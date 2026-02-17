From Stoemp to Salami: How Italian Cured Meats Are Giving Belgian Comfort Food a New Twist

BRUSSELS, BRUSSELS-CAPITAL REGION, BELGIUM, February 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Belgian cuisine has a strong identity, rooted in recipes passed down from generation to generation. Steaming stoemp, chicory with ham, generous waterzooi: these dishes tell the story of a region and an art of living. Yet this tradition remains open to influences and cultural exchanges.With over one kilogram of Italian cured meats consumed per inhabitant each year, Belgium stands out in Europe for its appetite for these products. A presence that now inspires Belgian chefs, both professional and amateur, to experiment with new combinations.Adaptations that respect the essence of traditional recipesA stoemp enriched with lightly browned pancetta adds a smoky touch that enhances root vegetables without hiding their flavor. Chicory with ham gains depth with a few slices of prosciutto while retaining its character. A savory tart inspired by Belgian and Italian regional products connects flavors in a subtle way. It's not about radically transforming recipes, but adding an extra touch, a different balance, by playing with textures and complementary flavors.A production chain committed to quality and sustainabilityThis culinary creativity relies on the quality of imported products. In 2024, Belgian imports of Italian cured meats increased by 20.7% in volume, evidence of sustained demand for authentic and traceable products.A European dialogue between culinary traditionsThis meeting between Belgian and Italian traditions fits within the European project " Trust Your Taste , CHOOSE EUROPEAN QUALITY", coordinated by ASSICA . The program encourages consumers to make conscious food choices, based on quality, sustainability, and respect for European agricultural production chains, while appreciating the richness of European gastronomic heritage.++++Du stoemp au salami : la charcuterie italienne réinvente les plats réconfortants belgesLa cuisine belge possède une identité forte, ancrée dans des recettes transmises de génération en génération. Stoemp fumant, chicons au gratin, waterzooi généreux : ces plats racontent l'histoire d'un terroir et d'un art de vivre. Pourtant, cette tradition reste ouverte aux influences et aux échanges culturels.Avec près d'un kilo de charcuterie italienne consommé par habitant chaque année, la Belgique se distingue en Europe par son appétence pour ces produits. Une présence qui inspire désormais les cuisiniers belges, professionnels comme amateurs, à expérimenter de nouvelles associations.Des adaptations qui respectent l'essence des recettes traditionnellesUn stoemp enrichi de pancetta légèrement dorée apporte une note fumée qui sublime les légumes racines sans masquer leur goût. Des chicons au gratin relevés par quelques tranches de prosciutto gagnent en profondeur tout en conservant leur caractère. Une tarte salée inspirée des terroirs belge et italien marie les saveurs avec subtilité.Il ne s'agit pas de transformer radicalement les recettes, mais d'ajouter une touche, un équilibre différent, en jouant sur les textures et les saveurs complémentaires.Une filière engagée dans la qualité et la durabilitéCette créativité culinaire s'appuie sur la qualité des produits importés. En 2024, les importations belges de charcuterie italienne ont progressé de 20,7% en volume, témoignant d'une demande soutenue pour des produits authentiques et traçables.Un dialogue européen entre traditions culinairesCette rencontre entre traditions belge et italienne s'inscrit dans le projet européen "Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY", coordonné par ASSICA. Le programme encourage les consommateurs à faire des choix alimentaires éclairés, fondés sur la qualité, la durabilité et le respect des filières agricoles européennes, tout en valorisant la richesse du patrimoine gastronomique européen.

