O desafio da sustentabilidade no futebol: A FIFA pode ficar mais verde

Proprietários de estádios recorrem à Excel Dryer para atender às novas expectativas ambientais

É uma pequena atualização que entrega uma ação climática visível.” — William Gagnon, vice-presidente executivo e COO da Excel Dryer

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, February 17, 2026 / EINPresswire.com / -- À medida que a Copa do Mundo da FIFA 2026 se aproxima, os estádios estão aprimorando o foco na experiência dos torcedores e trabalhando para cumprir padrões de sustentabilidade recentemente reforçados, que abrangem desde materiais de construção e iluminação LED até operações com emissão zero de carbono, redução de resíduos e práticas de construção sustentável certificadas, como o LEED. A Excel Dryer, Inc. está destacando uma área que pode melhorar imediatamente tanto a satisfação dos torcedores quanto o desempenho em sustentabilidade: o banheiro do estádio.De acordo com as diretrizes da FIFA, os locais são incentivados a reduzir materiais de uso único, diminuir emissões de carbono, adquirir produtos sustentáveis e operar de forma mais eficiente. Secadores de mãos de alta eficiência, como o XLERATOR, ThinAire XLERATORsync, apoiam esses objetivos ao eliminar totalmente a necessidade de toalhas de papel. Como resultado, as emissões de carbono caem em até 94%, e a redução de resíduos ajuda os estádios a alcançar metas de construção verde e de “aterro zero”, ao mesmo tempo em que reduz custos operacionais contínuos.Um estudo internacional recente da Excel Dryer com a MetrixLab constatou que a higiene continua sendo a principal preocupação global, e que lixeiras de papel transbordando são vistas como a principal causa de um banheiro sujo. Essas condições podem rapidamente minar a confiança dos torcedores e prejudicar a experiência geral no local.“Quando grandes locais fazem a transição para secadores de mãos de alta eficiência, eles não apenas apoiam a estrutura de sustentabilidade da FIFA, como também enfrentam um dos maiores fatores de insatisfação dos visitantes”, afirmou William Gagnon, vice-presidente executivo e COO da Excel Dryer. “É uma pequena atualização que entrega uma ação climática visível.”Para ajudar os estádios a se prepararem para 2026, a Excel Dryer está oferecendo um teste sem custo da tecnologia XLERATOR, incluindo capas personalizadas gratuitas com a marca do time ou artes inspiradas na Copa do Mundo, para todos os estádios e arenas nacionais e universitários. Isso permite que as instalações avaliem desempenho, higiene e benefícios de sustentabilidade em condições reais de uso.À medida que a atenção global cresce rumo a 2026, os locais estão adotando operações de banheiros mais inteligentes e sustentáveis para demonstrar liderança ambiental, ao mesmo tempo em que oferecem uma experiência mais limpa e agradável para os torcedores.Sobre a Excel Dryer, Inc.A Excel Dryer é uma empresa familiar que revolucionou o setor com a invenção do Secador de Mãos XLERATOR, estabelecendo um novo padrão de desempenho, confiabilidade e satisfação do cliente. Há mais de 50 anos, a Excel fabrica soluções de secagem de mãos produzidas nos Estados Unidos que são confiáveis, econômicas, seguras e sustentáveis. Com o melhor atendimento ao cliente como suporte, os produtos da Excel Dryer podem ser adquiridos por meio de uma rede estabelecida de representantes de vendas e distribuidores em todo o mundo. Saiba mais sobre a Excel Dryer em exceldryer.com ###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.