une Autre Chambre, un hôtel qui incarne l'hospitalité réfléchie, afin de faciliter des décisions plus riches, expliquées par les données, qui profitent à la fois à leurs clients et à leur rentabilité. »La plateforme d'intelligence hôtelière de LodgIQ s'intègre parfaitement aux systèmes existants, permettant aux hôteliers d'agir sur les recommandations sans perturber leurs flux opérationnels. Alors qu'Une Autre Chambre se prépare à la prochaine saison d'affluence touristique, la solution continuera à fournir des insights continus s'adaptant aux évolutions des comportements des clients et aux dynamiques concurrentielles.À propos de LodgIQ™LodgIQ™ est une plateforme leader de revenue management optimisé par l'IA destinée à l'industrie hôtelière. Elle révolutionne l'intégration des données et la prise de décision pour les équipes commerciales des hôtels. Notre plateforme consolide les données relatives aux revenus, aux ventes et au marketing, offrant un aperçu des tendances du marché et des comportements des consommateurs pour des décisions stratégiques basées sur les données. LodgIQ offre une vision complète et en temps réel des indicateurs clés, améliorant ainsi les ajustements des tarifs des chambres, les campagnes marketing et les stratégies de vente. Engagé dans l'optimisation des opérations et la maximisation des revenus, LodgIQ est l'outil essentiel pour des stratégies commerciales unifiées dans le secteur de l'hôtellerie. Travaillant actuellement avec plus de 550 hôtels, les produits de LodgIQ combinent un apprentissage automatique sophistiqué avec une interface utilisateur intuitive et puissante, fournissant des recommandations avancées et des analyses exploitables. Le siège de LodgIQ se trouve dans la Silicon Valley, avec des bureaux à New York et à Bangalore.Pour en savoir plus : https://lodgiq.com/ À propos d'Une Autre ChambreUne Autre Chambre est un boutique-hôtel 4 étoiles niché au cœur du Marais, offrant une atmosphère intime et chaleureuse inspirée du foyer parisien familial. Chaque chambre invite à l'apaisement, où design contemporain, confort haut de gamme et ambiance discrète s'unissent pour offrir un véritable goût de l'art de vie parisien.Créé avec l'ambition de marier élégance, intimité et hospitalité véritablement sur mesure, Une Autre Chambre s'adresse aux voyageurs à la recherche de lieux uniques, à l'écart des chaînes hôtelières standardisées. L'hôtel propose des services personnalisés, avec un souci du détail méticuleux et une localisation idéale pour explorer les galeries, boutiques et cafés emblématiques du Marais. https://www.uneautrechambre.com/fr/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.