Le pont de déviation temporaire d’Acrow installé sur l’autoroute 3 au Manitoba, près de Winnipeg

Une structure rapidement installée permet d'améliorer l'itinéraire de deviation

TORONTO, ONTARIO, CANADA, February 18, 2026 / EINPresswire.com / -- Acrow , une importante entreprise internationale spécialisée dans l‘ingénierie et la fourniture de ponts modulaires en acier, annonce aujourd’hui que l’un de ses ponts modulaires en acier a été installé par Manitoba Transportation and Infrastructure (MTI) afin de rétablir rapidement une liaison majeure après la fermeture d’urgence d’un pont dans la région centre-sud de la province. Le pont de déviation d’Acrow fait partie de l’inventaire de ponts modulaires détenu par MTI pour une utilisation planifiée ou en situation d’urgence.L’autoroute principale 3 (PTH 3), près de la communauté de Brunkild, au sud-ouest de Winnipeg, est un axe très fréquenté. Un pont situé sur la PTH 3, qui enjambe la rivière Morris, a été fermé en raison d’une instabilité géotechnique. Un itinéraire de déviation a d’abord été mis en place, mais il a redirigé la circulation routière vers des voies résidentielles plus étroites sur la PTH 13 et la PTH 2. Cette situation a suscité des inquiétudes chez les résidents, qui ont fait valoir que ces routes secondaires risquaient de subir des dommages en raison de trafic lourd, puisqu’elles n’avaient pas été conçues pour supporter un tel volume.MTI a pu réagir rapidement à ces enjeux, puisqu’il dispose d’un important inventaire de composants de ponts modulaires d’Acrow, disponibles pour une utilisation immédiate. Le fait de disposer d’un pont de déviation d’Acrow comme actif a permis à MTI de concevoir rapidement la solution et d’assembler le pont selon les spécifications du site de la PTH 3.L’Acrow 700XSa été installé par l’équipe de MTI et ouvert à la circulation le 8 novembre 2025. La structure mesure 39,62 m (130 pi) de longueur et comporte une chaussée de 7,35 m (24 pi) de largeur. Le pont a été mis en place au moyen d’un lancement assisté par grue et est doté d’un tablier en agrégats liés à l’époxy. La structure temporaire demeurera en service jusqu’à la fin de 2026, le moment où l’achèvement du pont permanent au-dessus de la rivière Morris est prévu.« MTI mérite d’être salué pour les nombreuses mesures prises afin d’assurer la sécurité des usagers de la PTH 3 et des résidents de la communauté de Brunkild », a déclaré Oliver Radack, directeur du développement des affaires et des opérations chez Acrow Canada. « Le leadership de MTI s’est pleinement manifesté, depuis l’inspection et la fermeture du pont de la PTH 3 jusqu’à la reconnaissance du fait que le plan de déviation initial devait être ajusté, puis à la mise en place rapide d’une solution de rechange grâce aux composants Acrow 700XS disponibles. »Russ Parisi, vice-président chez Acrow, Amérique du Nord, a ajouté : « Les propriétaires de projets qui disposent des composants de pont comme actifs, que ce soit pour des situations d’urgence ou des projets planifiés, placent la planification de la résilience au premier plan. Les ponts Acrow sont polyvalents et conviennent à de nombreuses applications, puisqu’ils peuvent être adaptés aux besoins propres à chaque projet, tout en permettant une assemble et installation rapide. De la même façon, les ponts Acrow peuvent être démontés rapidement et facilement, puis entreposés en vue d’une réutilisation immédiate ou ultérieure. »

