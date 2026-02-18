Podean, la mayor agencia independiente centrada en el mercado global, adquiere Ad Advance
EINPresswire.com/ -- Podean, la mayor agencia independiente centrada en el mercado global y galardonada con el codiciado «Premio a la Expansión Global» de Amazon, ha adquirido Ad Advance, una agencia líder en medios minoristas especializada en estrategias de embudo completo y rendimiento en Amazon, Walmart y canales comerciales emergentes. Esta adquisición refuerza el liderazgo global de Podean, añadiendo una sofisticación sustancial en medios minoristas y DSP, así como la suite tecnológica de Ad Advance, Streamline. A través de análisis avanzados y tecnología propia, Ad Advance ayuda a las marcas a transformar los datos en un crecimiento medible. Su sede se encuentra en Duluth, Minnesota.
La empresa combinada contará con 260 empleados repartidos en 17 países de los 5 continentes.
Juntas, Podean y Ad Advance trabajan con más de 330 marcas a nivel mundial, incluyendo nombres tan conocidos como Mattel, e.l.f. Cosmetics, Danone, De’Longhi, SharkNinja, Revolution Beauty, Colgate-Palmolive, Luxottica, Spectrum Brands, Shure, New Balance, OluKai, AB InBev, Skechers, Fruit of the Loom, HexClad Cookware, Intake Breathing, Kate Farms y Authentic Brands Group, que incluye Eddie Bauer, Nautica, Reebok y Lucky Brand.
La oferta integrada, que abarca más de 100 mercados en todo el mundo con una amplia experiencia en más de 40 redes de medios minoristas, entre las que se incluyen Amazon, Walmart, Costco, Target, Instacart, eBay, Shopee, Noon, Lazada, Tesco, Macy's, Shein, Temu y Mercado Libre, impulsará el crecimiento y las ventas acelerados y creará una ventaja competitiva para sus clientes.
Mark Power, que fundó Podean en 2019, comentó: «La adquisición de Ad Advance acelera nuestra visión de ser la agencia independiente líder en la prestación de servicios a marcas en mercados de todo el mundo y refuerza aún más nuestras operaciones de medios y nuestra oferta tecnológica».
Joe Shelerud, cofundador y director ejecutivo de Ad Advance, añadió: «La plataforma global, la experiencia creativa y las capacidades de comercio social de Podean complementan los puntos fuertes de Ad Advance en medios minoristas y tecnología. Juntos, estamos creando una oferta global más completa que ayuda a las marcas a expandirse internacionalmente con mayor rapidez e impacto».
Ryan Craver, cofundador de Podean y director de estrategia y análisis, añadió: «Estamos muy contentos de incorporar la tecnología Streamline de Ad Advance a Purvey.AI, nuestra oferta basada en el aprendizaje automático. En combinación con nuestro equipo global, esta plataforma tecnológica ofrecerá una oferta de mercados verdaderamente diferenciada de principio a fin».
Matt Wiklund, cofundador y director de tecnología de Ad Advance, afirmó: «Estamos encantados de unir fuerzas con Podean. Su mayor presencia supondrá una importante incorporación a nuestra base de clientes. También estamos deseando poder invertir más en nuestra tecnología y oferta de productos conjunta».
Travis Johnson, director ejecutivo de Podean, concluyó: «Este es el siguiente paso en nuestra creación de algo único y a gran escala en el mercado. Ad Advance es el complemento perfecto para la oferta global actual de Podean. Estamos muy contentos de unir fuerzas y aprovechar nuestras capacidades combinadas como un equipo de expertos en mercados y redes de medios minoristas».
Los dos fundadores de Ad Advance, Matt Wiklund y Joe Shelerud, se unirán al equipo directivo de Podean y asumirán el liderazgo de productos.
La compra estratégica de Ad Advance por parte de Podean a Permanent Equity se facilitó a través de Mountaingate Capital, socio de capital privado de Podean.
Más información sobre Podean
Una potencia global de Amazon
Fundada en 2019 por Mark Power y a la que se unió poco después Travis Johnson, Podean era inicialmente una agencia dedicada exclusivamente a Amazon. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en la única agencia verdaderamente global e independiente centrada en los mercados, que ofrece una amplia gama de servicios integrales para mercados que abarcan la estrategia global, el análisis, los medios de comunicación, el comercio social y las soluciones de contenido, en las principales plataformas, como Amazon, Walmart, Target, Instacart y Mercado Libre.
Podean también es líder en comercio social a través de su división LiveCraft, que aprovecha el impulso del comercio a través de influencers. Dado el liderazgo de Podean, fue una de las primeras agencias acreditadas como socios de TikTok.
En agosto de 2025, en una transacción simultánea, Mountaingate Capital adquirió Podean y Commerce Canal. Estas empresas ahora están integradas y Ryan Craver, el fundador, se unió a Travis y Mark como líderes de Podean.
La presencia global de Podean es muy amplia, con operaciones en América del Norte, América Latina, Australia, Asia, Reino Unido, Europa y Oriente Medio. Su modelo operativo es remoto y cuenta actualmente con más de 260 empleados en todo el mundo, respaldados por centros de excelencia en Filipinas y Brasil que proporcionan asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para funciones de diseño, medios de comunicación e informes. La empresa cuenta con credenciales de Amazon líderes en el sector, entre las que se incluye la categoría de socio avanzado de Amazon a nivel mundial. Podean recibió el premio Global Expansion Partner Award de Amazon en 2023 y ha sido seleccionada para presentar en numerosos eventos de Amazon, incluido Cannes.
www.podean.com
Más información sobre Ad Advance
Ad Advance es una agencia de medios minoristas especializada en estrategias de embudo completo y rendimiento en Amazon, Walmart y canales comerciales emergentes. A través de análisis avanzados y tecnología patentada, la agencia ayuda a las marcas a transformar los datos en un crecimiento medible. Ad Advance tiene su sede en Duluth, Minnesota.
www.adadvance.com
Para obtener más información, póngase en contacto con Travis Johnson, fundador y director ejecutivo de Podean, travis@podean.com
Travis Johnson
La empresa combinada contará con 260 empleados repartidos en 17 países de los 5 continentes.
