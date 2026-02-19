La technologie française au cœur du leader européen de l'e-commerce

cyber_Folks finalise l'acquisition de PrestaShop et renforce le rôle de la France comme centre de développement open-source pour le commerce numérique.

cyber_Folks (WSE:CBF)

PrestaShop est une technologie française avec une communauté forte et unique. Nous voulons que la France devienne l’un des principaux centres de développement de l’écosystème e-commerce.” — Jakub Dwernicki

PARIS, FRANCE, February 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le Groupe cyber_Folks a finalisé l'acquisition de 100% des parts de PrestaShop, l'une des plateformes e-commerce open-source françaises les plus emblématiques. Cette transaction ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la société et consolide la position de la France comme l'un des hubs technologiques clés de l'e-commerce en Europe.

PrestaShop propulse aujourd'hui 230 000 boutiques actives dans le monde et génère environ 22 milliards d'euros de volume d'affaires (GMV) par an. La France demeure le premier marché de la plateforme, tant par son nombre de marchands que par la valeur de ses ventes.

La France, socle de l'écosystème européen

Depuis plus d'une décennie, PrestaShop est l'un des piliers de l'entrepreneuriat numérique français. Des milliers de marchands, des centaines d'agences partenaires et une vaste communauté de développeurs ont bâti l'un des écosystèmes open-source les plus robustes de l'e-commerce européen. La nouvelle structure actionnariale vise à renforcer davantage cette position.

« PrestaShop est une technologie dotée de racines françaises profondes et d'une communauté exceptionnelle. Notre objectif n'est pas d'altérer son ADN, mais de le fortifier. Nous voulons que la France soit l'un des principaux centres de développement de l'écosystème e-commerce européen que nous bâtissons autour d'une technologie ouverte, scalable et souveraine », déclare Jakub Dwernicki, Président du Directoire de cyber_Folks.

Open-source et souveraineté numérique européenne

À l'heure où le marché mondial est largement dominé par des plateformes SaaS américaines fermées, le modèle open-source de PrestaShop s'impose comme une alternative européenne : flexible, indépendante et communautaire.

L'acquisition par un groupe technologique européen garantit le renforcement de cette alternative ainsi que le maintien des compétences clés, des données et de l'innovation technologique sur le sol européen.

« Nous sommes convaincus que l'Europe a besoin de ses propres plateformes technologiques fortes dans les secteurs stratégiques de l'économie numérique. L'open-source offre aux entrepreneurs un meilleur contrôle sur leurs données, leur infrastructure et la trajectoire de leur business. Nous souhaitons développer PrestaShop comme la réponse européenne aux modèles de plateformes mondiales fermées », souligne Jakub Dwernicki.

PrestaShop conservera son modèle open-source, son autonomie produit et ses relations étroites avec les communautés française et européenne.

Investissements dans l'équipe locale et le développement produit

L'équipe française de PrestaShop reste l'élément central de cette stratégie de croissance. C'est en France que se concentrent l'expertise produit, les relations partenaires et le cœur de la communauté de développeurs.

Le nouveau propriétaire annonce des investissements continus dans l'innovation technologique, notamment dans les domaines de l'automatisation, des intégrations et des solutions basées sur l'intelligence artificielle (IA), tout en préservant le caractère ouvert de la plateforme.

Suite à cette acquisition, la valeur totale des transactions traitées par les technologies du Groupe cyber_Folks — incluant PrestaShop et Sylius — s'élève à environ 35 milliards d'euros de GMV par an, positionnant le groupe parmi les plus grands fournisseurs de technologies e-commerce en Europe.

Stabilité et vision à long terme

Cette transaction renforce la présence du Groupe en Europe de l'Ouest et diversifie ses activités, tout en préservant la forte identité locale de PrestaShop.

« La France est le premier marché de PrestaShop et demeure notre point de référence stratégique. Notre objectif est le développement à long terme de la plateforme, en nous appuyant sur l'équipe, les partenaires et la communauté française. Nous bâtissons un leader européen dont l'un des centres névralgiques sera justement la France — un acteur stable, indépendant et capable de rivaliser à l'échelle mondiale », affirme Robert Stasik, Vice-président et CFO de cyber_Folks.

Une technologie française à portée européenne

Cette nouvelle étape combine racines locales et envergure paneuropéenne. PrestaShop demeure une technologie française développée en open-source, tout en devenant le pilier central de l'un des plus grands écosystèmes e-commerce intégrés d'Europe.

Cette alliance entre identité locale et échelle européenne vise à créer une alternative durable face aux géants technologiques mondiaux, fondée sur l'ouverture, la collaboration et la souveraineté numérique européenne.



cyber_Folks: Le Groupe cyber_Folks est un groupe technologique en pleine croissance qui accompagne les entreprises de toutes tailles dans le développement de leur présence en ligne (communication, marketing et vente). Le groupe compte plus de 700 000 clients et réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 800 millions de PLN (env. 185 millions d’euros). Son écosystème couvre toute la chaîne de valeur de l'e-commerce : hébergement, domaines, plateformes de vente, intégrations ERP, paiements, logistique et solutions CPaaS.

PrestaShop: PrestaShop est l'une des solutions e-commerce open-source leaders en Europe, utilisée par 230 000 boutiques actives. En 2024, le GMV généré par ses marchands a dépassé les 22 milliards d'euros. La plateforme occupe une position dominante en France, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Belgique, ainsi qu'en Amérique latine sur les segments SMB et mid-market.

Sylius: Sylius est un framework e-commerce global basé sur une architecture headless, destiné aux segments Mid-Market et Enterprise. Utilisé pour des projets complexes en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, il génère un GMV annuel estimé entre 7 et 8 milliards d'euros. Ses équipes R&D sont spécialisées dans le composable commerce et les solutions hautement personnalisées.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.