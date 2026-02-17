MSI² fortalece cooperación de defensa hemisférica con nombramientos estratégicos en Chile

El Instituto incorpora a Enzo Ibaceta como Enlace para Chile y al Contraalmirante (R) Leonardo Quijarro Santibáñez como Senior Fellow

Chile representa uno de los nodos estratégicos más importantes del hemisferio occidental” — Dr. Rafael Marrero

MIAMI, FL, UNITED STATES, February 17, 2026 / EINPresswire.com / -- El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) anuncia la incorporación de dos distinguidos profesionales chilenos a su red internacional de expertos, fortaleciendo la cooperación en defensa, seguridad marítima y análisis estratégico en el hemisferio occidental. El Instituto da la bienvenida a Enzo Ibaceta como Senior Fellow y Enlace para Chile, y al Contraalmirante (R) Leonardo Quijarro Santibáñez, Armada de Chile, como Senior Fellow especializado en estrategia naval, logística de defensa y seguridad marítima.Estas designaciones refuerzan el compromiso del MSI² con el análisis estratégico del hemisferio occidental, la cooperación regional y el estudio de los desafíos emergentes en seguridad global. Asimismo, la incorporación de ambos profesionales de alto nivel fortalece el vínculo institucional del Instituto con Chile, reconocido como un actor clave y una zona estratégica en las Américas por su relevancia geopolítica, su proyección marítima, su acceso al Pacífico y su papel en la arquitectura de seguridad regional.El Dr. Rafael Marrero, Fundador & CEO del Miami Strategic Intelligence Institute, destacó la importancia estratégica de estas designaciones: “Chile representa uno de los nodos estratégicos más importantes del hemisferio occidental por su proyección marítima, su acceso al Pacífico, su cercanía a la Antártida y su papel en la arquitectura de seguridad regional. La incorporación de Enzo Ibaceta y del Contraalmirante (R) Leonardo Quijarro Santibáñez fortalece nuestra capacidad de análisis estratégico y consolida el vínculo del Instituto con Chile como socio clave en la defensa, la cooperación y la estabilidad en las Américas”.Enzo Ibaceta aporta más de 25 años de experiencia en los sectores de defensa, seguridad, marítimo, aeronáutico y gubernamental en América Latina. Ingeniero comercial con especializaciones en marketing, economía y operaciones y estudios de posgrado en recursos humanos y desarrollo empresarial, ha liderado la negociación y ejecución de programas tecnológicos superiores a 100 millones de dólares, incluyendo sistemas C4ISR, comunicaciones Data Link, soluciones de comando y control y tecnologías de optimización en tiempo real basadas en inteligencia artificial y big data. Durante nueve años se desempeñó en México como Director General de SISDEF, colaborando con el liderazgo de las Fuerzas Armadas mexicanas en iniciativas de comando y control, inteligencia y transferencia tecnológica. Actualmente es socio de una consultora de defensa y seguridad y CEO de una startup enfocada en soluciones de optimización, y es reconocido por su visión estratégica y su capacidad para construir relaciones institucionales y culturales.El Contraalmirante (R) Leonardo Quijarro Santibáñez aporta más de 38 años de servicio en la Armada de Chile, donde desarrolló una destacada trayectoria como estratega naval y experto en logística de defensa. Ingeniero Naval Electrónico y especialista de Estado Mayor, ocupó cargos de alta responsabilidad como Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, Director de Ingeniería y Sistemas Navales, Director General de Logística de la Armada y Presidente del Directorio de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). Posee un Magíster en Ciencias Navales y Marítimas y estudios de posgrado en ingeniería industrial, gestión empresarial, asuntos antárticos y alta dirección ejecutiva. Actualmente se desempeña como profesor residente en la Academia de Guerra Naval de Chile y como investigador en el Centro de Estudios Navales y Marítimos, donde se especializa en logística, economía de defensa, desarrollo de fuerzas y planificación operacional. Es coautor de Emerging Technologies and Their Impact on Naval Warfare (2023), y en el marco de su incorporación al MSI² se prevé el desarrollo de futuras publicaciones estratégicas, incluyendo un libro en preparación sobre asuntos marítimos y defensa.La incorporación de ambos especialistas amplía la capacidad del MSI² para analizar dinámicas de seguridad, competencia estratégica, innovación tecnológica y cooperación en defensa en las Américas, fortaleciendo el diálogo estratégico entre Estados Unidos, Chile y América Latina y consolidando al Instituto como un actor relevante en el estudio de la seguridad del hemisferio occidental.Sobre el Miami Strategic Intelligence InstituteEl Miami Strategic Intelligence Institute es un centro de pensamiento conservador y no partidista dedicado al análisis estratégico, la seguridad internacional, la competencia geopolítica, la defensa, la economía y la innovación tecnológica, con énfasis en el hemisferio occidental.___Miami Strategic Intelligence Institute Strengthens Western Hemisphere Defense Cooperation with Strategic Chile AppointmentsInstitute appoints Enzo Ibaceta as Chile Liaison and Rear Admiral (Ret.) Leonardo Quijarro Santibáñez as Senior Fellow in naval strategy and maritime security.The Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) announced the appointment of two distinguished Chilean professionals to its international network of experts, strengthening defense cooperation, maritime security, and strategic analysis across the Western Hemisphere. The Institute welcomes Enzo Ibaceta as Senior Fellow and Liaison to Chile and Rear Admiral (Ret.) Leonardo Quijarro Santibáñez of the Chilean Navy as Senior Fellow specializing in naval strategy, defense logistics, and maritime security.These appointments reinforce MSI²’s commitment to Western Hemisphere strategic analysis, regional defense cooperation, and emerging global security challenges. The addition of these high-level professionals also strengthens the Institute’s institutional relationship with Chile, recognized as a key actor and strategic zone in the Americas due to its geopolitical significance, maritime projection, access to the Pacific, and role in regional security architecture.Dr. Rafael Marrero, Founder and CEO of the Miami Strategic Intelligence Institute, emphasized the strategic importance of the appointments: “Chile represents one of the most important strategic nodes in the Western Hemisphere due to its maritime projection, Pacific access, proximity to Antarctica, and role in regional security architecture. The appointment of Enzo Ibaceta and Rear Admiral (Ret.) Leonardo Quijarro Santibáñez strengthens our strategic analytical capabilities and consolidates the Institute’s relationship with Chile as a key partner in defense, cooperation, and stability across the Americas.”Enzo Ibaceta brings more than 25 years of experience across Latin America’s defense, security, maritime, aeronautical, and government sectors. A commercial engineer specializing in marketing, economics, and operations with postgraduate studies in human resources and business development, he has led the negotiation and execution of complex technological programs exceeding USD 100 million, including C4ISR systems, Data Link communications, command and control solutions, and AI-driven real-time optimization technologies. He served for nine years in Mexico as General Director of SISDEF, working closely with senior leadership of the Mexican Armed Forces on command and control, intelligence, and technology transfer initiatives. He currently serves as a partner in a defense and security consultancy and as CEO and shareholder of an optimization-focused startup, and is widely recognized for his strategic vision and ability to build institutional and cross-cultural relationships.Rear Admiral (Ret.) Leonardo Quijarro Santibáñez contributes more than 38 years of service in the Chilean Navy, where he developed a distinguished career as a naval strategist and defense logistics expert. A Naval Electronics Engineer and General Staff Specialist, he held senior leadership positions including Deputy Chief of the Navy General Staff, Director of Naval Engineering and Systems, Director General of Naval Logistics, and Chairman of the Board of Navy Shipyards and Workshops (ASMAR). He holds a Master’s degree in Naval and Maritime Sciences and postgraduate studies in industrial engineering, business management, Antarctic affairs, and senior executive leadership. He currently serves as Resident Professor at the Chilean Naval War College and as a Research Fellow at the Center for Naval and Maritime Studies, specializing in logistics, defense economics, force development, and operational planning. He is co-author of Emerging Technologies and Their Impact on Naval Warfare (2023), and his appointment to MSI² includes plans for future strategic publications, including a forthcoming book on maritime and defense affairs.The appointments expand MSI²’s capacity to analyze security dynamics, strategic competition, technological innovation, and defense cooperation across the Americas, strengthening strategic dialogue between the United States, Chile, and Latin America and reinforcing the Institute’s role in Western Hemisphere security analysis.About Miami Strategic Intelligence InstituteThe Miami Strategic Intelligence Institute is a nonpartisan, conservative think tank dedicated to strategic analysis, international security, geopolitical competition, defense, economics, and technological innovation with a focus on the Western Hemisphere.