Juntas, Podean y Ad Advance trabajan con más de 330 marcas a nivel mundial, incluyendo nombres tan conocidos como Mattel, e.l.f. Cosmetics, Danone, De’Longhi, SharkNinja, Revolution Beauty, Colgate-Palmolive, Luxottica, Spectrum Brands, Shure, New Balance, OluKai, AB InBev, Skechers, Fruit of the Loom, HexClad Cookware, Intake Breathing, Kate Farms y Authentic Brands Group, que incluye Eddie Bauer, Nautica, Reebok y Lucky Brand.
La oferta integrada, que abarca más de 100 mercados en todo el mundo con una amplia experiencia en más de 40 redes de medios minoristas, entre las que se incluyen Amazon, Walmart, Costco, Target, Instacart, eBay, Shopee, Noon, Lazada, Tesco, Macy's, Shein, Temu y Mercado Libre, impulsará el crecimiento y las ventas acelerados y creará una ventaja competitiva para sus clientes.
Mark Power, que fundó Podean en 2019, comentó: «La adquisición de Ad Advance acelera nuestra visión de ser la agencia independiente líder en la prestación de servicios a marcas en mercados de todo el mundo y refuerza aún más nuestras operaciones de medios y nuestra oferta tecnológica».
Joe Shelerud, cofundador y director ejecutivo de Ad Advance, añadió: «La plataforma global, la experiencia creativa y las capacidades de comercio social de Podean complementan los puntos fuertes de Ad Advance en medios minoristas y tecnología. Juntos, estamos creando una oferta global más completa que ayuda a las marcas a expandirse internacionalmente con mayor rapidez e impacto».
Ryan Craver, cofundador de Podean y director de estrategia y análisis, añadió: «Estamos muy contentos de incorporar la tecnología Streamline de Ad Advance a Purvey.AI, nuestra oferta basada en el aprendizaje automático. En combinación con nuestro equipo global, esta plataforma tecnológica ofrecerá una oferta de mercados verdaderamente diferenciada de principio a fin».
Matt Wiklund, cofundador y director de tecnología de Ad Advance, afirmó: «Estamos encantados de unir fuerzas con Podean. Su mayor presencia supondrá una importante incorporación a nuestra base de clientes. También estamos deseando poder invertir más en nuestra tecnología y oferta de productos conjunta».
Travis Johnson, director ejecutivo de Podean, concluyó: «Este es el siguiente paso en nuestra creación de algo único y a gran escala en el mercado. Ad Advance es el complemento perfecto para la oferta global actual de Podean. Estamos muy contentos de unir fuerzas y aprovechar nuestras capacidades combinadas como un equipo de expertos en mercados y redes de medios minoristas».
Los dos fundadores de Ad Advance, Matt Wiklund y Joe Shelerud, se unirán al equipo directivo de Podean y asumirán el liderazgo de productos.
La compra estratégica de Ad Advance por parte de Podean a Permanent Equity se facilitó a través de Mountaingate Capital, socio de capital privado de Podean.
Más información sobre Podean
Una potencia global de Amazon
Fundada en 2019 por Mark Power y a la que se unió poco después Travis Johnson, Podean era inicialmente una agencia dedicada exclusivamente a Amazon. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en la única agencia verdaderamente global e independiente centrada en los mercados, que ofrece una amplia gama de servicios integrales para mercados que abarcan la estrategia global, el análisis, los medios de comunicación, el comercio social y las soluciones de contenido, en las principales plataformas, como Amazon, Walmart, Target, Instacart y Mercado Libre.
Podean también es líder en comercio social a través de su división LiveCraft, que aprovecha el impulso del comercio a través de influencers. Dado el liderazgo de Podean, fue una de las primeras agencias acreditadas como socios de TikTok.
En agosto de 2025, en una transacción simultánea, Mountaingate Capital adquirió Podean y Commerce Canal. Estas empresas ahora están integradas y Ryan Craver, el fundador, se unió a Travis y Mark como líderes de Podean.
La presencia global de Podean es muy amplia, con operaciones en América del Norte, América Latina, Australia, Asia, Reino Unido, Europa y Oriente Medio. Su modelo operativo es remoto y cuenta actualmente con más de 260 empleados en todo el mundo, respaldados por centros de excelencia en Filipinas y Brasil que proporcionan asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para funciones de diseño, medios de comunicación e informes. La empresa cuenta con credenciales de Amazon líderes en el sector, entre las que se incluye la categoría de socio avanzado de Amazon a nivel mundial. Podean recibió el premio Global Expansion Partner Award de Amazon en 2023 y ha sido seleccionada para presentar en numerosos eventos de Amazon, incluido Cannes.
www.podean.com
Más información sobre Ad Advance
Ad Advance es una agencia de medios minoristas especializada en estrategias de embudo completo y rendimiento en Amazon, Walmart y canales comerciales emergentes. A través de análisis avanzados y tecnología patentada, la agencia ayuda a las marcas a transformar los datos en un crecimiento medible. Ad Advance tiene su sede en Duluth, Minnesota.
www.adadvance.com
Para obtener más información, póngase en contacto con Travis Johnson, fundador y director ejecutivo de Podean, travis@podean.com
Travis Johnson
Podean
contact@podean.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.