Funcionarios de Salud Investigan Posibles Exposiciones al Sarampión Entre Habitantes de DC
El Departamento de Salud de DC está trabajando para identificar a las personas en riesgo.
(Washington, DC) - El Departamento de Salud de DC (DC Health) fue notificado sobre varios casos confirmados de sarampión. Las personas con la enfermedad visitaron varios lugares en el Distrito mientras podían contagiar. DC Health quiere informar a las personas que estuvieron en esos lugares que podrían haber estado expuestas.
A continuación, se enumeran la fecha, hora y lugar de los posibles lugares de exposición asociados a estos casos de sarampión:
- Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, 400 Michigan Ave. NE, Washington, DC 20017
- Miércoles 21 de enero de 3:30pm - 8:00pm
- Marcha Nacional por la Vida y Concierto
- Viernes 23 de enero de 11:00am - 5:00pm
- Universidad Católica de América, Garvey Hall
- Sábado 24 de enero de 12:00pm - 3:00pm
- Domingo 25 de enero de 12:00pm - 3:00pm
- Universidad Católica de América, Centro Universitario Edward J. Pryzbyla
- Sábado 24 de enero de 6:00pm - 9:00pm
- Domingo 25 de enero de 6:00pm - 9:00pm
- Capilla de la Universidad Católica de América, San Vicente de Paúl
- Domingo 25 de enero de 9:00pm - 12:00am
- Transporte del Área Metropolitana de Washington: Línea Roja desde Brookland-CUA hasta Gallery Place-Chinatown y luego Línea Amarilla hacia Huntington
- Lunes 26 de enero, 11:30am – 2:00pm
- Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington
- Lunes 26 de enero, 12:30pm – 10:30pm
- Transporte del Área Metropolitana de Washington: Línea Amarilla desde Ronald Reagan Washington National Airport hasta Gallery Place-Chinatown y luego Línea Roja hacia Glenmont
- Lunes 26 de enero, 8:30pm – 11:30pm
- Transporte del Área Metropolitana de Washington: Línea Roja desde Brookland-CUA hacia Shady Grove
- Martes 27 de enero de 1:15pm - 3:30pm
- Amtrak Concourse, Union Station, 50 Massachusetts Ave NE, Washington, DC 20002:
- Martes 27 de enero, 1:30pm - 6:30pm
- Tren Regional 176 de Amtrak Northeastern, en dirección norte desde Washington Union Station
- Martes 27 de enero de 4:30pm - 8:00pm
- Centro Médico Nacional Infantil, Departamento de Urgencias, 111 Michigan Ave. NW, Washington, DC 20010
- Lunes 2 de febrero, 11:15am - 1:45pm
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse fácilmente por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda...
¿Qué debe hacer si estuvo en el lugar mencionado en la fecha y hora indicadas?
- Llamar a su proveedor de salud o al Departamento de Salud de DC al 844-493-2652 para recibir más orientación.
- Si nunca ha recibido una vacuna que contenga sarampión (MMR), podría estar en riesgo...
- Si nota síntomas de sarampión, debe aislarse de inmediato y comunicarse con su proveedor de salud antes de acudir.
- Si ha recibido dos dosis de vacuna contra el sarampión o nació antes de 1957, está protegido.
- Si solo recibió una dosis, contacte a su médico para una segunda dosis.
- Si tiene una enfermedad inmunocomprometida, consulte con su médico.
El sarampión se puede prevenir mediante la vacuna MMR, que es segura y eficaz...
Los proveedores de salud deben reportar casos sospechosos de inmediato al 844-493-2652 o mediante el https://dccovid.force.com/provider/s/login/?ec=302&startURL=%2Fprovider%2Fs%2FFormulario de Informe.
Para más información, visite:
