Zency åbner ny massageklinik på Amager: Mød Callandra på Øresundsvej

Nu bliver det endnu nemmere for københavnerne at få bugt med ømme rygge og trætte muskler. Zency slår dørene op til en helt ny klinik på Øresundsvej.

COPENHAGEN, COPENHAGEN, DENMARK, February 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Nu behøver du ikke længere lede længe efter en god massage i København. Zency udvider nemlig og åbner en splinterny klinik på Øresundsvej 63. Her er målet helt enkelt: At give de lokale på Amager og resten af København muligheden for at få professionel behandling og mere overskud i hverdagen.Bag briksen finder man Callandra, som er klar til at tage imod alle – uanset om man kæmper med spændinger efter en lang arbejdsdag foran computeren, eller om man bare har brug for en pause fra en stresset uge. Hos Zency på Amager er der fokus på, at alle skal føle sig velkomne og gå derfra med en lettere krop.Behandleren Callandra glæder sig meget til at byde de første klienter indenfor og kan bookes her: https://zency.dk/massage/koebenhavn/oesterbro/ "Jeg brænder for at hjælpe folk med at få det bedre i deres egen krop. Det er fantastisk at kunne åbne her på Øresundsvej, så vi kan gøre det let for folk i nabolaget at få en behandling, der faktisk gør en forskel. Jeg glæder mig helt vildt til at møde mine nye naboer og hjælpe dem med at slippe af med deres ømme muskler," fortæller Callandra.Klinikken ligger centralt placeret og er nem at komme til, uanset om man er på cykel eller med det offentlige. Med den nye åbning tager Zency endnu et skridt mod at gøre professionel massage tilgængelig for alle, der trænger til at passe lidt ekstra på sig selv.Du finder den nye klinik på Øresundsvej 63, 3. tv., 2300 København S. Du kan læse meget mere om Callandra og booke din tid direkte på hjemmesiden.

