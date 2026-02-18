Podean, a maior agência independente focada no mercado global, adquire a Ad Advance

Ad Advance joins Podean, the largest independent, global marketplace-focused agency

NEW YORK, NY, UNITED STATES, February 18, 2026 / EINPresswire.com / -- A Podean , a maior agência independente global focada em marketplaces e vencedora do cobiçado prêmio “Global Expansion Award” da Amazon, adquiriu a Ad Advance , uma agência líder em mídia de varejo especializada em estratégia de funil completo e performance na Amazon, Walmart e canais de comércio emergentes. Esta aquisição reforça a liderança global da Podean, adicionando sofisticação substancial em mídia de varejo e DSP, bem como o conjunto de tecnologias da Ad Advance, o Streamline. Por meio de análises avançadas e tecnologia proprietária, a Ad Advance ajuda as marcas a transformar dados em crescimento mensurável. Eles estão sediados em Duluth, Minnesota.A empresa combinada contará com 260 funcionários baseados em 17 países em 5 continentes.Juntas, a Podean e a Ad Advance trabalham com mais de 330 marcas globalmente, incluindo nomes consagrados como Mattel, e.l.f. Cosmetics, Danone, De’Longhi, SharkNinja, Revolution Beauty, Colgate-Palmolive, Luxottica, Spectrum Brands, Shure, New Balance, OluKai, AB InBev, Skechers, Fruit of the Loom, HexClad Cookware, Intake Breathing, Kate Farms e marcas do Authentic Brands Group, incluindo Eddie Bauer, Nautica, Reebok e Lucky Brand.A oferta integrada, abrangendo mais de 100 marketplaces globalmente com profunda experiência em mais de 40 Redes de Mídia de Varejo, incluindo Amazon, Walmart, Costco, Target, Instacart, eBay, Shopee, Noon, Lazada, Tesco, Macy’s, Shein, Temu e Mercado Livre, impulsionará o crescimento acelerado e as vendas, criando uma vantagem competitiva incomparável para seus clientes.Mark Power, que fundou a Podean em 2019, comentou: “A aquisição da Ad Advance acelera nossa visão de ser a agência independente líder atendendo marcas em marketplaces ao redor do mundo e fortalece ainda mais nossas operações de mídia e oferta de tecnologia.”Joe Shelerud, cofundador e CEO da Ad Advance, acrescentou: “A plataforma global, a experiência criativa e as capacidades de social commerce da Podean complementam os pontos fortes da Ad Advance em mídia de varejo e tecnologia. Juntos, estamos construindo uma oferta global mais completa que ajuda as marcas a se expandirem internacionalmente com maior velocidade e impacto.”Ryan Craver, cofundador da Podean e seu Diretor de Estratégia e Analytics, acrescentou: “Estamos entusiasmados em adicionar a tecnologia Streamline da Ad Advance ao Purvey.AI , nossa oferta impulsionada por machine learning. Combinada com nossa equipe global, esta plataforma de tecnologia oferecerá uma solução de marketplaces ponta a ponta verdadeiramente diferenciada.”Matt Wiklund, cofundador e CTO da Ad Advance, disse: “Estamos empolgados em unir forças com a Podean. Sua presença maior será uma adição significativa à nossa base de clientes. Também estamos ansiosos para poder investir ainda mais em nossa tecnologia conjunta e oferta de produtos.”Travis Johnson, CEO da Podean, concluiu: “Este é o próximo passo na nossa criação de algo único e em escala no mercado. A Ad Advance é o complemento perfeito para a atual oferta global da Podean. Estamos entusiasmados em unir forças e alavancar nossas capacidades combinadas como uma única equipe de especialistas em marketplaces e redes de mídia de varejo.”Os dois fundadores da Ad Advance, Matt Wiklund e Joe Shelerud, juntar-se-ão à equipe de liderança da Podean e assumirão a liderança de produtos.A compra estratégica da Ad Advance pela Podean junto à Permanent Equity foi facilitada pela Mountaingate Capital, parceira de private equity da Podean.Mais sobre a PodeanUma Potência Global na AmazonFundada em 2019 por Mark Power e com a adesão logo depois de Travis Johnson, a Podean era inicialmente uma agência focada exclusivamente na Amazon. Desde então, evoluiu para a única agência verdadeiramente global e independente focada em marketplaces, oferecendo um extenso conjunto de serviços de marketplace ponta a ponta, abrangendo estratégia global, analytics, mídia, social commerce e soluções de conteúdo, nas principais plataformas, incluindo Amazon, Walmart, Target, Instacart e Mercado Livre.A Podean também é líder em social commerce através de sua divisão LiveCraft, que capitaliza na promoção do comércio por meio de influenciadores. Dada a liderança da Podean, eles foram um dos primeiros parceiros de agência credenciados pelo TikTok.Em agosto de 2025, em uma transação simultânea, a Mountaingate Capital adquiriu a Podean e a Commerce Canal. Esses negócios estão agora integrados e Ryan Craver, o fundador, juntou-se a Travis e Mark como líderes da Podean.A presença global da Podean é extensa, com operações na América do Norte, América Latina, Austrália, Ásia, Reino Unido, Europa e Oriente Médio. Seu modelo operacional é remoto, compreendendo agora mais de 260 funcionários globalmente, apoiados por centros de excelência nas Filipinas e no Brasil que fornecem assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, para funções de design, mídia e relatórios. A empresa possui credenciais líderes na indústria da Amazon, incluindo o status de Parceiro Avançado da Amazon globalmente. A Podean recebeu o prêmio “Global Expansion Partner Award” da Amazon em 2023 e foi escolhida para apresentar em inúmeros eventos da Amazon, incluindo Cannes.Mais sobre a Ad AdvanceA Ad Advance é uma agência de mídia de varejo especializada em estratégia de funil completo e performance na Amazon, Walmart e canais de comércio emergentes. Por meio de análises avançadas e tecnologia proprietária, a agência ajuda as marcas a transformar dados em crescimento mensurável. A Ad Advance está sediada em Duluth, Minnesota.Mais sobre o Purvey.AI:O Purvey.AI transforma negócios de e-commerce em potências voltadas para o futuro e orientadas por dados. Suas capacidades capacitam os clientes a descobrir oportunidades ocultas, identificar e resolver problemas e superar concorrentes. A plataforma fornece métricas-chave em uma interface conveniente, oferecendo resumos diários, notificações em tempo real e relatórios e otimizações impulsionados por IA. O Purvey.AI reduz significativamente o tempo que os clientes gastam na busca de dados, permitindo que aloquem mais tempo ao planejamento estratégico e execução. A tecnologia proprietária de medição e gestão da Podean será integrada ao Purvey.AI.Contato de ImprensaPara mais informações, entre em contato com Travis Johnson, Fundador e CEO da Podean, travis@podean.com

