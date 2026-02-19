MindMap AI lancia il piano 'Teams': Un nuovo standard per l'intelligenza artificiale collaborativa
Il nuovo workspace enterprise aiuta le aziende a scalare la creatività con controlli centralizzati, team separati e risorse AI condivise.DE, UNITED STATES, February 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- MindMap AI, la piattaforma visiva che sta trasformando il modo in cui vengono strutturate le idee, ha annunciato oggi il lancio di MindMap AI for Teams. Questo importante aggiornamento segna l'evoluzione della piattaforma da strumento di produttività personale a spazio di lavoro collaborativo per le organizzazioni, progettato per aiutare startup, istituti scolastici e team di prodotto a scalare il proprio output creativo.
Mentre l'IA diventa centrale nella pianificazione strategica, le organizzazioni si trovano ad affrontare una sfida: fornire ai team l'accesso a potenti strumenti di intelligenza artificiale mantenendo al contempo la supervisione e l'organizzazione dei dati. MindMap AI for Teams risolve questo problema combinando un ambiente collaborativo condiviso con la governance amministrativa richiesta dalle aziende in crescita.
"La nostra community ama la velocità con cui è possibile trasformare i pensieri in strutture utilizzando l'IA, ma le idee raramente nascono in isolamento", ha affermato Prasanth Subendran, Co-fondatore e CEO di MindMap AI. "Con il piano Teams, colmiamo il divario tra il brainstorming individuale e l'esecuzione collettiva. Lo abbiamo costruito per permettere ai team di pensare insieme senza l'attrito causato da account dispersi, garantendo che la creatività a livello aziendale sia scalabile e gestibile."
Collaborazione unificata con controllo granulare
Il nuovo piano Teams introduce un livello organizzativo dedicato all'interno della piattaforma. A differenza degli account individuali standard, lo spazio di lavoro Team offre funzionalità specifiche richieste dalla community per ottimizzare il flusso di lavoro e la governance:
- Ambienti di lavoro distinti: Gli utenti possono ora mantenere completamente separati l'ideazione personale e i progetti professionali, passando istantaneamente da un ambiente privato a quello organizzativo.
- Gestione centralizzata delle postazioni: Gli amministratori possono assegnare, gestire e revocare le licenze da un'unica dashboard, eliminando il carico amministrativo delle sottoscrizioni individuali.
- Trasparenza sui crediti AI: I proprietari del team ottengono visibilità completa sull'utilizzo, consentendo loro di monitorare e gestire il consumo dei crediti AI in tutta l'organizzazione.
- Condivisione fluida: Le mappe mentali possono essere condivise in modo sicuro internamente tra i membri del team o pubblicate esternamente per presentazioni a clienti e stakeholder.
Costruito per settori ad alta crescita
MindMap AI for Teams è progettato per gruppi che si affidano al pensiero strutturato per muoversi velocemente:
- Startup: Per allineare i co-fondatori sulla strategia e sui pitch deck.
- Team di prodotto: Per la pianificazione collaborativa della roadmap e la mappatura delle funzionalità.
- Educatori e Ricercatori: Per strutturare i programmi di studio e condividere i dati di ricerca.
Prezzi e disponibilità
MindMap AI for Teams è disponibile immediatamente sul web. Per supportare le organizzazioni in crescita, i prezzi sono flessibili, con piani a partire da $4,99 per postazione/mese (con fatturazione annuale).
Il lancio rappresenta una pietra miliare significativa nell'evoluzione dell'azienda, che si espande dalla produttività dell'IA individuale all'intelligenza strutturata di team. Il supporto mobile per le funzionalità di team è attualmente in fase di sviluppo attivo.
Per maggiori informazioni o per avviare una prova per il team, visitare: https://mindmapai.app
Informazioni su MindMap AI
MindMap AI è uno spazio di lavoro visivo avanzato che sfrutta l'Intelligenza Artificiale per trasformare pensieri non strutturati in mappe mentali organizzate e azionabili. Utilizzato da creatori, studenti e professionisti in tutto il mondo, MindMap AI semplifica il complesso processo di brainstorming, pianificazione e apprendimento.
Larusan Makeshwaranathan
3axislabs, Inc.
+1 415-917-1729
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
X
MindMap AI for Teams: Il nuovo standard per l’AI collaborativa
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.