La recaudación de fondos en startups registra un mayor uso de modelos financieros dinámicos, según eFinancialModels

ZURICH, ZURICH, SWITZERLAND, February 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- En su informe más reciente, eFinancialModels destaca cómo los modelos financieros dinámicos ayudan a los fundadores a presentar supuestos empresariales y escenarios financieros durante las conversaciones de recaudación de fondos.

En sus últimos informes, eFinancialModels señala que muchos fundadores están recurriendo a modelos financieros dinámicos para ayudar a los inversores a comprender mejor los supuestos del negocio, los impulsores de ingresos y los posibles resultados financieros bajo distintos escenarios. El aumento en la popularidad de los modelos financieros dinámicos está en sintonía con la evolución de los procesos de capital de riesgo y de inversión ángel. Cada vez se espera más que los fundadores proporcionen mayor transparencia financiera y flexibilidad durante las discusiones de financiación, donde encuentran especialmente útiles los modelos financieros dinámicos.

“Los inversores no solo evalúan una visión; evalúan qué tan resistente es un modelo de negocio bajo diferentes condiciones”, afirmó Cyrill Haenni, fundador y socio director de eFinancialModels. “Un modelo financiero dinámico respalda conversaciones más productivas al permitir que los supuestos se examinen y que los escenarios se ajusten de forma transparente”.

A diferencia de las hojas de cálculo estáticas o de las proyecciones fijas, los modelos financieros dinámicos permiten ajustar supuestos y probar escenarios en tiempo real. Este enfoque permite a los inversores explorar cómo los cambios en variables clave, como precios, costos de adquisición de clientes o tasas de crecimiento, afectan el desempeño financiero y la liquidez.

Más allá de las proyecciones estáticas

A medida que aumentan las expectativas de due diligence, muchos inversores ahora esperan que los fundadores presenten múltiples escenarios, que a menudo incluyen casos base, optimistas y pesimistas. Los modelos financieros dinámicos pueden respaldar este proceso al permitir a los fundadores:

Ilustrar la sensibilidad operativa, mostrando cómo los cambios en costos o retención afectan el flujo de caja y la liquidez.

Proporcionar mayor trazabilidad financiera, permitiendo a los inversores seguir cómo se calculan los ingresos y los gastos.

Respaldar discusiones en tiempo real, permitiendo ajustes durante las reuniones en lugar de revisiones posteriores.

Modelación financiera y preparación profesional

Los modelos financieros suelen considerarse un indicador del nivel de preparación de un equipo y de su comprensión de los mecanismos de su negocio. Los modelos financieros estructurados y modulares pueden ayudar a los fundadores a presentar la información financiera en un formato alineado con las expectativas de los inversores institucionales y de grupos de ángeles experimentados.

“Cuando los inversores pueden revisar supuestos y explorar escenarios directamente, el proceso de evaluación puede agilizarse”, añadió Haenni. “El objetivo es apoyar una comunicación más clara y reducir la incertidumbre durante las discusiones de inversión”.

Acerca de eFinancialModels

eFinancialModels es una plataforma en línea que ofrece plantillas de modelos financieros en Excel y Google Sheets, así como servicios personalizados de modelación financiera. La empresa atiende a emprendedores, inversores, ejecutivos y profesionales de finanzas que buscan herramientas para la planificación financiera, el análisis, la valoración, la recaudación de fondos y la toma de decisiones estratégicas en una amplia gama de industrias.

